«Не понимаю, что такое сглаз». Проклятье российских знаменосцев на Олимпиадах существует?

Спортсмены, нёсшие флаг на церемонии открытия Игр, далеко не всегда добивались побед. А некоторых даже до соревнований не допускали.

Знаменосцами нашей сборной на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио выбраны саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Существует поверье, что те спортсмены, кто несёт флаг своей страны во время парада, затем на Играх выступают неудачно. Правда ли, что проклятье знаменосца существует?

Не совсем флаг России

Прежде всего, флага России на церемонии открытия в Токио не будет. О том, почему так случилось, уже много раз говорили. Нет смысла повторяться. Будет флаг Олимпийского комитета России, на котором тоже есть наш триколор. Конечно, считать его национальным флагом нельзя.

В олимпийской истории нашей сборной было всего два случая, когда на параде спортсменов на церемонии открытия знаменосцы несли не национальный флаг. Оба раза это было в 1992-м, когда сборной СССР уже не было, а сборной России ещё не было.

На зимней Олимпиаде в Альбервилле флаг МОК нёс биатлонист Объединённой команды Валерий Медведцев, который тогда завоевал серебро в составе эстафеты. Считать ли это поражением? На летней Олимпиаде в Барселоне тот же флаг нёс великий борец Александр Карелин. Ничто не помешало тогда нашему супертяжу взять своё второе золото.

Ну а в Пхёнчхане, куда вместо сборной России отправилась команда «олимпийских спортсменов из России», флаг МОК нёс назначенный оргкомитетом волонтёр.

Пронёс флаг, а о соревнованиях забудь

Трижды наших знаменосцев просто не допускали до соревнований.

Впервые это произошло на первой же для России Олимпиаде в 1912 году в Лондоне. Тогда флаг нашей страны на параде спортсменов нёс поручик 95-го пехотного Красноярского полка Михаил Раевский, который должен был участвовать в соревнованиях по гимнастике. Это и неудивительно, поскольку он был ещё и преподавателем в главной гимнастическо-фехтовальной школе в Санкт-Петербурге.

Но именно преподавание гимнастики и стало тем барьером, который не позволил ни Раевскому, ни другим членам нашей гимнастической команды поучаствовать в соревнованиях. Профессионалам тогда доступ на Игры был запрещён. Оргкомитет допустил россиян лишь до показательного номера, но награды разыграли другие.

Затем до 1952 года Олимпиады были для наших спортсменов несбыточной мечтой. А для некоторых так мечтой и остались, хотя они гордо несли флаг СССР на церемониях открытия. В 1952-м в Хельсинки знаменосцем нашей команды был штангист Яков Куценко. Фаворит соревнований, который выигрывал и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Он пронёс флаг на параде открытия, и… посмотрел Олимпиаду с трибуны. Руководители советской делегации сняли спортсмена с соревнований, опасаясь поражения.

История повторилась и на летней Олимпиаде — 1956 в Мельбурне. Флаг на этот раз нёс многолетний соперник Куценко по сборной СССР Алексей Медведев. В соревнованиях он не участвовал – его сняли в последний момент.

К счастью, подобных ситуаций в истории нашей сборной больше не было, и все знаменосцы, которые несли флаг на церемонии открытия, затем выступали и на соревнованиях. Интересно, что в том же 1956-м, но на зимних Играх в Кортина-д’Ампеццо, флаг СССР нёс конькобежец Олег Гончаренко. На той Олимпиаде он завоевал бронзовые награды на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Видимо, те результаты повлияли и на решение по Медведеву.

Знаменосцы-чемпионы

Раз несёшь флаг своей страны – обязан победить. Много раз именно так и было.

Сначала по летним Олимпиадам. В 1960-м в Риме чемпионом стал великий штангист Юрий Власов, в 1968-м в Мехико – ещё один великий штангист Леонид Жаботинский, в 1972-м в Мюнхене красивейшую победу одержал борец-вольник Александр Медведь, которого сразу после награждения отправили домой из-за слухов о готовящемся покушении.

