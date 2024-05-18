«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?

«Сообщу вам срочную новость — вы будете новым главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс». Такую фразу в адрес Крэйга Берюбе бросил Пол Биссонетт в эфире TNT Sports во время второго перерыва седьмого матча серии «Даллас» — «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли. На тот момент с вылета «листьев» из плей-офф прошло около суток, а Шелдон Киф ещё не успел высказаться, как он верит в себя и как ему нравится тренировать «Торонто». Хотя уже тогда приблизительно всем было понятно, что в столице Онтарио самый успешный наставник «Мэйпл Лифс» со времён уволенного в 2006 году Пэта Куинна (да-да, это речь о человеке, который всего один раз за пять лет преодолел порог первого раунда Кубка Стэнли) точно не останется.

Спустя несколько дней Киф действительно услышал неприятное «спасибо за всё, коуч», чтобы стать одним из главных претендентов на вакантное место в «Нью-Джерси», а его же в самом деле заменил единственный победоносный тренер в истории «Сент-Луиса», который с момента ухода со своего поста третьего по известности (после персонажей из «Теории большого взрыва» и «Губки Боба») Шелдона в мире с большим отрывом был главным фаворитом на эту должность у букмекеров — видимо, Биссонетт был очень убедителен (или же что-то знал).

Забавно, что именно Киф, для которого работа в «Торонто» была дебютной в НХЛ, стал тем, кто прервал для «листьев» неприятную тенденцию поражений в первом раунде, в то время как его предшественники после Куинна до «листьев» либо доходили до финала (как Пол Морис и Рон Уилсон), либо же поднимали над головой заветный трофей (как Рэнди Карлайл и Майк Бэбкок), но у руля «Лифс» неизменно спотыкались в четвертьфинале конференции либо же вовсе ограничивались регуляркой. На этот раз руководство «Торонто» решило не экспериментировать (хотя после определённого рода удачи с Кифом можно было ещё раз взглянуть в сторону низших лиг) и вновь пригласить опытного специалиста — по сообщениям североамериканских СМИ, помимо Берюбе, «Лифс» разговаривали с Жераром Галланом и Тоддом Маклелланом, однако решили остановить выбор на единственном из этого трио обладателе Кубка Стэнли.

Впрочем, нельзя сказать, что за рамками чемпионского сезона Берюбе добился каких-то успехов — ещё до «Сент-Луиса» он два года провёл в «Филадельфии», где один раз вышел в плей-офф и проиграл в первом раунде, а после завоевания титула взял только одну серию в Кубке Стэнли за три похода, ещё один раз не смог довести «блюзменов» до постсезона и был уволен спустя 28 матчей последней регулярки.

С другой стороны, у 58-летнего специалиста в Миссури и близко не было тех ресурсов, которые есть у «Торонто» — состав «Блюз» с огромной натяжкой можно было назвать звёздным даже в чемпионском году, не говоря уже о последующих сезонах, когда почти все лидеры «золотого» состава последовательно покинули команду, а свежие лица не смогли привести «музыкантов» к новым успехам.

В Канаде же в это самое время гуляли на все деньги — «листья» продолжают содержать «фантастическую четвёрку» форвардов ценой $ 10+ млн каждый, двое из которых недавно получили новые сумасшедшие контракты, а также достаточно дорогого Моргана Райлли и периодически позволяют себе громкие обмены вроде перехода того же Райана О’Райлли, который успел сыграть важную роль в прошлогоднем «успехе» «Мэйпл Лифс», а теперь отдыхает после вылета «Нэшвилла».

Берюбе ещё никогда не приходилось работать с таким количеством высокостатусных (хотя к некоторым из них скорее применимо только слово «высокооплачиваемых») игроков, и в этом будет заключаться один из главных для него вызовов: строить команду из добротных игроков и из тех, среди которых есть ярко выраженная группа лидеров, зачастую оказывающаяся себе на уме в плей-офф — абсолютно разные вещи.

Помимо нахождения ключей к ведущим творцам «листьев», Крэйгу необходимо решить главную проблему клуба, которая преследует «Торонто» уже не один год. Канадцу предстоит искоренить то, что в спортивном мире называют «чокерством» — постоянные поражения и выключение в самые ответственные моменты, чем больше остальных уже не один год «болеет» Митч Марнер. Сможет ли он «проснуться» от требований нового тренера, который заставлял каждого игрока «Сент-Луиса» идти в мощный форчек и силовую борьбу, — большой вопрос.

Кредит доверия у Берюбе в «Торонто», судя по всему, будет высоким — 32-му наставнику в истории «Мэйпл Лифс» и 41-му в истории франшизы выдан аж четырёхлетний контракт! По всей видимости, именно Берюбе, который в бытность игроком провёл 40 матчей в составе «листьев» в сезоне-1991/1992, будет у руля команды во время начала перестройки, которая, кажется, не за горами — в предстоящей регулярке головокружительных перемен пока не ожидается, а вот через год заканчиваются контракты у того же Марнера, а также у Джона Тавареса, да и соглашения на сезон-2025/2026 пока есть всего у восьми игроков, которые в сумме «съедают» почти $ 41 млн.

Вхождение в новую эру болельщики «Торонто», собравшиеся в комментариях под новостью о назначении Берюбе в соцсетях клуба, отмечают с оптимизмом, и многие из них говорят о возрождении надежды. Главное для них, чтобы через год эта надежда не разбилась где-нибудь в районе «Ти-Ди Гарден».