Все три лучницы сборной России хотели уйти из спорта. Но остались и не прогадали.

«Хотелось всё бросить». Наши лучницы были близки к подвигу на ОИ, но проиграли «роботам»

Женская сборная России по стрельбе из лука вновь стала серебряным призёром Олимпийских игр! Как и пять лет назад в Рио-де-Жанейро. На пути к золоту, как и тогда, встали «роботы» из Южной Кореи, которые не срывают выстрелы и не ошибаются. Но российские лучницы в любом случае — героини. А ведь каждая из них признавалась, что хотела бросить спорт. Все трое остались. И не прогадали.

Ксения Перова второй раз стала призёром Олимпийских игр, а Светлана Гомбоева, уже в Токио пережившая обморок в квалификации, и Елена Осипова завоевали свои первые олимпийские награды. Что известно о наших спортсменках?

«Мы с тренером ходили по магазинам и просили денег»

Ксения Перова из Свердловской области — самая опытная. Чемпионка мира в личном и командном турнирах, призёр Олимпийских игр. В стрельбу из лука она пришла в 11 лет по совету родной тёти.

«Привела тётя моя, крёстная. У неё дочка начала ходить на стрельбу, и я пошла за компанию. А до этого чем только ни занималась — танцами, баскетболом, плаванием. Я даже ходила в кружок по вязанию. Но зацепила стрельба. Может быть, со стороны наш вид спорта не кажется достаточно зрелищным, но кто стреляет сам, кто борется, поверьте, для них это очень интересно», — говорила Перова в интервью E1.ru.

Впрочем, никаких успехов могло и не быть, не прояви Ксения характер.

«Я ходила на стрельбу из лука шесть раз в неделю. Но на протяжении пяти или шести лет у меня были проблемы, что-то не получалось, иногда даже хотелось всё бросить. Хорошо, что в такие моменты рядом со мной всегда были близкие люди, которые меня поддерживали. Тренер находил мотивацию, а родители — нужные слова», — призналась лучница в интервью «Комсомольской правде».

Первый тренер Перовой — Станислав Попов. Вместе они прошли путь до сборной, в которой Ксения стала лидером, а Попов — старшим тренером.

«Станислав Владимирович для меня — учитель и наставник по жизни. Он возродил стрельбу из лука в нашей области. Первое время работал без зарплаты. Помню, как мы ходили по крупным магазинам и просто просили у предпринимателей денег, чтобы поехать на соревнования», — говорила Перова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ещё Ксения сказала, что является суеверным человеком.

«Как-то раз я выходила из гостиницы. Поехала на соревнования. На выходе подметала женщина и махнула метлой в мою сторону. На соревнованиях я выступила плохо, поэтому сейчас остерегаюсь таких женщин, обхожу их стороной», — говорила она в интервью «АиФ».

Ну и рассказала также, как отвлекается от спорта.

«С детства меня дедушка научил рыбачить. Если поймаешь хорошую рыбу, забываешь про все свои проблемы, связанные со спортом. Кстати, на рыбалку мы ходим вместе с мужем и дочкой. Семейный мини-пикничок получается. А ещё я учусь играть на гитаре. Это тоже помогает мне отдыхать», — призналась лучница.

«Боишься — не делай. Делаешь — не бойся»

Светлана Гомбоева из Иркутской области начала заниматься стрельбой из лука тогда, когда Ксения Перова уже добивалась первых успехов.

«Я пришла в секцию в конце третьего класса. В стрельбу меня направила мама, дала мне телефон тренера. Стрелять начинала в Иркутской области в поселке Усть-Ордынский. Моим первым тренером была Галушко Ольга Михайловна. Сначала это не было для меня чем-то серьёзным. Параллельно я ещё занималась танцами», — говорила Гомбоева изданию «Информ-полис».

