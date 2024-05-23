Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев

Прошлый сезон «Салават Юлаев» снова не смог занести себе в актив, проиграв в первом раунде Кубка Гагарина «Трактору» и быстро вылетев из плей-офф. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» гендиректор уфимцев Ринат Баширов рассказал о причинах неудач юлаевцев, а также ответил на вопросы о ходе трансферной кампании клуба.

«Главным чувством после сезона было разочарование»

— Как оцените прошлый сезон для «Салавата Юлаева»?

– Непросто признаться, что главным чувством после сезона было разочарование. Конечно, мы не можем быть довольны итогом. Регулярный чемпионат дал нам большие надежды на успешную игру в Кубке Гагарина. Но, к сожалению, в плей-офф мы не смогли оправдать эти ожидания.

— Эксперты говорят по-разному. Кто-то называет сезон провалом, кто-то считает, что нужно ставить двойную оценку: за удачную регулярку и за слабый плей-офф. Есть мнения, что больших ожиданий от «Салавата Юлаева» не было изначально. Что из этого вам ближе?

– Думаю, второй вариант ближе. Мы действительно хорошо провели регулярный чемпионат. Команда показывала красивый хоккей. Поэтому люди почти на каждом матче заполняли трибуны, свободный билет было сложно найти. Хорошее настроение болельщиков после наших побед – это тоже результат.

— В чём основная причина, что команда второй год подряд не может преодолеть первый раунд плей-офф?

– Всего, конечно, не расскажешь открыто. Чтобы выигрывать в плей-офф нужно, чтобы все составляющие победы или значительное их количество было в оптимальном состоянии. Нам этого не удалось сделать. Возможно, чему-то мы не придали должного внимание или неправильно оценили их значение. Мы, действительно, получили хороший опыт. Предстоит проделать значительную работу. Точно станем по-хорошему злее в следующем сезоне.

— У тренерского штаба Виктора Козлова были полная свобода решений и карт-бланш, вмешательств в его работу не было?

– Мы много говорили с Виктором Николаевичем о том, как будем играть. Перед сезоном договорились об основных принципах совместной работы. Насколько я могу судить, вмешательства в его работу с нашей стороны не было, он главный тренер и принимает решения по игре команды. И после завершения сезона мы собирались и разговаривали о том, что нам необходимо улучшить или исправить. Был рабочий диалог.

Виктор Козлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Не было ни одного игрока, кто бы явно провалил сезон или плей-офф»

— Согласны ли вы с тезисом, что у команды были ветераны и молодёжь, а сильной средней прослойки игроков как таковой не оказалось?

– Не согласился бы с этим. В межсезонье мы подписали именно таких игроков – Александра Шарова, Вячеслава Лещенко, Владислава Ефремова, Николя Мелоша. Идёт процесс построения команды. Этих игроков мы подписали после неудачной серии с «Адмиралом». Тогда стало очевидно, что нам нужны игроки среднего возраста с хорошим опытом.

— Некоторые лидеры команды могли и должны были играть сильнее, ожидания от них были больше, вы так считаете?

– Сейчас неправильно на кого-то показывать пальцем. Да и не было ни одного игрока, кто бы явно провалил сезон или плей-офф. Для себя мы сделали выводы. Поняли, на кого и в какой момент можно рассчитывать.

— Григорий Панин в буквальном смысле слова бился за команду, но и результативных ошибок хватало. Как оцените игру капитана и его действия?

– Капитан бился за команду. Другие игроки просто должны были забивать больше, чем соперник.

— Уфимская молодёжь развивается, прогрессирует? Ребятам пора делать серьёзный рывок вперёд, выходить на лидирующие позиции.

– Мы видели в этом году прогресс от Егора Сучкова. Данил Алалыкин хорошо начал сезон, но ему в дальнейшем помешали травмы. Все раскрываются по-разному: кому-то надо больше времени. Не у всех получилось. Молодёжь прекрасно понимает свою ответственность перед командой. Возможно, кто-то даже переоценил свои возможности. Но никаких поблажек в отношении молодежи с нашей стороны нет. Есть доверие. Все они знают, что должны приносить результат.

Ринат Баширов Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Были и остановки в переговорах с Хмелевски»

— Задача «Салавату Юлаеву» от руководства Республики Башкортостан на следующий сезон уже поставлена?

– Задача всегда одна – Кубок Гагарина. Вылет в первом раунде, даже несмотря на все обстоятельства, которые есть, никто уже не оставит без должной оценки.

