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Видео победного гола «Металлурга» после грубой ошибки вратаря «Локомотива» Исаева

Видео победного гола «Металлурга» после грубой ошибки вратаря «Локомотива» Исаева
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Со счётом 2:1 в овертайме победу одержала команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)     1:1 Иванов (Каюмов, Берёзкин) – 51:57 (5x5)     1:2 Петунин (Пресс) – 63:39 (5x5)    

На четвёртой минуте овертайма «Магнитка» забросила решающую, победную шайбу в матче. Автором гола стал нападающий Александр Петунин. Он набрасывал на ворота, и из-за ошибки голкипера железнодорожников Даниила Исаева шайба зашла за линию, отрикошетив от конька.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.

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