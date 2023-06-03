UFC Fight Night: русский Максимус и брат Хабиба устроят жару в Вегасе! LIVE

В ночь с 3 на 4 июня на арене UFC Apex (Лас-Вегас, США) пройдёт турнир UFC Fight Nights. В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Участие в турнире примут и два россиянина: Абубакар Нурмагомедов подерётся с Элизеу дос Сантосом, а Максим Гришин проведёт поединок с Филипе Линсом. Также в предварительном карде выступит знаменитый тяжеловес Андрей Орловский.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вспоминаем, как Гришин разобрал самого Волкова!
На счету Максима Гришина есть победа и над таким топовым соперником, как Александр Волков.
UFC Fight Night с главным боем Кара-Франс — Альбази где смотреть
Турнир UFC Fight Night покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.
Ждём победы от Максимуса
Максим Гришин, известный под прозвищем Максимус, проведёт свой пятый поединок в лучшем промоушене мира. Пока у Гришина счёт побед и поражений равный — 2:2. Нужно делать баланс положительным.
UFC Fight Night когда начало
Турнир UFC Fight Night состоится в ночь на 4 июня. Начало предварительного карда — в 01:00 мск. Основной кард стартует в 04:00 по московскому времени.
Возвращение Абубакара
Абубакар Нурмагомедов вернётся в октагон впервые с октября. Нурмагомедов идёт на серии из двух побед судейскими решениями. Удастся ли снова выиграть?
Полный кард турнира UFC Fight Nights
Основной кард:
- Кай Кара-Франс — Амир Альбази;
- Алекс Касерес — Даниэль Пинеда;
- Джим Миллер — Джаред Гордон;
- Тим Эллиотт — Виктор Альтамирано;
- Карин Сильва — Кетлен Соуза;
- Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос.
Предварительный кард:
- Джейми Малларки — Мухаммаджон Наимов;
- Джон Кастанеда — Матеус Мендонса;
- Андрей Орловский — Донтейл Майес;
- Даниэль Сантос — Джонни Муньос;
- Элис Рид — Джин Фрей;
- Дэ'Мон Блэкшир — Луан Ласерда;
- Филипе Линс — Максим Гришин.
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