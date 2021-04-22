США хотели переписать олимпийский закон. Но МОК на колено не опустился

Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением BlackLivesMatter во время Олимпийских игр в Токио. Под запретом также поднятые вверх кулаки и любые другие жесты политической направленности. Против коленопреклонения выступили сами спортсмены, которым предстоит участвовать в Олимпиаде. МОК решил пойти против США, которые настаивали на изменении Олимпийской хартии.

«Карасёв – лучший судья в мире!» В Англии отреагировали на отказ русского встать на колено Российский рефери не поддержал акцию BLM в Лиге чемпионов.

Для олимпийского движения Хартия – основной закон. Правило 50 этого закона запрещает любые «демонстрации или политическую, религиозную или расовую пропаганду» на олимпийских объектах. Но американцы предложили отменить это правило. Проще говоря, хотели переписать закон.

В США разрешили на национальных олимпийских отборах любые жесты, лозунги и символику в поддержку движения BlackLivesMatter. И явно рассчитывали на то, что и МОК пойдёт по тому же пути. Но руководство олимпийским движением отказалось вставать перед американцами на колено. МОК вынес окончательное решение после длительного опроса самих спортсменов, проведённого с помощью независимых центров исследования общественного мнения.

Гонщики Формулы-1 продолжают вставать на колено. Но зачем? Это уже просто формализм Два пилота просто проигнорировали церемонию, двое присевших болтали, трое опоздали… Ну и зачем такая акция?

Более 70 процентов атлетов высказали мнение, что любые протесты на Олимпиаде будут неуместными. Хотя в мировом спорте преклонение колена приобрело с прошлого года массовые масштабы практически на всех соревнованиях.

Председатель комиссии атлетов МОК Кирсти Ковентри, в прошлом великолепная пловчиха из Зимбабве, заявила, что нарушителей правила 50 Олимпийской хартии ждёт наказание. Какое именно – будет определяться в каждом конкретном случае.

Чёрный кулак. «Пожизненно» — за протест против расизма Легкоатлеты Томми Смит и Джон Карлос в 1968 году стали авторами самой громкой политической акции за права темнокожего населения Америки.

В олимпийской истории подобные прецеденты были. В 1968 году в Мехико спринтеры из сборной США Томми Смит и Джон Карлос во время церемонии награждения подняли вверх кулаки в чёрных перчатках – распространённый жест против расизма в Америке. Итог – исключение из сборной США и требование немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Но золотая и бронзовая медали у спортсменов остались.

Санкции в отношении протестующих на Олимпиаде в Токио пока чётко не прописаны, но можно не сомневаться, что применять их придётся. МОК не встал перед американцами на колено. Но что он может сделать с теми, кто на колено встанет?