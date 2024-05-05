Тренер Панарина уничтожит карьеру своего ученика? Такой интриги Америка не видела 77 лет

18 лет назад Питер Лавиолетт и Род Бриндамор привели «Каролину» к Кубку Стэнли. Теперь они соперники и бросают всё на кон в этом плей-офф.

Несколько дней назад сенсационная на первый взгляд новость пришла из Северной Америки. Ведущий инсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что «Каролина Харрикейнз» не планирует продлевать взаимоотношения с главным тренером Родом Бриндамором. Интересно, что эти сведения поступили спустя пару суток после успешного для «ураганов» завершения серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (4-1). Один из фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли управился всего за пять матчей, но реноме канадского специалиста в глазах руководства «Харрикейнз» от этого не улучшилось.

Сам по себе выход во второй раунд плей-офф уже давно не является достижением для «Каролины». Возглавивший «Харрикейнз» шесть лет назад Бриндамор сделал американский клуб одной из самых стабильных организаций в НХЛ. Под руководством Рода «Кейнс» являются неизменным участником плей-офф. Более того, за шесть лет не было зафиксировано ни одного случая, чтобы «Каролина» завершила плей-офф после стартовой серии.

Формально в 2020-м Кейнс» вылетели из плей-офф на стадии первого раунда, но это был ковидный сезон с изменённым форматом борьбы за Кубок Стэнли. Перед первым раундом «Каролина» прошла квалификационный барьер, отправив в отпуск «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-0). Во всех остальных сезонах «ураганы» проходили как минимум во второй раунд плей-офф. Так в чём же проблема Бриндамора? Всё дело в том, что канадский специалист очень высоко задрал планку в своём дебютном сезоне на тренерском поприще.

Род Бриндамор Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Ещё в 2019 году Род вывел «Каролину» в финал Восточной конференции, присвоив команде статус одного из фаворитов на последующие сезоны. До того сезона американский клуб на протяжении девяти лет кряду вообще не пробивался в плей-офф. Бриндамора тут же вознесли на тренерский пьедестал, выдав ему огромное количество разнообразных авансов. Казалось, что «Кейнс» продолжат прогрессировать и вот-вот обязательно завоюют Кубок Стэнли.

Время шло, проходил один сезон за другим, а ничего не менялось. «Каролина» оставалась максимально стабильным клубом, но эта стабильность постепенно начинала вызывать всё большее количество вопросов сначала у экспертов, а теперь ещё и у руководства франшизы, ведь хотя бы до финала Кубка Стэнли «Кейнс» так и не добрались. Ближе всего были в прошлом году, но на стадии полуфинала нарвались на сухое поражение от «Флориды Пантерз» (0-4). Кстати, тот самый дебютный сезон Бриндамора закончился аналогичным вылетом на той же стадии от «Бостон Брюинз».

Таков вот парадокс. 80% клубов НХЛ могли бы позавидовать результатам Рода и его команды на этом шестилетнем интервале времени, но за несколько дней до начала второго раунда плей-офф тренеру посылают ясный месседж – или Кубок Стэнли, или расходимся. Тот же Дрегер сообщает ещё одну деталь – предложение о продлении контракта с уважаемым тренером было отозвано. Бриндамор оказывается в тяжёлом положении. Чтобы остаться в клубе, где он стал легендой ещё во время игровой карьеры, нужно кровь из носу добиваться реального успеха в плей-офф. А впереди Рода ждёт сумасшедшее личное испытание – серия с «Нью-Йорк Рейнджерс» и встреча с его старым знакомым Питером Лавиолеттом.

19 июня 2006 года до сих пор остаётся самым счастливым днём в истории города Роли, административного центра штата Северная Каролина. В тот день в седьмом матче финала Кубка Стэнли «Харрикейнз» сломили сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» (3:1, 4-3) и впервые в истории стали чемпионом НХЛ. Капитаном «Каролины» был Бриндамор, главным тренером – Лавиолетт. Спустя 18 лет Род и Питер встречаются в плей-офф, чтобы определить, кто из них отправится в третий раунд, а кто проследует в отпуск, и, возможно, останется без прежней работы.

