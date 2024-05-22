За последние годы мы получили несколько крутых команд, которые совсем недавно считались полнейшими аутсайдерами.

Нам нужны «лишние» сборные на чемпионатах мира. Именно они влюбляют нас в хоккей

Польша и Великобритания вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира. Именно эти сборные прошли квалификацию в этом году и завоевали право вырваться из низов ЧМ. А теперь возвращаются обратно.

«Ну и зачем они были нужны? Зачем вообще на ЧМ нужны такие слабые сборные?» — именно такой вопрос застыл на губах многих хоккейных фанатов.

Можно понять такое отношение к аутсайдерам. Ведь андердоги понижают общий уровень турнира, не могут навязать борьбу фаворитам и зачастую быстро вылетают.

Но подобное отношение совершенно неправильное. Такие сборные нужны элитному дивизиону! И у этого есть несколько причин.

«Можно сократить количество участников ЧМ!»

Самая прозаичная причина заключается в том, что топовых сборных на самом деле не так уж много. Если не учитывать нашу национальную команду, ибо её отстранили, остаются лишь Канада, США, Финляндия и Швеция. Чехия и Швейцария чаще всего относятся к «претопам» — в зависимости от подбора игроков в тот или иной период. Даже если считать их, мы получаем лишь шесть (или семь с учётом России) топовых сборных в хоккее.

Резонный вопрос: если убрать другие команды, как будет выглядеть чемпионат мира? Междусобойчик нескольких сильных сборных, которым толком и не нужен групповой этап.

Сборные Канады и США Фото: iihf.com

Сейчас схожую картину можно наблюдать в женском хоккее, где уже заранее известны все участники плей-офф. А ещё две-три сборные, которые каким-то чудом попали в элиту и задержались там, просто разыгрывают между собой, кто вылетит из элитного дивизиона, а кто — в первом же матче плей-офф. В финал, кстати, регулярно выходят только две сборные — Канады и США. Болельщики же любят предсказуемость?

Может быть, потенциальное сокращение участников турнира увеличит количество топовых матчей. Да вот только нужно ли это зрителям? Канада — США, или Канада — Россия, или Швеция — Финляндия, или Россия — Финляндия — всё это топовые противостояния, но они приедаются. Хочется нового, свежего, необычного. А хоккейный чемпионат мира — это, в отличие от, например, футбола, событие ежегодное. Даже противостояние США и Канады быстро наскучит.

«Из-за аутсайдеров уровень игры падает»

Если говорить об уровне игры, то нужно прежде всего задать вопрос: а что мы хотим видеть?

Понятное дело, нетоповые сборные редко будут показывать нечто красивое и высокоуровневое. Но в то же время у нас есть национальные команды Финляндии и Швеции, которые регулярно играют на высоком уровне — однако можно ли назвать их стиль привлекательным? Что интереснее смотреть: матч Финляндия — Чехия, закончившийся в серии буллитов со счётом 0:1, или встречу Латвии и Польши (5:4 ОТ)?

Думаю, ответ очевиден. Хотя, конечно, у всех свои вкусы.

Кроме того, есть ещё одна важная причина оставлять аутсайдеров и не самые сильные команды. Игра на крупных турнирах позволяет развиваться! Ведь только соревнуясь с сильными соперниками, ты сам можешь вырасти. Во многом именно этим, кстати, и страшен бан сборной России.

Взглянем на сухую статистику.

Сборная Швейцарии, которая стала третьей по количеству очков на групповом этапе ЧМ-2024, была топовой командой в первой половине XX века, когда за 23 года взяла шесть бронзовых и одну серебряную медаль. Вторая половина столетия оказалась для сборной мрачным временем без каких-либо успехов и с регулярным прозябанием в низшем дивизионе.

К XXI веку Швейцария вернулась в элиту, сумела там задержаться и постепенно развивалась, соревнуясь с лучшими сборными. Первые успехи пришли в 2013 году, когда «крестоносцы» совершили сенсацию и взяли серебро чемпионата мира — впервые за 78 лет. Пятью годами позже они повторили свой успех.

Конечно, это можно объяснить поколением крутых игроков. Но опять-таки для каждой европейской сборной ЧМ — важный турнир, поэтому те или иные успехи могут сподвигнуть страну заняться более качественным развитием хоккея в стране.

Сборная Швейцарии Фото: iihf.com

То же самое можно сказать и про сборную Германии, например. Совсем незаметно команда из явного аутсайдера и мальчиков для битья превратилась в достаточно сильную сборную, крепкого середняка. Четвёртое место на ЧМ-2010, оно же на ЧМ-2021 и, наконец, серебро ЧМ-2023 — лишь третье в истории страны. А в промежутке было ещё и серебро Олимпиады в 2018 году. На май 2023 года Германия была пятой в рейтинге сборных — между США и Швецией (!).

Причём такие сенсации стали появляться лишь в XXI веке. Если отмотать список медалистов вглубь истории, то не получится увидеть никаких новых сборных вплоть до 1953 года.

Получается, тактика работает. Не самые топовые сборные постепенно развиваются, становятся крепкими командами, которые способны навязать борьбу фаворитам.

«Аутсайдеры не нужны болельщикам»

Один из самых распространённых тезисов относительно «лишних» сборных — мол, они никому не нужны.

И это тоже не так. Именно андердоги влюбляют в себя болельщиков.

Людям нравятся красивые истории. А что может быть красивее, чем отчаянная борьба и успехи слабой команды, которая может сплотиться и дать бой явному фавориту? Во многом именно такие истории привлекают новых зрителей и возвращают к экранам и на трибуны тех, кто уже устал от хоккея.

Далеко ходить не нужно. Нынешний чемпионат мира сумел преподнести несколько мощных сюрпризов. Один из них — Польша, которая впервые за несколько десятилетий вернулась в элиту и сразу начала «кусаться». Устроила матч-триллер с Латвией (4:5 ОТ), едва не отыгралась с 0:4 с Францией и с 0:3 с Германией. И до последней встречи сохраняла шансы остаться в элите.

Другая история и вовсе выглядит сказочно. Австрия, высшим местом которой в XXI веке было 10-е и которая в основном лавировала между дивизионами, в этом году стала главной сенсацией ЧМ. Сначала в сумасшедшем триллере со Швейцарией команда едва не взяла очки (пропустили решающий гол на последней минуте). Затем отыгралась с 1:6 с Канадой, унизив фаворита турнира пятью безответными шайбами за период и став одной из двух команд, отнявших очки у «кленовых». Следом и вовсе обыграла действующих олимпийских чемпионов в лице Финляндии! И даже могла выйти в плей-офф, если бы не досадное поражение от Великобритании в последнем матче.

Разве Финляндия, Швеция или Канада заставили многих россиян (и не только) последить за ЧМ-2024 хотя бы одним глазком? Или всё же — как бы смешно это ни звучало — Австрия?

Даже несмотря на позицию по отношению к Латвии, в прошлом году многие поддерживали её в матче за бронзу на ЧМ-2023. А вспомните, как латвийцев встречали на родине. Как героев! И это сборная, которая всегда считалась чистейшим аутсайдером и лучшим результатом которой стало седьмое место (в последний раз — в 2009-м). Для Латвии медаль стала первой в истории.

Кроме того, такие сборные зачастую и радуют сторонних болельщиков своей искренностью. Для условных канадцев ЧМ может быть лёгкой прогулкой, за которой не всегда интересно наблюдать. Есть красота, да, но она не вызывает сильных чувств.

Зато после каждого гола Польши или Великобритании невольно улыбаешься, видя бурную реакцию хоккеистов. Вспомните историческую победу британцев над Францией в 2019 году, позволившую им остаться в элите. Игроки прямо на льду праздновали, как будто выиграли турнир, и кричали: «Мы дерьмо и знаем это!»

Разве не это мы любим в хоккее?! Разве не это — настоящие искренние эмоции, которые так хочется видеть от спортсменов?!

Можно упомянуть другой известный тезис: «Где бы эти аутсайдеры были, если б не отстранили Россию и Беларусь?» Да, в нём есть доля правды: наша сборная всегда выходит в плей-офф, поэтому минус одно место для сенсации. Но Германия и Швейцария показывали зубы и писали историю, даже когда Россия участвовала в турнирах. А Беларусь и так в последние годы лавировала между дивизионами. Так что хоть этот аргумент и имеет под собой основания, он всё же не значит, что с присутствием нашей сборной или беларусов сенсаций значительно поубавилось бы.

Андердоги нужны хоккею. Андердоги нужны чемпионатам мира. Они влюбляют в себя и в хоккей. А иногда ещё и устраивают праздник — как для своих сограждан, так и для людей из других стран.

«Лишние» сборные нужны нам.