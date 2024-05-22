Ждать ли нового кубкового провала шведов? Все пары четвертьфиналов на ЧМ по хоккею

21 мая на ЧМ-2024 по хоккею завершился групповой этап. Впереди самое интересное – плей-офф. Рассказываем о четвертьфинальных парах турнира.

Шведы лихо прошли по дистанции группового турнира, став единственной сборной, не потерявшей на этом этапе ни одного очка. Семь игр – семь побед, причём даже ближайшие конкуренты (США, Германия и Словакия) были обыграны уверенно или даже разгромно. Впрочем, те, кто давно следит за международным хоккеем, знают, что мощь Швеции на групповых этапах обманчива: «Тре Крунур» и на взрослом, и на молодёжном уровнях часто подходят к плей-офф с идеальными показателями, а затем конфузятся в матчах на вылет. Как будет в этот раз?

В соперниках у шведов отвратительно проведшие групповой этап финны. Команда Суоми победила в группе только аутсайдеров (Норвегию, Данию и Великобританию) и практически до последнего спорила за место в плей-офф с Австрией, которой умудрилась проиграть крайне эпичным образом.

Но финны в плей-офф, а здесь с ними обычно происходит преображение, обратное шведскому – в пресловутой кубковости подопечным Юкки Ялонена не откажешь. Получится ли и сейчас у финнов одним матчем сгладить впечатление от невзрачных мучений в группе и заодно в очередной раз сбить спесь с географических соседей?

Действующие чемпионы мира преодолели групповой этап негладко (чего только стоит проигранный Австрии 0:5 третий период), но тоже обошлись без поражений, а завершили его победой над чехами в красивом матче.

«Кленовые» — вечный фаворит ЧМ по хоккею, тут нет смысла много рассуждать о тренерском штабе или составе, да ещё и на турнире в Чехии канадцы, похоже, не настроены валять дурака. В соперниках на четвертьфинал у них словаки – весьма крепкий соперник, давным-давно возглавляемый североамериканским специалистом Крэйгом Рэймзи. В группе европейцы, помимо прочих, обыграли США и достаточно уверенно зашли в плей-офф, хоть и с последнего места. Конечно, Канада в этой паре – фаворит, но словаки точно способны преподнести сюрприз.

Крайне любопытная дуэль сборных, которых по старой памяти ещё не причисляют к топ-командам, а между тем у Швейцарии и Германии на двоих за последние 10 лет уже три финала ЧМ. Правда, до золота они ещё не добирались, но немцы были к этому максимально близки всего год назад – уступили в финале Канаде.

На групповом этапе ЧМ-2024 Германия уверенно разобралась с менее статусными оппонентами, а вот шведам и американцам проиграла с одинаковым разгромным счётом 1:6. Но вряд ли в плей-офф те результаты будут иметь какое-то значение. Швейцария так и вовсе из семи матчей проиграла только один – канадцам – и по праву заняла второе место в группе, обойдя хозяев турнира.

В четвертьфинале Швейцария – Германия нас ждёт классный, действительно равный хоккей сборных, которые находятся в отличной форме и чувствуют в себе реальную силу, чтобы переписать историю ЧМ прямо сейчас.

Ещё одна отличная вывеска в четвертьфинале ЧМ. Хозяева турнира, получившие мощное подкрепление из НХЛ к играм плей-офф, против великолепно укомплектованных и реально сильных американцев, которым, кажется, в кои-то веки надоело возвращаться ни с чем с хоккейных турниров.

Чехи в группе сыграли неидеально, хотя и не потерпели ни одного поражения в основное время. Но, конечно, у этой команды есть всё, чтобы порадовать домашнюю публику если не большой победой, то хотя бы длинным плей-офф. Американцы показали на предварительном этапе свою недюжинную атакующую мощь, наличие ярких лидеров, но никто сейчас не скажет, насколько эта команда будет конкурентоспособна в играх плей-офф.

США уже давным-давно не возят на ЧМ «студентов», ходят в фаворитах турниров, но неизменно испытывают в плей-офф схожие со шведами проблемы. И если «Тре Крунур» ещё не так давно брали два золота подряд, то современные американцы в принципе не знают, что такое победы на чемпионате мира по хоккею – последнее золото США выигрывали ещё в 1960 году, когда медали ЧМ разыгрывались в рамках олимпийского хоккейного турнира.

Рейтинг сборных после группового этапа

На основании результатов группового этапа сложился рейтинг сборных, важный для определения полуфинальных пар. Лучшая по рейтингу сборная из числа победивших в четвертьфинале сыграет с худшей, две другие национальные команды составят другую пару.

1. Швеция

2. Канада

3. Швейцария

4. США

5. Чехия

6. Германия

7. Словакия

8. Финляндия