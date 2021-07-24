«Единственный дискомфорт — туалеты низкие». Российские волейболисты стартовали на ОИ-2020

Знаменосец команды России Максим Михайлов в Токио пока доволен почти всем. Кроме санузлов и первого сета в матче с Аргентиной.

Сборная России по волейболу стартовала на Олимпийских играх — 2020 в Токио с непростой победы. Аргентинцы сумели выиграть у наших парней первый сет, но затем россияне перехватили инициативу и всё-таки довели дело до успешного для себя результата.

Максим Михайлов, который в 2012 году становился олимпийским чемпионом, а в 2021-м нёс флаг на церемонии открытия Игр, рассказал о своих первых впечатлениях от Токио.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Было душновато, все сжарились»

– После церемонии открытия у журналистов возникли транспортные проблемы. Не коснулось ли это спортсменов? Во сколько вы были дома и насколько это повлияло на игру?

– Нас отпустили пораньше, мы заранее договаривались, и около 11 вечера я был дома. Но, конечно, всё равно часа три пришлось постоять, в ногах чувствуется небольшой дискомфорт. Но это стоит того. Такой чести удостаивается не каждый спортсмен, поэтому я очень рад, что мне доверили это. Думаю, что больше не устал, а зарядился положительными эмоциями от атмосферы, которая была на стадионе.

– Многие прямо на стадионе ложились, кто-то садился. Вы всё время стояли?

– Да, там негде было присесть. Мы были одеты в костюмы, особо не присядешь нигде. Плюс было душновато, все сжарились.

– Три часа в духоте на ногах — это большая нагрузка. Можно с тренировкой сравнить? Как-то это сказалось на первом матче?

– Наверное, я получил лишь небольшую нагрузку, потому что эмоции, которые там испытываешь, невозможно передать. Это счастье. Много спортсменов рядом. Думаю, немного в психологическом плане сказалось, но в физическом это было нетяжело, мы профессиональные спортсмены, тренируемся по четыре-пять часов в день. Не так тяжело было.

– Не жалеете, что согласились?

– Нисколько.

«Мы могли и проиграть в первом матче»

– Первая партия тяжело далась, причём сами наделали кучу ошибок. Это волнение?

– Конечно, это волнение, потому что это Олимпиада. Для многих она первая, у нас достаточно молодая сборная. Аргентина, скажу, достаточно сильный соперник. Она входит в топ-10 команд, я считаю. У нас очень сильная группа, мы ожидали, что они будут играть так хорошо. Наверное, сами чуть плохо начали и первый сет, и второй. Могли и проиграть, потому что понимали, что соперник сильный. Главное было показывать свою игру. К сожалению, в первом сете не удалось, а во втором уже почувствовали какие-то элементы.

– Как опытный спортсмен и олимпийский чемпион вы приводили молодых в чувство, что-то подсказывали?

– Да все вместе работали. И Туомас рассказывал, и с моей стороны была поддержка. Я старался убрать это волнение, значимость матча. Думаю, это не самое главное. Главное, чтобы внутри была хорошая атмосфера, каждый друг другу доверял и в каждого верил.

– Пять лет назад вы проиграли Аргентине. Учитывали, что это неудобная команда?

– На самом деле мы в голове это уже не держали. У нас новая команда и у них. Стиль Аргентины не поменялся, для России он не очень удобный. Они очень быстро играют, техничные, мало ошибаются, много скидывают. Для России привычная и типичная игра соперника, который приветствует атлетичный волейбол. Достаточно тяжело в этой вязкой игре, много сил тратишь на долгие розыгрыши.

«Пустые трибуны — не дискомфорт, а привычка»

– Вы были на разных Олимпиадах, но первый раз играете при пустых трибунах. Насколько тяжело без болельщиков, когда нет энергии от них?

– Я считаю, что спорт и болельщики должны быть взаимосвязаны. Спортсмены же показывают результат и красивую игру для болельщиков. К сожалению, многие не могут приехать из других стран и даже местные не могут прийти посмотреть. Это главный минус. А то, что мы играем при пустых трибунах, — это больше не дискомфорт, а уже привычка. Прошлый сезон весь так проводили. Понятно, что атмосфера другая, но мы к этому адаптировались.

– В Лиге наций Россия со всеми сыграла, кроме Туниса, это поможет?

– Это даст какую-то информацию, но не думаю, что это показательно. Часто там игры были экспериментальные, не все играли основными игроками. Да и опять же настрой на Олимпиаду и Лигу наций — разные вещи.

– Как вам Токио и олимпийская деревня?

– Всё хорошо организовано. Единственный дискомфорт — туалеты низкие, а всё остальное — в еде, быту, деревне — нравится, всё хорошо. Организация на хорошем уровне, хороший фитнес-зал, никуда ездить не нужно. Площадка тоже недалеко от деревни находится.