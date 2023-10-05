Как тренироваться при варикозе? 6 упражнений для профилактики и советы врача

«Варикоз – это заболевание, сопровождающееся расширением вен нижних конечностей, нарушением кровотока и работы клапанов. В норме кровь циркулирует по телу, обеспечивая все органы и ткани кислородом и питательными веществами. Венозные клапаны ног помогают транспортировать кровь снизу вверх и не позволяют ей под силой земного притяжения течь вниз и застаиваться. Если работа этих клапанов нарушается, начинаются проблемы с венами».
Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Эта проблема очень распространённая в мире и хорошо соотносится с уровнем развития страны. Чем выше уровень развития страны, тем больший процент населения страдает от варикоза.
На основании этого Всемирная организация здравоохранения отнесла варикозное расширение вен к болезням цивилизации, которые связаны с увеличением числа городских жителей и научно-техническим развитием. По данным исследований, в России от варикозного расширения вен страдает 18-25% трудоспособного населения.
«Ожирение и гиподинамия являются факторами перерождения мышечной ткани в жировую. Стенка вены не имеет мышечной составляющей, и для того, чтобы проталкивать кровь снизу вверх, нужна активная мышечная работа, а если все мышцы вокруг переродились в жир, сделать это гораздо сложнее».
- Причины возникновения варикоза
- Признаки варикоза
- Комплекс упражнений при варикозе
- Какие упражнения нельзя делать при варикозе?
- Что не рекомендуется делать при варикозе?
Причины возникновения варикоза
Выделяют несколько причин, которые определяют риск появления варикоза вен на ногах.
Наследственность. Если у вас в семье встречались случаи варикозного расширения вен нижних конечностей, вы входите в группу риска. Особенно женщины.
Беременность. Во время беременности объём крови в организме будущей матери увеличивается, что создаёт дополнительную нагрузку на вены. Плод и матка сдавливают сосуды малого таза, а это препятствует нормальному венозному оттоку. Также при беременности меняется гормональный фон, влияющий на стенки сосудов.
Фото: istockphoto.com
Неправильное питание. Если вы много едите жирной, жареной и насыщенной животными жирами пищи, можете столкнуться с ожирением. Оно увеличивает риск развития варикоза нижних конечностей.
Долгие физические нагрузки. Если вы много времени проводите на ногах, сосуды и клапаны деформируются. Это происходит из-за постоянно высокого давления в венах, при котором стенки истончаются и становятся хрупкими. Часто этому подвержены повара, официанты, администраторы, хирурги, офисные работники, парикмахеры.
Неудобная обувь на высоком каблуке. Такая обувь создаёт статическую нагрузку и не позволяет мышцам сокращаться в полной амплитуде. Сосуды пережимаются, и нарушается отток крови, что повышает риск развития варикозной болезни.
Сидячий образ жизни. Когда мы ведём малоподвижный образ, а нагрузка на мышцы отсутствует, кровь начинает застаиваться, и стенки вен перестают сокращаться. Постепенно сосуды растягиваются, нарушается функция клапанов, образуются варикозные утолщения и узлы.
Фото: istockphoto.com
Большой лишний вес. Чем больше у человека лишнего веса, тем сильнее нагрузка на сосуды ног. Также люди с ожирением ведут неподвижный образ жизни и неправильно питаются, а это ещё две дополнительные причины, чтобы получить варикозное расширение вен.
Возраст. По мере старения в нашем организме происходят различные изменения. Сосуды теряют эластичность и прочность, в результате чего начинают растягиваться. Стенки вен и клапаны перестают выполнять свои функции полноценно и становятся слабыми.
Признаки варикоза
Диагностика наличия или отсутствия варикозной болезни нижних конечностей заключается по результатам ультразвукового исследования (УЗИ).
Заболевание на самых ранних стадиях протекает медленно и практически бессимптомно, поэтому многие не обращают на него внимание годами, а порой и десятилетиями. Как правило, появляется в молодом возрасте, у женщин — во время или после беременности.
На начальных стадиях беспокоят усталость в ногах, чувство тяжести и повышенная утомляемость нижних конечностей, распирание, жжение и иногда ночные судороги в икроножных мышцах. Также в самом начале заболевания могут появляться отёки и боль по ходу вен, при том что они могут быть даже не расширены.
По мере прогрессирования патологии усталость в ногах становится сильнее и чаще даёт знать, особенно проявляясь вечером, после трудового дня. Внешние изменения болезни становятся более выраженными. Больные ощущают зуд, появляются гематомы и синяки. На запущенных стадиях варикоз внешне проявляется в виде красных пятен на коже, шелушения, образования тёмных пигментированных пятен, исчезновения волосяного покрова.
Фото: istockphoto.com
Суммируя всё вышесказанное, признаки могут быть следующими:
- ощущение тяжести, распирания и болезненности в ногах;
- чувство жжения, пульсация, судороги, зуд;
- отёчность ног;
- вздутые вены и венозная сеточка — вены начинают выпирать, бугриться, образуя узлы и уплотнения;
- хроническая усталость;
- наличие красных пятен, шелушения, появление язв в области лодыжки означает тяжёлую форму патологии и требует незамедлительных действий.
Комплекс упражнений при варикозе
Наиболее эффективные упражнения при варикозе вен нижних конечностей те, что активно участвуют в развитии мышц ног. Отлично подойдут активная ходьба, лёгкий бег и различные силовые упражнения.
