В акции приняли участие футболистки Великобритании и Чили. Раньше за подобные жесты выгоняли с Игр. А теперь МОК молча прогибается.

Нельзя, но если очень хочется… На Олимпиаде-2020 спортсменки безнаказанно встали на колено

Британские и чилийские футболистки вошли в историю. И нет, не благодаря удивительным спортивным достижениям. Дело в том, что они первыми смогли воспользоваться изменившимися правилами Олимпийской хартии и поучаствовать в политической акции. Перед стартовым свистком матча Великобритания — Чили футболистки и арбитры преклонили колено, чтобы поддержать антирасистское движение Black Lives Matter.

Раньше все подобные акции на Олимпиаде были строго запрещены. А теперь проходят безнаказанно: МОК молча прогибается, следуя политическим трендам.

МОК переобулся

Раньше правило 50 Олимпийской хартии запрещало любую политическую, религиозную и расовую пропаганду на соревнованиях. Дискуссия насчёт изменения устоявшегося порядка началась на фоне протестов Black Lives Matter. Но Олимпийская хартия до последнего оставалась нетронутой. В апреле МОК вообще запретил атлетам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter, поднимать вверх кулаки и использовать любые другие жесты политической направленности. Согласно опросу МОК, более 70% спортсменов устраивало такое положение дел, ведь Олимпиада — это традиционно не место политических демонстраций. Нарушителям же грозили наказанием, которое бы определялось в зависимости от конкретного случая.

Однако в начале июня МОК резко поменял своё решение, переписав правило, действующее ещё со времён Пьера де Кубертена. Олимпийский комитет разрешил спортсменам демонстрировать свою гражданскую позицию, но вне официальных церемоний. То есть только до начала соревнований, на пресс-конференциях и в микст-зонах. При этом акции не должны прямо или косвенно идти против людей, стран, организаций и их достоинства.

Как говорится, нельзя, но если очень хочется, то можно.

А если на пьедестале?

Политические жесты коснулись Олимпиады в Токио ещё до её официального старта. Страшно представить, сколько ещё атлетов решатся поддержать то или иное движение. А что, если кто-то рискнёт и устроит демонстрацию прямо на церемонии награждения? А кто-то ведь наверняка рискнёт! Осмелится ли МОК наказать спортсмена и выгнать его с Игр? Или же в новой реальности олимпийский спорт будет неразрывно связан с политикой?

Фото: Bettmann/Getty Images

Нельзя не вспомнить, что на Олимпиаде 1968 года в Мехико темнокожие американские спринтеры Томми Смит и Джон Карлос встали на пьедестал без обуви и подняли вверх руки в чёрных кожаных перчатках, обозначив свой протест против расизма. Президент МОК Эвери Брендедж настоял на том, чтобы спортсменов в ближайшее время выгнали с Олимпийских игр. И даже НОК США подчинился.

В реалиях 2021 года представить такое решительно невозможно.

«Таким акциям не место на Олимпиаде»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв уверен, что политические демонстрации на Играх должны быть запрещены.

«Таким акциям, как преклонение колена, не место на Олимпиаде. Это наиважнейшее мероприятие, где собираются представители всех религий, национальностей и огромное количество людей с различными взглядами. Да, такие акции — личное дело каждого спортсмена, но вопрос в том, что Олимпиада ничего общего не имеет с такими акциями, тем более политическими. Туда приезжают люди показывать свои спортивные достижения и отстаивать честь своих стран. Спортсмены приезжают не на политические баталии.

На месте МОК я бы запретил политические акции любого рода. На территории парка, деревни и на стадионах. Мы не говорим о том, что хорошо это или плохо, выражать свою солидарность с той или иной проблемой. Наверное, это хорошо, но у каждой страны и гражданина есть свои проблемы и моменты, которые они хотят показать. Вот этого нельзя допускать, потому что мы превратим Олимпиаду в некое масштабное политическое мероприятие», — сказал Свищёв «Чемпионату».