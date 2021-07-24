Россия на Олимпиаде-2020. Первый день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Сегодня, 24 июля, в борьбу за олимпийские медали вступают олимпийские атлеты, в числе которых, разумеется, хватает представителей России. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
24 июля, суббота. День первый
Расписание финалов. Разыгрывается 11 комплектов наград
02:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация
03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур.
03:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/32 финала.
03:30. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/8 финала
03:55. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/32 финала
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Квалификация
04:00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Квалификация
04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Квалификация
04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Япония
04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Предварительный раунд
04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
04:50. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/16 финала
05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/32 финала
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1-й круг
05:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/16 финала
05:20. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/16 финала
05:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/16 финала
06:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/8 финала
06:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
06:40. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/8 финала
06:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала
07:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала
07:35. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/8 финала
07:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Китай
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/4 финала
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/2 финала
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. За 3-е место
08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал
08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала
08:20. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Россия – Аргентина
08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
08:30. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/4 финала
09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Китай
09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-йтур
09:25. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/4 финала
10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала
11:35. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/2 финала
11:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/2 финала
12:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/2 финала
12:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. За 3-е место
12:20. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Китай – Россия
12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал
12:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место
12:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/2 финала
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал
13:30. Фехтование. Женщины. Шпага. За 3-е место
14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место
14:15. Фехтование. Мужчины. Сабля. За 3-е место
15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал
15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал
16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Россия
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал
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