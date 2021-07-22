Кунц стал ещё ближе к сборной России? Он уступил в первом матче на Олимпиаде

Если вы хотите увидеть, как ни в коем случае не надо играть в обороне, посмотрите первый тайм матча немцев на Олимпиаде. Сборная Германии действовала в защите чудовищно. Полное ощущение, что парни только вчера познакомились. Но, кстати, это недалеко от правды. В таком сочетании сборная провела примерно семь тренировок и один неполный товарищеский матч. Этот странный случай вы могли пропустить, но Германия досрочно покинула поле в игре с Гондурасом. Всё дело в оскорблении со стороны игрока соперника в адрес немецкого защитника Джордана Торунариги. На 85-й минуте команда в полном составе ушла с поля, не доиграв матч.

Кунц с трудом собирал эту сборную. Из его успешной молодёжки в итоговый список попали всего несколько человек. Кого-то не отпустили клубы, кто-то сам не захотел ехать. Поэтому тренер призывал чуть ли не всех, кто доступен по возрасту. Вот и собрались игроки, которые до этого видели друг друга в основном в матчах на разных молодёжных и юношеских турнирах. Но это не значит, что лидеров и звёзд в сборной Германии нет. Максимилиан Арнольд — основной игрок «Вольфсбурга», Надим Амири становится лидером «Байера». Поехал даже ветеран Макс Крузе, которого на турнир отпустил «Унион».

Но временная проблема никуда не делась. Бразильцы готовились к турниру дольше и с более конкретной целью — вновь завоевать золото. Это они продемонстрировали уже с первых минут, разрывая слабую оборону соперника. Главный герой — Ришарлисон, который долго ругался с «Эвертоном» из-за поездки. Он забил первые три гола к 30-й минуте. Один из них — чистый привоз игрока обороны, второй — неуверенные действия вратаря, третий — коллективная ошибка. По итогам первого тайма более закономерным был бы счёт 5:0, но бразильцы не реализовали несколько хороших моментов, а в конце тайма Матеус не забил пенальти.

Нам рассказывали, что Кунц известен своим умением влиять на психологию в коллективе. Даже когда всё плохо, он находит рычаги влияния, и сразу всё становится хорошо. Интересно было посмотреть на этот процесс, когда ситуация стала абсолютно бесконтрольной. Но во втором тайме действительно получилось что-то изменить. Да, оборона была так же плоха, и в этом сочетании точно органично смотрелся бы Андрей Семёнов, но Германии удалось немного наладить собственную игру в центре поля и атаке. Бразильцы уже не особо стремились вперёд. Возможно, поэтому к 84-й минуте счёт стал 3:2. К тому моменту немцы играли в меньшинстве после нелепого удаления Арнольда. Но сам факт того, что Германия почти отыгралась, говорит в том числе и о тренерском мастерстве.

Бразилия быстро сообразила, что так дело не пойдёт, и для собственной уверенности забила четвёртый. Во втором тайме на поле даже вышел зенитовец Малком. А защитник ЦСКА Бруно Фукс не попал даже в заявку. Бразилия, вероятно, выйдет в плей-офф с первого места. А Германии предстоят матчи с Саудовской Аравией и Кот-д’Ивуаром. Существует вероятность, что команда Кунца вылетит с Олимпиады по окончании группового этапа. В таком случае немецкий специалист быстрее начнёт работу с нашей сборной, если его, конечно, назначат на вакантный пост. Любопытно, что сам тренер после матча не опроверг информацию о возможной работе в сборной России:

«Правда ли, что после Олимпиады я стану тренером сборной России? Спасибо за такое доверие. Но пусть сначала Олимпийские игры завершатся. Потом и обсудим, правда ли это или нет», — приводит слова Кунца немецкий журналист Мартин Рошиц в «Твиттере».

Групповой этап на олимпийском турнире завершится 28 июля, то есть уже примерно через неделю Кунц может приехать в нашу страну на презентацию.