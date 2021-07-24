Российские спортсмены вступают в борьбу за первую медаль. Самые интересные события развернутся в фехтовании, дзюдо и стрельбе.

Россия на Олимпиаде-2020. Первый день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Сегодня, 24 июля, в борьбу за олимпийские медали вступают олимпийские атлеты, в числе которых, разумеется, хватает представителей России. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

24 июля, суббота. День первый

Расписание финалов. Разыгрывается 11 комплектов наград

02:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация

03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-й тур.

03:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/32 финала.

03:30. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/8 финала

03:55. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/32 финала

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Квалификация

04:00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Квалификация

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Квалификация

04:15. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Япония

04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Предварительный раунд

04:30. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

04:50. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/16 финала

05:00. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/32 финала

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 1-й круг

05:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/16 финала

05:20. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/16 финала

05:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/16 финала

06:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/8 финала

06:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация

06:40. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/8 финала

06:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала

07:20. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала

07:35. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/8 финала

07:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг. Группа А

08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Россия – Китай

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/4 финала

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. 1/2 финала

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. За 3-е место

08:15. Стрельба из лука. Микст. Командное первенство. Финал

08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/4 финала

08:20. Волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Россия – Аргентина

08:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

08:30. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/4 финала

09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Китай

09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 1-йтур

09:25. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/4 финала

10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. 1/2 финала

11:35. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. 1/2 финала

11:50. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. 1/2 финала

12:00. Фехтование. Женщины. Шпага. 1/2 финала

12:10. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. За 3-е место

12:20. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Китай – Россия

12:30. Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Финал

12:40. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. За 3-е место

12:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. 1/2 финала

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг. Финал

13:30. Фехтование. Женщины. Шпага. За 3-е место

14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. За 3-е место

14:15. Фехтование. Мужчины. Сабля. За 3-е место

15:00. Фехтование. Женщины. Шпага. Финал

15:45. Фехтование. Мужчины. Сабля. Финал

16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Россия

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг. Финал