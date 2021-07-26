«Я дал себе клятву». Как олимпийский чемпион дотащил потерявшего сознание брата до финиша

Британец Джонатан Браунли получил солнечный удар за несколько метров до финиша. И вряд ли смог бы закончить гонку, если бы не старший брат.

26 июля в Токио на Олимпиаде-2020 стартовали соревнования по триатлону. В мужском финале Россию представили братья Игорь и Дмитрий Полянские, для которых Игры в Японии стали уже четвёртыми. Но, к сожалению, в этот раз им не удалось добиться какого-то заметного успеха.

А вот другие братья – Алистер и Джонатан Браунли из Великобритании куда более известны в мире.

На Играх в Лондоне в 2012-м британцы взяли золото и бронзу. На следующей Олимпиаде они повторили свой успех. Алистер вновь выиграл золото, а Джонатан завоевал серебро.

Но помимо олимпийских победных гонок, в карьере братьев был ещё один старт, финиш которого можно назвать одним из самых ярких и запоминающихся в мировом триатлоне.

И дело не в очередной победе и новых рекордах.

Тепловой удар

В 2016 году в финале Мировой серии в мексиканском городе Косумель произошла история, которая не смогла оставить равнодушными даже тех, кто триатлоном не интересуется. Настоящая драма развернулась в самом финале гонки, после 1,5 км плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега.

Первым к финишу подходил Джонатан Браунли. Он занимал второе место в общем зачёте и для победы в турнире ему было необходимо выиграть эту гонку и надеяться, что его главный конкурент, испанец Марио Молу, займёт место не выше четвёртого.

Джонатан уже видел финишную ленту, но внезапно он замедлил бег и начал падать. Тепловой удар.

По правилам получение помощи о стороны во время соревнований наказывается дисквалификацией спортсмена. Однако это правило не распространяется на помощь со стороны соперников. Такое случается редко, но Джонатану повезло. Когда он начал падать в сторону людей, стоящих вдоль трассы, его успел подхватить старший брат Алистер, который бежал чуть позади Джонатана.

Он буквально дотащил брата до финиша, и толкнул вперёд, чтобы Джонатан смог пересечь финишную черту раньше него и занять более высокое место. Очень трогательные кадры.

Однако пока Алистер помогал брату, их обогнал Генри Шуман из ЮАР. Братья претендовали на первое и второе места в этой гонке, но из-за случившегося получили только серебро и бронзу. Марио Молу в гонке стал пятым, но всё равно опередил Джонатана Браунли, не добравшегося до победы.

«Я дал себе клятву»

Если бы Алистер не стал помогать брату, он мог финишировать первым. Позже он объяснил, почему поступил именно так:

«Однажды мне стало плохо на самом финише дистанции, но никто не остановился, не помог. После этого я дал себе клятву, что никогда не пробегу мимо, и неважно, кто будет нуждаться в помощи – мой брат или другой спортсмен», – рассказал Алистер Браунли после финиша.

После гонки Джонатана доставили в больницу, откуда он поблагодарил брата: «Не так я хотел завершить этот сезон, но выложился по полной. Спасибо, Алистер, твой поступок невероятен».

В соревнованиях по триатлону на Олимпиаде-2020 выступил только один из братьев Браунли — Джонатан. 33-летнему Алистеру не удалось попасть на свою третью Олимпиаду, но его брат достойно представил семью на Играх. До медали не добрался, но занял высокое пятое место.