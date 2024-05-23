Шестёркина подвели нервы? Отоварил лежащего финна, а затем подарил гол «Флориде»

Далеко не лучший матч в карьере российского вратаря «Рейнджерс». Но сегодня Игорю никак не помогла команда.

Серия «Рейнджерс» — «Флорида» — это не только битва за выход в финал Кубка Стэнли, но и дуэль двух лучших российских вратарей НХЛ на данный момент. Обладатели «Везины» Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский – абсолютные лидеры своих клубов, имеющие огромное влияние на результаты как «синерубашечников», так и «пантер».

Первый матч финала Востока подтвердил, что от игры наших голкиперов зависит очень многое. Сергей Бобровский провёл шикарный матч: работы у него было не так уж много, но в нужный момент Боб совершал важнейшие спасения и в результате оставил атаку «Рейнджерс» на сухом пайке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шестёркин же совершил даже больше сейвов, чем Бобровский, однако пару раз Игорь дрогнул. В конце первого периода не выручил после броска Мэттью Ткачука. Вероятно, тут был небольшой рикошет, но есть ощущение, что Шестёркин всё равно мог сыграть лучше ловушкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце третьего периода россиянин натурально «привёз» второй гол в свои ворота. Шестёркин пошёл играть на выходе, тормознув успевавшего к шайбе защитника Густафссона, и подарил момент Картеру Вераге. Затем уже случился автогол Алекси Лафреньера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Досадная ошибка Игоря, который вообще-то шикарно работает клюшкой. Вероятно, Шестёркина подвели нервы, ещё россиянина мог выбить из равновесия момент, случившийся минутой ранее, когда собственные защитники уронили на голкипера Ээту Луостаринена. Шестёркин, не став разбираться, даже отоварил ни в чём не повинного финна «блином» по корпусу, за что вполне мог схлопотать удаление.

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При этом, конечно, российский вратарь «Рейнджерс» не может считаться главным виновником поражения. Полевые игроки «синерубашечников» забросили 0 шайб – о чём тут говорить? Лидеры атаки команды из Нью-Йорка сегодня отмечались только запоротыми моментами да минусами в графу полезности, а худшими стали Лафреньер и Артемий Панарин. Лучший друг Бобровского в хоккее был на льду каждый раз, когда забивала «Флорида», а остроты у ворот «пантер» от Хлебушка явно не хватило.

«Пантеры» провели отличную игру и с оптимизмом смотрят в продолжение серии, а вот хоккеистам «Рейнджерс» нужно становиться лучше. Сегодня они уткнулись в стену имени Бобровский, да и в целом создали маловато для домашней игры, плюс не хватило основательности на собственном последнем рубеже. Однако для того, чтобы пройти такую «Флориду», перезагрузка нужна не только Шестёркину с Панариным, но и всем остальным «рейнджерам».