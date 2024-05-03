От MVP Кубка Стэнли до лица франшизы. 11 главных неограниченно свободных агентов НХЛ

До открытия рынка свободных агентов ещё достаточно далеко, однако уже сейчас можно увидеть, к кому в этот период будет приковано наибольшее внимание. Рассказываем, какие игроки могут стать главными неограниченно свободными агентами в это межсезонье.

Энтони Столарз

Статистика в регулярном сезоне: 27 матчей, 92,5% ОБ, 2,03 КН, 2 шат-аута

Статистика в плей-офф: —

Кэпхит: $ 1,1 млн

Американский голкипер никогда не хватал звёзд с неба, но в этом сезоне стал одним из лучших бэкапов лиги, успешно подменяя Сергея Бобровского, и, кажется, заметно поднялся в глазах местных экспертов — фраза Грега Вышински о том, что россиянин не был лучшим вратарём в своей команде, явно об этом говорит.

Поэтому Столарз вполне может поискать место под солнцем где-нибудь не в солнечном штате — если Энтони попросит значительное увеличение зарплаты (что вполне может произойти), во «Флориде», которая и без него тратит $ 14,5 млн на двух вратарей, на такое точно не пойдут. Тем более что в команде есть более важные потенциальные свободные агенты.

Лоран Броссуа

Статистика в регулярном сезоне: 23 матча, 92,7% ОБ, 2 КН, 3 шат-аута

Статистика в плей-офф: 1 матч (18 минут), 100% ОБ

Кэпхит: $ 1,75 млн

31-летний канадец на протяжении всей карьеры был в роли бэкапа — возможно, лучшего момента попробовать себя в качестве первого номера, чем сейчас, у него уже не будет. Многие команды нуждаются в усилении вратарской позиции, а в «Виннипеге» Броссуа так и продолжит сидеть за спиной Коннора Хеллебайка, даже несмотря на проваленный последним плей-офф. Если, конечно, «Джетс» оставят Лорана — у клуба есть всего $ 13,3 млн при 17 игроках с контрактами.

Брэндон Монтур

Статистика в регулярном сезоне: 66 матчей, 33 (8+25) очка, «+1»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 3 (1+2) очка, «+2»

Кэпхит: $ 3,5 млн

Брэндон всю карьеру получал относительно небольшие деньги (его максимальный кэпхит составлял $ 3,8 млн), при этом и в «Анахайме», и в «Баффало» он показывал добротный хоккей. Во «Флориде» же Монтур и вовсе вырос в одного из лучших блюлайнеров лиги — канадец является ведущим защитником команды при игре в большинстве, которое в этом сезоне у «Пантерз» входило в топ-10 в НХЛ, а также лидером команды по среднему игровому времени.

Брэндон Монтур Фото: AP/TASS

Учитывая, что места под потолком у «Флориды не так много (об этом чуть позже), а потенциальных свободных агентов хватает, большой вопрос, смогут ли «пантеры» предложить Брэндону те условия, которые его устроят. Пока кажется, что места, где ему будут предлагать большие деньги, точно найдутся.

Мэтт Дюшейн

Статистика в регулярном сезоне: 80 матчей, 65 (25+40) очков, «+15»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 2 (1+1) очка, «0»

Кэпхит: $ 3 млн

Третий номер драфта-2009 переродился в «Далласе», выдав один из лучших сезонов в карьере. «Звёздам» практически ничего не мешает сохранить канадского форварда и на следующий год — хоть под потолком у техасцев будет всего $ 16 млн с 13 игроками на действующих контрактах, никто из потенциальных свободных агентов не должен получить существенной прибавки к зарплате. Думаю, Мэтт останется в составе «Старз» как минимум и в следующем сезоне.

Джонатан Маршессо

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 69 (42+27) очков, «-2»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 4 (2+2) очка, «+2»

Кэпхит: $ 5 млн

Действующий обладатель «Конн Смайта» превратился в звезду лиги именно в «Вегасе», но всё идёт к тому, что пути Маршессо и «рыцарей» разойдутся — у «Голден Найтс» уже есть 20 игроков с действующими контрактами на следующий сезон и менее $ 1 млн под потолком. Чтобы Джонатан остался в Неваде, должно произойти что-то невероятное, но вполне очевидно, что летом канадский форвард окажется в другом клубе. А вот в каком — пока загадка.