Бриндамор и Лавиолетт стали всего вторым дуэтом за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли, кто встречается друг с другом в плей-офф как тренеры соперничающих команд после того, как ранее они вместе выиграли трофей как капитан и главный тренер. Последний раз подобное происходило ещё в середине прошлого века. В 1932 году Дик Ирвин привёл «Торонто Мэйпл Лифс» к победе в Кубке Стэнли. Капитаном «кленовых листьев» был Хэп Дей. Впоследствии сам Дэй возглавил «Мэйпл Лифс», а Ирвин перебрался на тренерскую лавку «Монреаль Канадиенс». В 40-х годах XX века Дик и Хэп трижды сходились в тренерской дуэли в плей-офф, последний раз – в 1947 году в финале Кубка Стэнли. С тех пор столь красивой и необычной истории Америка больше не видела. И вот теперь Бриндамор и Лавиолетт напишут новую страницу в истории НХЛ.

Питер Лавиолетт Фото: Bebeto Matthews/AP Photo/ТАСС

«Очевидно, что он проделал качественную работу. Год за годом его команда двигалась в верном направлении, став одной из лучших в лиге. В этом нет никаких сомнений. Не находясь внутри их раздевалки, можно заметить, что его команда играет в правильный хоккей. Они усердно трудятся», — сказал Лавиолетт о работе своего ученика.

Несмотря на очень близкий возраст, 53-летнего Бриндамора действительно в полной мере можно называть учеником 59-летнего Лавиолетта. Оба тренера известны своей внимательностью к деталям, большой мотивационной составляющей и сосредоточенностью на командном духе товарищества. Последнее, по словам самого главного тренера «Каролины», он перенял как раз у Лавиолетта, который всегда позволял семьям игроков находиться на арене и способствовал созданию семейной атмосферы во время своего пребывания в Каролине.

Защитник «Каролины»-2006 Аарон Уорд так охарактеризовал своего тренера: «Ради него ты хочешь пройти сквозь стену». Вот что он делал. Он стал тренером для игроков ещё до того, как это стало модным. Я помню тот сезон в «Каролине». В самом начале наши отношения не были простыми, но в конце того года я готов был назвать своего сына Питером Лавиолеттом-младшим».

Многие детали в поведении на лавке и в работе с игроками Род почерпнул для себя в тот момент, когда Лавиолетт тренировал его в «Каролине». Питер и Род сохранили тесную связь уже после того, как Лавиолетт покинул «Каролину». Когда в июне прошлого года из жизни ушёл отец главного тренера «Харрикейнз», наставник «Рейнджерс» был одним из тех, кто моментально связался с Бриндамором, чтобы поддержать ученика в очень сложный момент в его жизни.

«Думаю, что в нас было очень много веры. Питер вселяет в игроков уверенность, что они способны добиться успеха. Вот почему я считаю, что он оказывался успешным в каждой из своих команд в НХЛ. Он сразу же даёт своим игрокам хороший толчок, и его команды быстро добиваются хороших результатов, потому что он освежает атмосферу. У него есть методы для сплочения коллектива», — говорит Бриндамор о том, как Лавиолетт сделал «Каролину» чемпионом.

Нынешний сезон стал для американского специалиста первым на Бродвее. Он развязал руки Артемию Панарину и сразу же привёл «Рейнджерс» к победе в регулярном чемпионате, после чего «синерубашечники» стали единственной командой в НХЛ, прошедшей первый раунд плей-офф без единой осечки. Дальнейший путь Лавиолетта и его команды к Кубку Стэнли пролегает через встречу с подопечными Бриндамора.

На кону здесь стоит очень многое. Для Бриндамора – его тренерское будущее в «Каролине», для Лавиолетта – шанс ещё раз стать чемпионом НХЛ, ведь окно возможностей «Рейнджерс» постепенно будет закрываться. Столь очевидного шанса выиграть Кубок Стэнли у «Парней с Бродвея» в обозримом будущем может уже и не быть. Таким образом, интрига здесь просто зашкаливает. У серии «Рейнджерс» и «Кейнс» есть всё, чтобы стать одной из самых интересных в нынешнем плей-офф.