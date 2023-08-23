Секреты диетологов: во сколько ужинать, чтобы не толстеть

Согласно мнению диетологов, выбор времени для последнего приёма пищи может играть ключевую роль в скорости достижения желаемой формы. Многочисленные научные исследования в этой области позволили специалистам выделить оптимальное время для ужина. Питание между 19:00 и 19:30 помогает достичь значительных результатов в потере веса. Поздний же приём в 10-11 часов вечера снижает эффективность.
Однако эксперты акцентируют внимание на тех, кто привык к ночным перекусам. Таким людям переход на более ранний ужин может быть сложнее.
Метод тарелки — один из советов, которым делятся специалисты. Его суть заключается в том, чтобы половину вашей порции занимали овощи, а другую делили белки и продукты из цельных зёрен. После еды лучше подождать 20 минут, прежде чем вернуться за дополнительной порцией. Это позволит более ясно ощутить, действительно ли вы голодны или это всего лишь привычка.
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