Патрик Кейн

Статистика в регулярном сезоне: 50 матчей, 47 (20+27) очков, «-5»

Статистика в плей-офф: —

Кэпхит: $ 2,75 млн

Один из лучших американцев в истории НХЛ пропустил первую часть сезона, дебютировав в составе «Детройта» только в декабре, но затем быстро доказал, что, даже несмотря на травму, всё ещё остаётся очень боеспособной единицей. Затащить «крылья» в плей-офф у Патрика не получилось — возможно, теперь стоит наконец-таки вернуться в родной город и помочь «Баффало» прервать антирекордную серию без появления в списке 16 лучших команд лиги?

Джо Павелски

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 67 (27+40) очков, «+12»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 0 очков, «-1»

Кэпхит: $ 3,5 млн

Даже в 39 лет Павелски продолжает быть одним из главных моторов «Далласа». О финансовой ситуации «звёзд» мы уже поговорили в пункте про Дюшейна — Джо точно не будет получать больше, а возможно, даже чуть и поумерит аппетит. Если вообще продолжит играть. Впрочем, пока признаков возможного завершения карьеры нет — если не произойдёт ничего экстраординарного, то Джо останется в Техасе.

Джо Павелски Фото: AP/TASS

Владимир Тарасенко

Статистика в регулярном сезоне: 76 матчей, 55 (23+32) очков, «+13»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 3 (1+2) очка, «+1»

Кэпхит: $ 5 млн

Россиянин начинал сезон в «Оттаве», но под самый дедлайн оказался во «Флориде», вместе с которой он прямо сейчас идёт за Кубком Стэнли. Каким бы полезным ни был Владимир, южане вряд ли переподпишут его с тем же кэпхитом, что был у него после заключения договора с канадской командой — причиной этому во многом является финансовая ситуация клуба. Вполне реальным видится вариант этого сезона — Тарасенко подпишет краткосрочный контракт с устраивающей его зарплатой с командой без больших амбиций и будет рассчитывать на переход в состав контендера ближе к дедлайну обменов.

Джейк Гюнцель

Статистика в регулярном сезоне: 67 матчей, 77 (30+47) очков, «+25»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 4 (1+3) очка, «0»

Кэпхит: $ 6 млн

Джейк стал участником одного из самых громких обменов во время дедлайна и быстро влился в новый коллектив. С момента дебюта за «Харрикейнз» американец является лучшим бомбардиром команды, поэтому в Роли будут явно заинтересованы в его сохранении. Ситуация со свободными агентами в «Каролине» стоит не так остро, да и под потолком при 17 игроках состава есть чуть более $ 27 млн. Даже несмотря на необходимость продлить соглашение с Теуво Терявяйненом, который также может оказаться на рынке НСА, кажется, что руководство «ураганов» найдёт способ оставить всех ключевых игроков. Тем более что в клубе умеют договариваться с лидерами по приемлемым ценам.

Сэм Райнхарт

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 94 (57+37) очка, «+29»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 3 (3+0) очка, «0»

Кэпхит: $ 6,5 млн

Канадский форвард проводит абсолютно лучший сезон в карьере, и сохранить его «пантерам» будет очень проблематично — при большом количестве потенциальных свободных агентов и 14 игроках с контрактами на следующий сезон под потолком у «Флориды» есть чуть меньше $ 20 млн. Райнхарт однозначно может рассчитывать на повышение как минимум до $ 8,5-9 млн, но для «Пантерз» дать такие деньги ещё одному игроку будет означать невозможность сохранить глубину состава.

Если Сэм не станет увеличивать аппетиты в благодарность за реанимированную карьеру, тогда южане имеют шансы сохранить его не в ущерб общей картине. Но пока кажется, что 28-летний нападающий постарается урвать самый крупный контракт в карьере — и точно не во «Флориде».

Стивен Стэмкос

Статистика в регулярном сезоне: 79 матчей, 81 (40+41) очко, «-21»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 6 (5+1) очков, «-5»

Кэпхит: $ 8,5 млн

После того как «Торонто» продлил контракты с Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером, пожалуй, именно Стивен — самая статусная фигура, которая может оказаться на рынке НСА. Многолетний вожак «Тампы» и одно из главных лиц франшизы в 34 года продолжает набирать больше очка за игру, а в завершившимся для «молний» плей-офф он стал лучшим снайпером команды, забросив больше трети от общего количества шайб «Лайтнинг».

Во второй раз в карьере Стэмкос оказался максимально близок к уходу из клуба, и сейчас, как и восемь лет назад, простого и однозначного решения для руководства «Тампы» нет.