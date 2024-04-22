Видео победного гола «Металлурга» после грубой ошибки вратаря «Локомотива» Исаева

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Со счётом 2:1 в овертайме победу одержала команда гостей.
На четвёртой минуте овертайма «Магнитка» забросила решающую, победную шайбу в матче. Автором гола стал нападающий Александр Петунин. Он набрасывал на ворота, и из-за ошибки голкипера железнодорожников Даниила Исаева шайба зашла за линию, отрикошетив от конька.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.
Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.
- 22 апреля 2024
-
22:12
-
22:08
-
21:55
-
21:46
-
21:31
-
21:27
-
21:10
-
20:45
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:42
-
19:29
-
19:19
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
17:50
-
17:30
-
17:21
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:49
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:15