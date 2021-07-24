В шаге от сенсации. 19-летняя фехтовальщица из России едва не вырвала медаль Олимпиады

Айзанат Муртазаева была посеяна под последним номером, но выступила блестяще. Впрочем, в нашем могучем фехтовании пока медалей нет.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро могучая сборная России по фехтованию приучила нас к регулярным медалям. Поэтому надежды на успех наших атлетов в Токио были колоссальные. В первый день Игр мы надеялись порадоваться хотя бы одной награде. Но наши саблисты разочаровали. А в соревнованиях шпажисток едва ли не произошла сенсация! 19-летняя Айзанат Муртазаева, имя которой ещё вчера было мало кому известно, осталась в шаге от медали.

Триумф был так близок…

Без особых надежд

На Олимпиаде в Бразилии наши спортсмены завоевали семь медалей, четыре из которых оказались золотыми. Не хочется снижать планку и в Токио. Тем более состав у нас, как и всегда, крепкий. Но даже несмотря на это строить большие ожидания в первый день соревнований было сложно.

Шпажистки и саблисты уже давно не радуют нас серьёзными достижениями. Из состава нашей команды особенно выделялись лишь двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Камиль Ибрагимов, а также опытные и титулованные Виолетта Колобова и Вениамин Решетников, чьи лучшие годы, кажется, остались позади. Можно было надеяться хотя бы на одну медаль.

Но, к сожалению, атлеты не смогли оправдать даже скромных надежд.

Ибрагимов на лезвии ножа

Российские саблисты начали вылетать уже в первых поединках. На стадии 1/16 Вениамин Решетников проиграл безызвестному египтянину Зиаду Эль-Сисси. А вот Константину Лоханову не повезло с сеткой. Уже в первом поединке россиянину пришлось сразиться с олимпийским чемпионом Ким Джон Хваном. Кореец одолел Лоханова со счётом 11:15.

Защищать честь российской сабли оставалось лишь Камилю Ибрагимову. Наследник фехтовальной династии резво шёл по сетке, хотя и заставлял болельщиков седеть в конце боя.

В начале всех своих поединков Камиль захватывал уверенное лидерство, но, доходя до десяти очков, будто расслаблялся. В боях с немцами Матьяшем Сабо и Бенедиктом Вагнером Ибрагимову всё-таки удалось выгрызть победу. Но на встречу с олимпийским чемпионом Ким Джон Хваном везения саблисту уже не хватило. Кореец вышиб с турнира уже второго россиянина. Камиль оказался в одном шаге от полуфинала, уступив с обидным счётом 15:14.

Совсем неутешительные результаты наших саблистов перед командным турниром.

Сенсационная Айзанат

Вылеты российских шпажисток в 1/16 сюрпризом не стали. Виолетта Колобова проиграла малоизвестной полячке Александре Ярецкой. А вот Юлии Личагиной повезло ещё меньше. Свой первый бой ей пришлось провести с чемпионкой мира из Италии Марой Наваррией.

К счастью, не обошлось и без приятных неожиданностей. 19-летняя Айзанат Муртазаева, не обладающая ни одной медалью престижных международных турниров, совершила настоящий прорыв. Шпажистка, от которой никто ничего не ждал, занимающая 258-е место в мировом рейтинге, начала сносить соперниц со своего пути. Айзанат уверенно прошла Кайлинь Синь Ян Хсиен из Гонконга, кореянку Инчжон Чой, американку Келли Хёрли и Вивиан Кун Ман Вай. Россиянка легко дошла до полуфинала, но там ей предстоял непростой бой. Соперницей Муртазаевой стала бронзовый призёр Рио из Китая Сунь Ивэнь. Поединок вышел очень тяжёлым. Россиянка до последнего надеялась вырвать победу и медаль, но опытная китаянка не пустила её в финал.

Теперь Муртазаевой предстояла только борьба за третье место. В решающем поединке шпажистка столкнулась с чемпионкой Европы Катриной Лехис. Эстонка быстро захватила лидерство, но и Айзанат старалась от неё не отставать. Весь бой россиянка провела в роли догоняющей. В третьем раунде Муртазаева начала отчаянно бросаться в атаку, но было уже поздно. Лехис быстро отыгрывала очки и довела счёт до 15:8. Айзанат так и осталась в шаге от сенсации…

Но в этом случае Муртазаеву сложно назвать проигравшей.

19-летняя спортсменка, о которой ещё вчера мало кто знал, на своей дебютной Олимпиаде смогла стать четвёртой. Нет никаких сомнений, что большой путь Айзанат только начинается. Возможно, свою первую большую победу она сможет одержать уже в командных соревнованиях.