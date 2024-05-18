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Крэйг Берюбе — новый главный тренер Торонто, мнение, разбор, обладатель Кубка Стэнли

«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?
Дмитрий Сторожев
Крэйг Берюбе с Кубком Стэнли
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Крэйг Берюбе вернулся в Онтарио спустя 33 года. Получится ли у него вдохнуть новую жизнь в «Мэйпл Лифс»?

«Сообщу вам срочную новость — вы будете новым главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс». Такую фразу в адрес Крэйга Берюбе бросил Пол Биссонетт в эфире TNT Sports во время второго перерыва седьмого матча серии «Даллас» — «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли. На тот момент с вылета «листьев» из плей-офф прошло около суток, а Шелдон Киф ещё не успел высказаться, как он верит в себя и как ему нравится тренировать «Торонто». Хотя уже тогда приблизительно всем было понятно, что в столице Онтарио самый успешный наставник «Мэйпл Лифс» со времён уволенного в 2006 году Пэта Куинна (да-да, это речь о человеке, который всего один раз за пять лет преодолел порог первого раунда Кубка Стэнли) точно не останется.

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Спустя несколько дней Киф действительно услышал неприятное «спасибо за всё, коуч», чтобы стать одним из главных претендентов на вакантное место в «Нью-Джерси», а его же в самом деле заменил единственный победоносный тренер в истории «Сент-Луиса», который с момента ухода со своего поста третьего по известности (после персонажей из «Теории большого взрыва» и «Губки Боба») Шелдона в мире с большим отрывом был главным фаворитом на эту должность у букмекеров — видимо, Биссонетт был очень убедителен (или же что-то знал).

Забавно, что именно Киф, для которого работа в «Торонто» была дебютной в НХЛ, стал тем, кто прервал для «листьев» неприятную тенденцию поражений в первом раунде, в то время как его предшественники после Куинна до «листьев» либо доходили до финала (как Пол Морис и Рон Уилсон), либо же поднимали над головой заветный трофей (как Рэнди Карлайл и Майк Бэбкок), но у руля «Лифс» неизменно спотыкались в четвертьфинале конференции либо же вовсе ограничивались регуляркой. На этот раз руководство «Торонто» решило не экспериментировать (хотя после определённого рода удачи с Кифом можно было ещё раз взглянуть в сторону низших лиг) и вновь пригласить опытного специалиста — по сообщениям североамериканских СМИ, помимо Берюбе, «Лифс» разговаривали с Жераром Галланом и Тоддом Маклелланом, однако решили остановить выбор на единственном из этого трио обладателе Кубка Стэнли.

Впрочем, нельзя сказать, что за рамками чемпионского сезона Берюбе добился каких-то успехов — ещё до «Сент-Луиса» он два года провёл в «Филадельфии», где один раз вышел в плей-офф и проиграл в первом раунде, а после завоевания титула взял только одну серию в Кубке Стэнли за три похода, ещё один раз не смог довести «блюзменов» до постсезона и был уволен спустя 28 матчей последней регулярки.

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С другой стороны, у 58-летнего специалиста в Миссури и близко не было тех ресурсов, которые есть у «Торонто» — состав «Блюз» с огромной натяжкой можно было назвать звёздным даже в чемпионском году, не говоря уже о последующих сезонах, когда почти все лидеры «золотого» состава последовательно покинули команду, а свежие лица не смогли привести «музыкантов» к новым успехам.

В Канаде же в это самое время гуляли на все деньги — «листья» продолжают содержать «фантастическую четвёрку» форвардов ценой $ 10+ млн каждый, двое из которых недавно получили новые сумасшедшие контракты, а также достаточно дорогого Моргана Райлли и периодически позволяют себе громкие обмены вроде перехода того же Райана О’Райлли, который успел сыграть важную роль в прошлогоднем «успехе» «Мэйпл Лифс», а теперь отдыхает после вылета «Нэшвилла».

Берюбе ещё никогда не приходилось работать с таким количеством высокостатусных (хотя к некоторым из них скорее применимо только слово «высокооплачиваемых») игроков, и в этом будет заключаться один из главных для него вызовов: строить команду из добротных игроков и из тех, среди которых есть ярко выраженная группа лидеров, зачастую оказывающаяся себе на уме в плей-офф — абсолютно разные вещи.

Помимо нахождения ключей к ведущим творцам «листьев», Крэйгу необходимо решить главную проблему клуба, которая преследует «Торонто» уже не один год. Канадцу предстоит искоренить то, что в спортивном мире называют «чокерством» — постоянные поражения и выключение в самые ответственные моменты, чем больше остальных уже не один год «болеет» Митч Марнер. Сможет ли он «проснуться» от требований нового тренера, который заставлял каждого игрока «Сент-Луиса» идти в мощный форчек и силовую борьбу, — большой вопрос.

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Кредит доверия у Берюбе в «Торонто», судя по всему, будет высоким — 32-му наставнику в истории «Мэйпл Лифс» и 41-му в истории франшизы выдан аж четырёхлетний контракт! По всей видимости, именно Берюбе, который в бытность игроком провёл 40 матчей в составе «листьев» в сезоне-1991/1992, будет у руля команды во время начала перестройки, которая, кажется, не за горами — в предстоящей регулярке головокружительных перемен пока не ожидается, а вот через год заканчиваются контракты у того же Марнера, а также у Джона Тавареса, да и соглашения на сезон-2025/2026 пока есть всего у восьми игроков, которые в сумме «съедают» почти $ 41 млн.

Вхождение в новую эру болельщики «Торонто», собравшиеся в комментариях под новостью о назначении Берюбе в соцсетях клуба, отмечают с оптимизмом, и многие из них говорят о возрождении надежды. Главное для них, чтобы через год эта надежда не разбилась где-нибудь в районе «Ти-Ди Гарден».

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