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Спортсмена ограбили по время ультрамарафона по Африке, но он всё равно продолжает бежать

Спортсмена ограбили по время ультрамарафона по Африке, но он всё равно продолжает бежать
Рассел Кук
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Рассел Кук подвергся нападению во время забега. Мужчина планировал пересечь территорию всей Африки. Но в Анголе он и его команда столкнулись с грабителями. Это не остановило бегуна, Рассел продолжил марафон, несмотря на неприятности.

Мужчина не в первый раз отправляется в рискованные путешествия. Он марафонец-экстремал и часто оказывается не в самых гостеприимных частях планеты. Но в этот раз, ситуация приняла серьёзный оборот. Рассел находился на ультрамарафоне по территории Африки. Целью мужчины было пересечь весь континент, то есть пробежать около 14,5 тыс. километров. Вместе с ним была его команда, которая передвигалась в фургоне.

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На территории Анголы машина подверглась нападению вооружённых людей. Они забрали мобильные телефоны, фотоаппараты, деньги и паспорта. Но Рассела такое приключение не остановило, только испугало. В своих социальных сетях он написал: «Настроение немного испортилось из-за вчерашних выходок, но единственный способ выбраться из этого — продолжать в том же духе». Поэтому сейчас Кук вернулся к покорению континента.

Никто из членов команды не пострадал, они продолжают следовать за ним и верят, что у мужчины получится достичь свой цели. По предварительным расчётам, он должен закончить своё путешествие в начале следующего года. Планируется, что до Рождества Рассел будет бежать каждый день.

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