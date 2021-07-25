«Русские не сдаются!» Как наш дзюдоист со сломанной рукой взял медаль Олимпиады-2004

В 2004 году Дмитрий Носов стал одним из самых популярных людей в стране. То, что он сотворил на Играх в Афинах, навсегда войдёт в историю российского спорта. На встрече в Кремле президент Владимир Путин сказал Носову: «Если бы только все в стране были такими…»

«Всплыла картина, как наших футболистов всё время выносят с поля»

Дмитрий Носов приехал на Олимпиаду в Афинах не то что не фаворитом, но даже и не тёмной лошадкой. 24-летний на тот момент россиянин добивался лишь бронзы чемпионата Европы. В него мало кто верил, однако Носов шаг за шагом устранял конкурентов и дошёл до полуфинала, где ему противостоял греческий дзюдоист Илиас Илиадис.

Дмитрий был в целом активнее соперника, но секундная расслабленность привела к пропущенному приёму. Всё закончилось трагично. Россиянин упал на руку, которая в тот момент была в выпрямленном состоянии. Стало сразу понятно – перелом.

К Носову тут же прибежали врачи с носилками. Его уже собирались отправить прямиком в больницу, однако внезапно россиянин вспомнил про российским футбол.

«Когда ко мне приблизились какие-то люди с носилками, перед глазами вдруг ярко всплыла картина с нашими футболистами: как их всё время выносят с поля по любому пустячному случаю. Я подумал: нет, это не моя история! Пока я могу идти – буду идти сам».

«Русские не сдаются!»

Никакие уговоры врачей и тренеров не помогли. Носов наотрез отказывался сниматься с соревнований и ехать в госпиталь. Учитывая, что между поединками в дзюдо на этой стадии перерыв составлял всего 15-20 минут, это решение было либо глупым, либо гениальным.

«Как это вы меня снимаете? Я сейчас выйду бороться! Русские не сдаются!» — заявил Дмитрий и отправился биться за медаль Олимпиады.

Позже Носов признался, что не мыслил себя без награды Игр. Он чётко понимал, что идёт «умирать» ради главной цели в жизни. Если был хоть минимальный шанс побороться за бронзу, он должен был им воспользоваться.

Соперником в борьбе за бронзу был азербайджанский спортсмен Мехман Азизов, который по-джентельменски не стал доламывать россиянина, а бился чисто и красиво. Носов, по его словам, воспользовался одним шансом из ста и поймал Азизова на рискованной атаке. И завоевал медаль! Переполненные трибуны арены в Греции аплодировали россиянину стоя.

«Ну не мог я находиться дома»

После такого подвига Носову необходимо было отлежаться дома и соблюдать постельный режим какое-то время. Но россиянин вместо этого вернулся в Афины, чтобы поболеть за других наших спортсменов на Олимпиаде: «Ну не мог я находиться дома. Ведь наши ребята продолжали сражаться за страну. Они же меня поддерживали, как могли».

«Подходили политики и генералы. Противно всё это, неискренне»

Несмотря на такой успех, популярность к Носову пришла не сразу. Его узнавали только в спортивном костюме с надписью «Россия». Всё изменила встреча с президентом Путиным, с которым они говорили один на один более трёх минут. Дмитрий получил несколько государственных наград. Однако не всё внимание было приятно ему.

«После встречи с президентом ко мне почему-то стали относиться с куда большим уважением. Подходили многие известные политики и генералы и сами знакомились со мной. Честно говоря, противно всё это, неискренне…»

В 2006 году Носов ушёл из большого спорта и построил успешную политическую карьеру. А в декабре 2017 года даже заявлял, что планирует баллотироваться в президенты России в 2024 году. Если он попробует, то многие наверняка вспомнят его спортивный подвиг в Афинах.