В конце 11 класса после успешной сдачи ЕГЭ у Светланы был выбор — спорт или кибернетика (!). После долгих колебаний она выбрала стрельбу из лука и переехала в Бурятию к тренерам Гэрэлме и Константину Эрдыниевым.

«Тогда, наверное, я и решила для себя, что могу добиться в стрельбе из лука хороших результатов. Благодаря спорту я стала более уверенным в себе человеком, особенно когда начала выезжать на всероссийские соревнования и занимать призовые места. Значительно расширился круг общения, и я научилась находить общий язык с новыми людьми», — говорила Светлана.

Хотя и учёбу не забросила. Она поступила в Бурятский государственный университет, где изучает бизнес-информатику. И была уверена, что из спорта уйдёт.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я почему-то была уверена, что окончу университет и брошу спорт, пойду работать по специальности. На момент перехода во взрослую сборную у меня не было веры, что я смогу конкурировать. Константин Дашиевич реанимировал меня изо всех сил. Огромная благодарность моим близким людям, что поддерживают меня. Они не уговаривают остаться, а напоминают, что любят меня любую. А безусловная любовь творит чудеса: возвращается вера и уходить без боя уже не хочется», — отметила она.

Хорошо, что не бросила. В нынешнем сезоне именно Гомбоева — лидер сборной России. А как она стреляла в командном турнире — просто загляденье. Её хобби — чтение книг, в том числе и серьёзной литературы. А девиз по жизни звучит так: «Боишься — не делай! Делаешь — не бойся!» Она и не боится. Делает тату, красит волосы и покупает необычные кроссовки. И помогает сборной России завоёвывать олимпийские медали.

«Господи, пожалуйста, пусть я попаду!»

Елена Осипова — из Таганрога. О стрельбе из лука и речи поначалу не было, так как Лена с 10 лет занималась большим теннисом. Пять лет! А с луком познакомилась очень поздно.

«Однажды в нашу школу пришли два тренера. Один из них сказал: «Вот это лук. А вот этот человек — старший тренер сборной страны по стрельбе из лука. Мы открываем в Таганроге секцию». Я подумала: «Почему бы и нет?» Так в 15 лет я открыла для себя стрельбу из лука. На первых соревнованиях поначалу была первой, а затем мой результат перекрыла другая девочка. Я расстроилась сильно, даже бросить хотела. Но потом успокоилась. Та ситуация меня только мотивировала к тому, чтобы стать лучше и всех побеждать», — говорила Осипова изданию «Богудония.ру».

Елене проще выступать в личных соревнованиях, хотя в командных турнирах медалей у неё больше. А теперь ещё и самая главная — олимпийская.

«Когда я сильно нервничаю, то после выстрела думаю: «Господи, пожалуйста, пусть я попаду!» Но это плохо, всё от неуверенности в себе. Получается/не получается — зависит от того, насколько ты натренирован. Мне проще стрелять в личном первенстве, ведь здесь всё зависит только от тебя. Когда работаешь в команде, ответственность разделяется между сокомандниками. Когда они хорошо стреляют — волнуешься, лишь бы хуже них не выстрелить. И наоборот, если команда проигрывает, я понимаю, что нужно собраться с силами. Хоть командных медалей у меня больше, в личке всё же морально проще», — говорила Осипова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Елены сильная поддержка со стороны мамы и родного дяди.

«Мама спортсменкой никогда не была. Но она вовремя увидела, что я спортсмен, а не учёный, танцор или актёр. Многие родственники, конечно, не до конца одобряют такой выбор, для них важнее, чтобы я создала семью. На протяжении многих лет я сталкиваюсь со стереотипным мышлением: надо выучиться, работать, выйти замуж. Все так живут, но они не знают, что можно жить по-другому и при этом быть счастливой. Можно рискнуть, и это окупится. Главное, не трусить и идти вперёд! Наверное, без поддержки я бы не смогла идти дальше. А потому все победы — маме. Маме, семье и тренерам».