В 1976-м в Монреале победил борец-классик Николай Балбошин, в 1988-м, 1992-м, 1996-м никому не оставлял шансов великий Александр Карелин. Наш выдающийся борец впервые пронёс знамя на церемонии открытия в 21 год! В 2000-м фантастическая игра вратаря Андрея Лаврова помогла нашей гандбольной сборной завоевать золотую медаль.

Теперь к зимним Олимпиадам. Чемпионом в составе эстафеты в 1968-м в Гренобле стал биатлонист Виктор Маматов, двукратным олимпийским чемпионом в 1972-м в Саппоро стал лыжник Вячеслав Веденин, автор волшебного слова «дахусим» и спортсмен, отказавшийся склонять знамя перед японским императором.

В 1976-м в Инсбруке и в 1984-м в Сараево флаг СССР нёс хоккеист Владислав Третьяк. Оба раза наша команда становилась олимпийским чемпионом. В 1980-м в Лейк-Плэсиде знаменосцем был легендарный биатлонист Александр Тихонов, завоевавший четвёртое в карьере олимпийское золото. Фигурист Андрей Букин в паре с Натальей Бестемьяновой победил в танцах на льду в 1988-м в Калгари.

В 1994-м в Лиллехаммере на церемонии открытия знаменосцем сборной России был биатлонист Сергей Чепиков, который победил на тех Играх в спринтерской гонке. В Сочи в 2014-м флаг сборной России нёс бобслеист Александр Зубков. Пилот наших экипажей двойки и четвёрки взял два золота на домашних Играх. Но впоследствии решением CAS этих наград он был лишён. Хотя по-прежнему считается олимпийским чемпионом на территории России.

Серебро и бронза – это поражение?

Было достаточно и противоположных случаев, когда знаменосцы золото не выигрывали. Но считать ли поражением медали другого достоинства? Ведь спортсменов – миллионы, а до пьедестала на Олимпиадах добираются тысячи. И навсегда остаются в истории.

Если говорить про летние Игры, то в 1964-м Юрий Власов вновь нёс флаг на открытии, а затем была фантастическая битва с Жаботинским, которая завершилась в пользу Леонида. В Лондоне-2012 знаменосцем впервые в истории нашей команды была женщина – теннисистка Мария Шарапова. Она пробилась в финал, где проиграла Серене Уильямс.

На зимних Играх тоже много подобных примеров. Про Олега Гончаренко (1956) и Валерия Медведцева (1992) мы уже говорили. В 1960-м в Скво-Вэлли знаменосцем был хоккеист Николай Сологубов. Сборная СССР тогда стала третьей. В 1964-м в Инсбруке флаг нёс великий конькобежец Евгений Гришин. На Олимпиаде он взял бронзу на дистанции 500 м. Конькобежец Дмитрий Дорофеев был знаменосцем в Турине-2006 и завоевал серебро на той же спринтерской дистанции.

Были случаи, когда знаменосцы оставались без наград. И их, оказывается, не так и много.

На летних Играх — 1980 в Москве флаг, как и в Монреале, нёс борец Николай Балбошин. Но на домашней Олимпиаде стал только седьмым. Без наград в Афинах-2004 остался великий пловец Александр Попов. Андрей Кириленко был знаменосцем сборной России на Олимпиаде-2008 в Пекине, но наша баскетбольная сборная не смогла даже выйти из группы. В Рио-2016 флаг России нёс гениальный волейболист Сергей Тетюхин, и наша команда осталась четвёртой.

Олимпийский чемпион (1988), лыжник Алексей Прокуроров нёс флаг России на зимних Играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити и оба раза не смог подняться на пьедестал. Хоккеист Алексей Морозов стал знаменосцем нашей команды на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, и тогда сборная России проиграла в четвертьфинале Канаде.

Можно ли считать, что проклятие знаменосца существует?

«Я, как человек православный, не понимаю, что такое сглаз. Вот был Карелин, который был знаменосцем и выиграл Олимпийские игры. Так что если вспоминать статистику, то одеяло можно натянуть как в одну сторону, так и в другую», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Каждый ответит на этот вопрос по-разному. Но если взять просто сухие цифры, то всего лишь семь раз знаменосцы, участвовавшие в соревнованиях, оставались без медалей. Не так и много, чтобы говорить о какой-то закономерности.