— Нет ли сейчас сожаления от обмена Данила Аймурзина в «Северсталь»? Этот нападающий здорово раскрылся в Череповце.

– Мы рады, что Данил провёл хороший сезон, раскрывает свой потенциал. Мы получили Александра Самонова, думаю, это равноценный обмен, от которого выиграли все.

— Сложно ли было договориться с Александром Хмелевски о трёхлетнем контракте?

– Переговоры были непростыми. Были и остановки в переговорах. Из тех, что называют работой агентов игрока. Потом смогли откровенно поговорить. Где-то было обоюдное недопонимание. Мы знали, что нам в построении команды нужен сильный игрок на долгие годы. Думаю, все получили, что хотели. Главное – это итог. Александр Хмелевски остается в Уфе.

— Действительно ли Александр и Джош Ливо запросили зарплаты на уровне Рида Буше из «Авангарда»? Как прошли переговоры с Ливо об однолетнем соглашении?

– Такого аргумента сторона игроков нам не выдвигала. Это было бы совсем уж упрощённым представлением о переговорах. Хоккеисты получили хорошие, достойные предложения. Все понимают, что Ливо и Хмелевски в данный момент – это одни из главных игроков лиги. Переговоры с Ливо прошли спокойно. У него был выбор. Он остался в Уфе.

Александр Хмелевски и Джош Ливо Фото: photo.khl.ru

«Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата»

— Правда ли, что фактор Виктора Козлова стал для Александра и Джоша решающим и оба хотели работать с этим тренером?

– Хмелевски видит свой прогресс под руководством Виктора Николаевича. Ливо приехал и тоже проявил себя с лучшей стороны. Фактор тренера был важен.

— Почему не стали повторять предложение «Металлурга» по Данилу Башкирову?

– Мы не могли позволить себе поощрять отсутствие результата.

— У клуба осталась обида на игрока и его агента Владимира Зоркина, который, кстати, является отцом защитника Никиты Зоркина?

– У нас со всеми рабочие отношения.

— Сам Никита остаётся в команде?

– Мы сделали ему квалификационное предложение.

— Закончился контракт у Николя Мелоша. В клубе довольны этим легионером и останется ли он в Уфе?

– Мелош провел первый сезон в России, первый раз уехал из Северной Америки. К нам присоединился по ходу сезона, без предсезонной подготовки. Думаю, он хорошо влился в коллектив. Не исключено, что он останется в нашей команде. Сейчас мы прорабатываем варианты с иностранцем в линию обороны.

«Ремпал — хороший нападающий, нам и нашей лиге нужны такие сильные легионеры»

— Есть ли какие-нибудь новости по нападающему Шелдону Ремпалу? Его клуб «Вегас Голден Найтс» вылетел из плей-офф НХЛ.

– Мы можем проявлять интерес, но не вести переговоры. Это хороший нападающий, нам и нашей лиге нужны такие сильные легионеры.

— Вы довольны, что лимит на легионеров в КХЛ вновь увеличили до пяти человек?

– Да, в нынешних условиях это поможет клубам вести трансферную кампанию.

— Остаются ли в команде Динар Хафизуллин и Николай Кулёмин, у которых закончились контракты?

– Николай сейчас решает свои личные вопросы. Мы поддерживаем связь. В середине июня уже будет что-то определённое. С Динаром Хафизуллиным на финальной стадии переговоров. В ближайшие дни вы всё узнаете.

Николай Кулёмин Фото: photo.khl.ru

«Можно было бы помечтать об увеличении бюджета»

— Действительно ли будет расторгнут действующий контракт с Сергеем Шмелёвым?

– Мы ведём переговоры с его представителем. Сейчас есть разные варианты исхода событий.

— Есть ли у клуба интерес к Дамиру Жафярову?

– Пока не ведём переговоров с его представителями. В то же время не исключаем такой возможности.

— Общаетесь с Шакиром Мухамадуллиным по поводу его возможного возвращения в Уфу?

– Мы поддерживаем связь с Шакиром. И желаем ему успехов в его карьере за океаном. О возвращении в данный момент речь не идёт.

— В чём, на ваш взгляд, «Салавату Юлаеву» нужно прибавлять в глобальном смысле, чтобы двигаться вперёд в следующие годы?

– В глобальном смысле у нас всё присутствует. Есть история клуба, болельщики, прекрасный город. Можно было бы помечтать об увеличении бюджета. И, безусловно, нам нужны трансферы.