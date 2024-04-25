Морозов отреагировал на приз MVP Набокова по итогу плей-офф КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Илья Набоков – перспективный игрок с большим будущим.

«Набоков получил приз MVP. Конечно, он молодец. Провёл сильный сезон и сильную финальную серию, где пропустил всего три шайбы. Поздравляем его, молодой и перспективный парень с большим будущим», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Набоков побил рекорд Ильи Сорокина, проведя свой первый плей-офф в 21 год. Вратарь «Металлурга» провёл свой третий полноценный сезон в КХЛ. Ранее он играл в системе «Металлурга» с 2013 года и смог дебютировать в «Стальных Лисах», а начинал путь вратарь в екатеринбургской «Юности».

Отметим, что за этот плей-офф Набоков провёл 23 матча, пропустив 41 шайбу и отразив при этом 661 бросок.