Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов отреагировал на приз MVP Набокова по итогу плей-офф КХЛ

Морозов отреагировал на приз MVP Набокова по итогу плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Илья Набоков – перспективный игрок с большим будущим.

«Набоков получил приз MVP. Конечно, он молодец. Провёл сильный сезон и сильную финальную серию, где пропустил всего три шайбы. Поздравляем его, молодой и перспективный парень с большим будущим», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Набоков побил рекорд Ильи Сорокина, проведя свой первый плей-офф в 21 год. Вратарь «Металлурга» провёл свой третий полноценный сезон в КХЛ. Ранее он играл в системе «Металлурга» с 2013 года и смог дебютировать в «Стальных Лисах», а начинал путь вратарь в екатеринбургской «Юности».

Отметим, что за этот плей-офф Набоков провёл 23 матча, пропустив 41 шайбу и отразив при этом 661 бросок.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android