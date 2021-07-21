«Антисекс» по-олимпийски. Как картонные кровати стали первым мемом Игр в Токио

Организаторы заявили, что хотят минимизировать интимные контакты между спортсменами. Но, может, они просто продешевили?

Проживание в Токио для спортсменов далеко от роскоши. С первых же дней приезда в Японию олимпийские атлеты высмеивают свои аскетичные комнаты. Отдельным предметом для шуток стали картонные кровати, которые спортсмены уже прозвали «антисекс».

Неужели койки и правда ломаются от малейшего лишнего движения?

В Олимпийской деревне секс под запретом?

На Олимпиаде в Токио МОК из-за коронавируса старается минимизировать любые формы физического контакта среди спортсменов. Мало того, что атлетам запретили обниматься и пожимать друг другу руки, так им ещё и спать придётся на картонных кроватях! И всё для того, чтобы не допустить интимных связей между спортсменами. Места для ночлега в Олимпийской деревне сделаны из переработанных материалов — дерева и картона. Считается, что спать на такой кровати может только один человек, поскольку она выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. Организаторы призывают на ней не прыгать и не «праздновать». А спортсмены уже прозвали свои кровати кратким и ёмким словом — «антисекс».

Впрочем, есть и другая версия. Возможно, история об ограничениях интимного плана — это лишь повод оправдать дешевизну и простоту подготовленной для олимпийцев мебели. По всей видимости, после Игр она отправится на вторичную переработку.

«Если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!»

С первых же дней «антисекс-кровати» стали предметом шуток среди спортсменов. Например, призёр Игр в Рио в беге на 5000 метров, американец Пол Челимо считает, что проблемой для марафонцев картонные койки точно не станут.

«Кровати в олимпийской деревне в Токио сделаны из картона, чтобы избежать близости между спортсменами. Кровати смогут выдержать вес лишь одного человека, чтобы избежать ситуаций, выходящих за рамки спорта.

Не вижу в этом проблем для бегунов на длинные дистанции, даже четыре таких спортсмена смогут залезть на эту кровать», — шутит Челимо о худощавых марафонцах в своём «твиттере».

А вот призёр чемпионата мира — 2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин переживает за прочность кровати.

«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» — пишет американец в своём «твиттере».

Тест-драйв «антисекс-кровати» от гимнаста

Но самым находчивым, без сомнений, оказался гимнаст Рис Маккленаган. Ирландец решил провести тест-драйв картонной койки, активно попрыгав на ней.

«Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!» — поделился результатами Рис.

В официальном «твиттере» Олимпиады-2020 отреагировали на дерзкую выходку ирландца.

«Спасибо, что развенчал миф. От гимнаста Риса Маккленагана вы узнали: картонные кровати устойчивы и прочны!» — отмечается в аккаунте Olympics.

Российские спортсмены также провели тест-драйв олимпийских кроватей. Теннисист Андрей Рублёв назвал своё спальное место «обычным». Поделилась впечатлениями и пловчиха Юлия Ефимова: «Выглядят эти кровати менее прочными, чем являются, потому что я уже спала одну ночь — и всё нормально. Перед вылетом я видела, что показывали про эти кровати, что они картонные. Но когда приехала, то сразу плюхнулась и подумала, что нужно быть немного аккуратнее», — приводит слова Ефимовой сайт «Матч ТВ».



Получается, что картонные «антисекс-кровати» стали первым мемом Олимпийских игр в Токио.

Зачем атлетам раздадут презервативы?

Забавно, но, несмотря на негласный запрет на секс, презервативы атлетам всё равно выдадут. Олимпийская традиция с выдачей средств контрацепции продолжится и в Токио — специально для спортсменов было закуплено 150 тысяч презервативов. Но организаторы надеются, что использовать полезные сувениры гости будут у себя дома.

«Идея в том, чтобы спортсмены не использовали их в Олимпийской деревне, а отвезли обратно в свои страны, чтобы таким образом повысить осведомлённость о заболеваниях, передающихся половым путём, и борьбе с ними», — рассказал гендиректор Олимпийской деревни Такаши Китадзима.