Сгибание и разгибание ног лёжа на спине
Техника выполнения
- Лягте на спину. Ноги выпрямите в коленях. Сделайте лёгкий прогиб в пояснице, а вот сильного прогиба избегайте.
- Вытяните прямые руки за голову. Это позволит лучше стабилизировать тело и снять ненужную нагрузку.
- На выдохе сгибайте ноги в коленях, направляя их к животу. Шею расслабьте, её напрягать не нужно. Лопатки прижаты к полу.
- На вдохе плавно выпрямляйте ноги в исходное положение. Следите за положением поясницы.
Выполняйте один подход по 10-15 повторений. Отдых после упражнения – одна минута.
Дракон
Техника выполнения
- Встаньте в упор на четвереньки. Держите корпус ровно. Распределите нагрузку равномерно на колени и руки.
- Руки выпрямлены в локтях, находятся строго под плечами. Пальцы сведены вместе и смотрят вперёд.
- Расстояние между коленями – два кулака. Бёдра и голень образуют прямой угол, а стопы стоят на полупальцах и упираются в пол.
- Далее одну ногу вытяните назад.
- На выдохе ведите колено к животу и сгибайте спину вверх, а подбородок прижимайте к груди. Живот втяните внутрь.
- На вдохе выпрямляйте ногу назад, прогибая спину вниз, а голову поднимайте, пока взгляд не будет направлен прямо.
Выполняйте один подход по 10-15 повторений. Отдых после упражнения – одна минута.
Жим ногами вверх
Техника выполнения
- Лягте на спину. Ноги поднимите вверх и чуть согните в коленях. Носки на себя.
- Вытяните прямые руки за голову. Это позволит лучше стабилизировать тело и снять ненужную нагрузку.
- На вдохе сгибайте ноги в коленях, направляя их к животу. Шею расслабьте, её напрягать не нужно. Лопатки прижаты к полу.
- На выдохе выпрямляйте ноги вверх. Представьте, что жмёте ногами платформу или ящик.
Выполняйте один подход по 10-15 повторений. Отдых после упражнения – одна минута.
Перекаты с пятки на носок
Техника выполнения
- Необходимо встать босиком на ровную поверхность, чтобы стопы плотно соприкасалась с полом.
- Спина прямая. Лопатки вместе, грудь вперёд. Руками держитесь за опору для удержания равновесия.
- На выдохе мощным движением поднимите себя вверх за счёт носков ног. Зафиксируйтесь в таком положении на одну-три секунды. Чем выше уровень атлетизма, тем дольше задерживайтесь в верхней точке.
- На вдохе плавно перекатывайтесь с носков на пятки.
Выполняйте два-три подхода по 10–20 раз. Отдых между подходами — одна-две минуты.
Сгибание и разгибание голени в положении ногами вверх
Техника выполнения
- Лягте на спину. Ноги поднимите вверх и выпрямите в коленях. Носки тяните на себя.
- Вытяните прямые руки за голову. Это позволит лучше стабилизировать тело и снять ненужную нагрузку. Ноги чуть согнуты или прямые. Как вам удобно.
- На выдохе разогните голень, вытягивая носки от себя. Представьте, что стопами толкаете от себя ящик.
- На вдохе сгибайте голень, направляя носки к себе.
Выполняйте один подход по 10-15 повторений. Отдых после упражнения – одна минута.
Растяжка нижних конечностей
Техника выполнения
- Сядьте на ягодицы с ровной спиной и выпрямите ноги вперёд. Сделайте лёгкий прогиб в пояснице.
- На выдохе тяните носки на себя так, чтобы ноги в коленях были прямые. Руки выпрямите перед собой и тяните к носкам. Удерживайтесь в таком положении 30–60 секунд.
- Спина прямая.
- На вдохе расслабьтесь на 10-15 секунд и повторите упражнение.
Выполняйте три подхода по 30-60 секунд. Отдых между подходами — 10-15 секунд.
Какие упражнения нельзя делать при варикозе?
Григорий Дюдин: По результатам УЗИ можно определить наличие хронической венозной недостаточности, наличие или склонность к тромбообразованию и изменения в стенках вен. Это может являться противопоказанием к физическим нагрузкам. Сами упражнения не запрещены при варикозной болезни, напротив, являются средством профилактики и лечения».
- Рекомендуется избегать экстремальных силовых тренировок и отдать предпочтение занятиям с умеренной силовой нагрузкой.
- Рекомендуется ограничить статические упражнения. Например, планку или стульчик.
- Рекомендуется умеренно выбирать дистанцию для бега на большие расстояния, также контролировать интенсивность ускорения.
- Рекомендуется минимизировать интенсивные прыжки на скакалке.
- Рекомендуется аккуратно выполнять активные растяжки.
Фото: istockphoto.com
Что не рекомендуется делать при варикозе?
При варикозе и высоком риске его возникновение стоит избегать длительного сидения на стуле. Как можно чаще вставайте для разминки или делайте подъёмы на носках в положении сидя.
Не рекомендуется долго стоять на одном месте. Делайте перерывы для отдыха ног. Достаточно посидеть несколько минут и сделать лёгкую разминку.
Избегайте перегрева ног и высоких температур при наличии противопоказаний.
Вылечить или полностью убрать проявления варикоза с помощью упражнений не получится. Умеренные физические нагрузки и упражнения помогут улучшить отток венозной крови, повысить силу и выносливость мышц нижних конечностей, снизить вес и улучшить общее самочувствие. Болезнь вовсе не означает, что вы должны забыть про спорт и любимое хобби.