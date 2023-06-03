А ещё в прелимах — легендарный Андрей Орловский. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

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UFC Fight Night: русский Максимус и брат Хабиба устроят жару в Вегасе! LIVE

В ночь с 3 на 4 июня на арене UFC Apex (Лас-Вегас, США) пройдёт турнир UFC Fight Nights. В главном бою вечера сойдутся представители легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Участие в турнире примут и два россиянина: Абубакар Нурмагомедов подерётся с Элизеу дос Сантосом, а Максим Гришин проведёт поединок с Филипе Линсом. Также в предварительном карде выступит знаменитый тяжеловес Андрей Орловский.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.