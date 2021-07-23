«Нам не нужна Олимпиада». Почему церемония открытия Игр-2020 в Токио разочаровала

Летние Игры в Японии стали самыми дорогими в истории. Вот только на шоу открытия, наверное, денег не хватило: было долго и незрелищно.

Япония потратила рекордную сумму на организацию Олимпиады. Однако церемонией открытия Игр можно разве что убаюкивать детей. Ни высоких технологий, ни захватывающих номеров одна из самых передовых стран мира не продемонстрировала. Фейерверки, танцы и песни…

Где-то мы это уже видели. Ах, да… На любой другой Олимпиаде.

А церемония открытия Игр в Токио разочаровала. Наверное, денег на неё не хватило.

Японцы не удивили

Олимпиада в Токио стала самой дорогой в истории летних Игр, превзойдя рекорд Лондона-2012. Японцы потратили на мероприятие более 15 миллиардов долларов. Однако по церемонии открытия об этом совсем и не подумаешь. Самая высокотехнологичная страна мира удивила совершенно скучнейшим стартом Олимпиады. Ни роботов, ни лазеров, ни каких-либо других удивительных изобретений человечества на арене практически не было. Игры открылись ярким фейерверком и масштабными хореографическими номерами, что бывает на каждой Олимпиаде.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Японцы старались взять душевностью и историями преодоления. В начале церемонии был показан ролик о пути Токио к Играм — от получения заявки и до пустых трибун из-за коронавируса. Хореографические номера были посвящены трудностям локдауна и жертвам пандемии. Даже в олимпийские кольца был вложен особый смысл — они были сделаны из деревьев, посаженных участниками Игр-1964, тоже проходивших в Токио.

«Нам не нужна Олимпиада»

Японцы пытались сделать камерную и трогательную церемонию, но атмосферу праздника едва ли можно было прочувствовать. Мероприятие проходило практически при пустых трибунах. Посмотреть шоу вживую смогло меньше 5000 человек: журналисты, официальные лица и спонсоры.

Японцы, как это ни странно, смогли приблизиться к спортивному празднику только за стенами арены. Но там граждане Страны восходящего солнца торжеству были совсем не рады. На протяжении всей церемонии открытия до стадиона то и дело доносились недовольные выкрики японцев: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом», «Нам не нужна Олимпиада», «МОК — убирайся вон», «Отмените Олимпиаду — спасите жизни». Пожалуй, более странного праздника и не придумаешь.

Фото: Getty Images

Показ мод на параде атлетов

Самой скучной частью церемонии, пожалуй, оказался парад атлетов. В этот раз он длился два часа, рекордно долго. Всё из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. Начался парад традиционно с греков — основателей Олимпиады. Второй вышла самая экзотическая команда, состоящая из беженцев.

Россияне были 77-ми в очереди. Наша сборная вышла в стильных красных брючных костюмах. Девушки были подпоясаны тёмно-синими ремнями в дань уважения японской культуре. А возглавляли российскую команду наши знаменосцы — фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Спортсмены выглядели очень счастливыми. Атлеты приветствовали полупустые трибуны и снимали весь процесс на свои телефоны. Даже несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага, россияне чувствовали себя комфортно.

Самой интересной частью парада оказались костюмы. Новозеландские знаменосцы вышли в меховых накидках, спортсмены из Тувалу — в разноцветных национальных костюмах, а малайцы — в ярких юбках. В один момент парад превратился в экстравагантный показ мод.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Олимпиада открыта!

Все олимпийские атлеты принесли клятву: соблюдать правила честной игры, заниматься спортом без допинга и жульничества. А затем в небо взмыли почти 2000 дронов, которые сформировали эмблему Игр в Токио. Пожалуй, это было самое эффектное представление от японцев, но и оно — не новинка, ведь впервые шоу дронов было показано три года назад на Олимпийских играх в Корее.

Фото: Carl Court/Getty Images

Под легендарную песню Imagine, написанную Джоном Ленноном и Йоко Оно, светящаяся эмблема распалась и сформировала земной шар. Затем слова взяли глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото, глава МОК Томас Бах, император Японии Нарухито — и Олимпиаду объявили открытой!

Этого момента спортсмены и болельщики прождали целых пять лет!

Вскоре на арене зазвучало знаменитое произведение Мориса Равеля «Болеро» и пришло время зажигать олимпийский огонь в главной чаше Игр. Имена факелоносцев до последнего держались в секрете. Но в конце церемонии открытия главная интрига была раскрыта. Почётную миссию поручили самой богатой спортсменке мира — теннисистке Наоми Осаке.

Наоми зажгла огонь в чаше, напоминающей цветок. Пламя вспыхнуло, и Олимпиада официально началась. На год позже, чем планировалось, но сейчас это не так уж и важно.