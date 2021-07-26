Наши саблистки — просто космос! Они опять устроили русский финал на Олимпийских играх

Российские саблистки — это просто космос!

И нет, не потому, что экипировка для фехтования похожа на скафандр. И не потому, что в олимпийском зале иногда включают «Имперский марш» из «Звёздных войн».

А потому, что наши девушки намного сильнее всех своих соперниц.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в финале сошлись Яна Егорян и Софья Великая. На битву двух россиянок за золото тогда мало кто ставил: Великая-то была фаворитом, а вот появление Егорян в решающем поединке было большим сюрпризом. Тем не менее, именно Яна тогда выиграла олимпийское золото, нанеся решающий удар при счёте 14:14.

С тех пор прошло пять лет, но российские фехтовальщицы стали только сильнее.

Мы предполагали, что и Великая, которой по-прежнему движет мечта о личном олимпийском золоте, и Позднякова, ставшая в отсутствие Егорян крепким вторым номером сборной, способны добраться до двух медалей. Но второй подряд российский финал… Слишком многое должно было сложиться для этой красивой олимпийской истории. И надо же — всё сложилось.

Великая и Позднякова не просто шли друг к другу в финале с разных сторон сетки. Они летели!

Да, Софии было чуть сложнее. За неё пришлось переживать больше. Но ту же китаянку Янг, отправившую домой олимпийскую чемпионку Харлан, Позднякова разобрала спокойно — 15:8. Да и в полуфинале с Манон сначала, кажется, чуть занервничала, начала уступать — 1:4. Однако потом как-то собралась, заулыбалась — и стало понятно, что победу она не отпустит — 15:8.

Про Великую и говорить нечего. Опытнейшая спортсменка помучилась с Ирен Векки в 1/8 финала, но затем преобразилась. И в четвертьфинале, и в полуфинале серьёзных шансов у соперниц не было. Венгерка Мартон лишь в самом начале вела в счёте. Но по ходу поединка стало ясно, что россиянка фехтует гораздо более классно и, что ещё важнее, — хладнокровно.

Но сохранить хладнокровие в финале Великой будет сложно. Она с 2002 года выступает на мировом уровне, но пока так и не добралась до личного золота. Этот шанс, кажется, последний.

Софья после финала 2016 года говорила, что соотечественнице отдать золото легче — нет ощущения, что страна упустила победу, на которую рассчитывали болельщики. Но в финале Олимпиады-2020 Великая точно не хочет пережить эти эмоции вновь.