Секреты диетологов: во сколько ужинать, чтобы не толстеть

Согласно мнению диетологов, выбор времени для последнего приёма пищи может играть ключевую роль в скорости достижения желаемой формы. Многочисленные научные исследования в этой области позволили специалистам выделить оптимальное время для ужина. Питание между 19:00 и 19:30 помогает достичь значительных результатов в потере веса. Поздний же приём в 10-11 часов вечера снижает эффективность.

Однако эксперты акцентируют внимание на тех, кто привык к ночным перекусам. Таким людям переход на более ранний ужин может быть сложнее.

Метод тарелки — один из советов, которым делятся специалисты. Его суть заключается в том, чтобы половину вашей порции занимали овощи, а другую делили белки и продукты из цельных зёрен. После еды лучше подождать 20 минут, прежде чем вернуться за дополнительной порцией. Это позволит более ясно ощутить, действительно ли вы голодны или это всего лишь привычка.