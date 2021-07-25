В Токио наша титулованная фехтовальщица ехала за золотом, но остановилась от него в шаге.

Три Олимпиады — три медали. Но россиянка Дериглазова ещё не сказала своё последнее слово

Инна Дериглазова была фаворитом личного турнира рапиристок на Олимпиаде. Однако завоевать второе подряд золото не смогла. Россиянка легко дошла до финала, но в решающем поединке не смогла превзойти американку Кифер. Очень обидно: Инна была способна на большее.

«Способная, энергичная»

Фехтовальный путь Дериглазовой начался в небольшом городе Курчатове, в возрасте восьми лет. В школу к девочке пришла тренер Лидия Сафиуллина, которая набирала себе группу. Инна тогда даже не представляла, что такое фехтование. Но решила выбрать именно этот вид спорта. Однако мама Дериглазовой поначалу была против решения дочери и даже запрещала посещать ей тренировки. Мол, не женский это вид спорта. Повлиять на мнение матери смогла тренер Дериглазовой. Однажды они случайно встретились на улице, и Сафиуллина сказала: «Почему Инна не ходит на тренировки? Она у вас такая способная, энергичная!». С этого момента мать запретов для дочери не ставила.

Потенциал Дериглазовой начал раскрываться в 12 лет. Уже тогда девочка легко побеждала более старших и опытных соперниц, показывая красивое фехтование. В 2010 году спортсменка вошла в состав сборной России. И практически сразу начала выигрывать медали престижных турниров. На дебютном чемпионате Европы Дериглазова выиграла личную и командную бронзу. С этого момента Инна больше не завершала и сезона без наград. На счету рапиристки четыре золота чемпионатов Европы, шесть — чемпионатов мира и одно олимпийское.

Знакомство с Играми сложилось для Дериглазовой неудачно. На Олимпиаде в Лондоне Инна вылетела уже в 1/16 финала от француженки Изауры Тибу. Немного реабилитироваться спортсменка смогла в командном турнире. Там вместе с Ларисой Коробейниковой, Аидой Шанаевой и Камиллой Гафурзяновой Дериглазова взяла серебро. Девушка была разочарована своим результатом и пообещала, что на следующей Олимпиаде обязательно станет чемпионкой. Так и получилось.

Фото: РИА Новости

Золото в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро Инна приехала с настроем на победу. Россиянка уверенно дошла до полуфинала, не позволяя соперницам нанести себе больше шести уколов. А на пути к медалям путь Дериглазовой попыталась преградить путь её соотечественница, олимпийская чемпионка в команде Аида Шанаева. Поединок двух россиянок был напряжённым. Долгое время на табло красовались нули. Однако вскоре Инна повела в счёте и в итоге довела дело до разгромной победы.

В финале Дериглазовой предстояло встретиться с двукратной олимпийской чемпионкой Лондона Элизой Ди Франческой. Итальянка пошла в атаку и повела в счёте — 3:0. Казалось, шансы Инны на олимпийское золото тают на глазах. Но во втором отрезке поединка всё изменилось коренным образом. Дериглазова нанесла сопернице семь уколов и вышла в лидеры. Всё решилось в заключительной трети боя. За три секунды до окончания времени на табло горел счёт 12:11. Итальянка спастись не успела, и Дериглазова стала олимпийской чемпионкой. Первой за 48 лет рапиристкой из России, которой покорилась эта вершина!

«Я не считаю, что, став олимпийской чемпионкой, я достигла своего предела. Есть и пятикратные олимпийские чемпионы. Итальянка Валентина Веццали — пожалуйста. Есть куда более высокие достижения, к которым ты можешь стремиться», — говорила Дериглазова.

Серебро в Токио

На Олимпиаду в Токио Инна ехала с одной целью — вновь выиграть олимпийское золото. До самого финала казалось, что это не просто ей под силу, а что она сможет сделать это даже без особых нервов — так роскошно она атаковала и так внешне легко побеждала своих соперниц.

Однако американке Кифер в финале Дериглазова уступила. Поединок получился очень напряжённым, Инне постоянно приходилось отыгрываться. И в итоге решающий укол при счёте 14:13 сделала фехтовальщица из США. Дериглазова осталась лишь с серебром.

Теперь в её медальной копилке три медали трёх разных Олимпиад. Но, кажется, в Токио Дериглазова ещё не сказала последнего слова — есть ведь и командный турнир.