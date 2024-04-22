Видео победного гола «Металлурга» после грубой ошибки вратаря «Локомотива» Исаева

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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Со счётом 2:1 в овертайме победу одержала команда гостей.

На четвёртой минуте овертайма «Магнитка» забросила решающую, победную шайбу в матче. Автором гола стал нападающий Александр Петунин. Он набрасывал на ворота, и из-за ошибки голкипера железнодорожников Даниила Исаева шайба зашла за линию, отрикошетив от конька.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии.