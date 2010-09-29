Гол Ковальчука принёс "Нью-Джерси" победу над "Филадельфией"

В очередном предсезонном матче «Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Филадельфией» – 3:2. Автором победного гола стал форвард Илья Ковальчук, названный лучшим игроком матча. Третьей звездой матча стал нападающий «лётчиков» Николай Жердев, поучаствовавший во всех голах своей команды.

«Нью-Джерси» – «Филадельфия» – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

0:1 – Картер (ван Римсдайк, Жердев) – 08:42

1:1 – Мэйер (Кларксон, Волченков) – 08:42

1:2 – Жердев (Хартнелл, Холстрём) – 35:47

2:2 – Зэйджак (Арнотт, Кларксон) – 54:40 ГБ

3:2 – Ковальчук (Теденби, Таормина) – 57:41

Вратари: Бродо – Буше.