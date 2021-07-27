Российские гандболистки безропотно проиграли шведкам. Даже у Трефилова слов не нашлось

Олимпийские чемпионки не понимали, чего хотят тренеры. И на площадке лидера не оказалось.

Женская сборная России по гандболу не похожа сама на себя. Олимпийские чемпионки проиграли сборной Швеции с совершенно безнадёжным счётом. Трефилов следил за матчем с трибун и молчал. Смотреть на такую игру в исполнении российских гандболисток было просто больно. Да что такое происходит с командой?

Первый матч сборной России по гандболу на Олимпиаде получился очень нервным. Игра наших девушек с не самыми сильными бразильянками выглядела откровенно сыро. Россиянки оказались в шаге от поражения. Благо удалось сохранить равный счёт в конце игры — 24:24.

Во время общения с журналистами накануне игры со Швецией главный тренер сборной России Алексей Алексеев сказал, что действия соперника были досконально разобраны. Главные козыри скандинавской команды – быстрые отрывы, скорость. Именно так шведки легко и непринуждённо обыграли крепкую Испанию.

Но едва началась игра, как стали закрадываться сомнения – точно разбирали соперника? Точно готовились к тому, что шведки предложат максимальные скорости? Точно представляли, как противодействовать «быстрому центру»? Потому что сборная Швеции просто разрывала нашу команду. И если бы не вратарь Виктория Калинина, разрыв в счёте был бы двузначным ещё в первом тайме.

Сборная России не смогла противопоставить шведкам ничего. Игры у нашей сборной просто не было. Были индивидуальные действия каждой из гандболисток в отдельности. И всё. Так можно играть со сборной Анголы, наверное, и то с большим риском провалиться. Но ни в коем случае не со Швецией.

Так беспомощно наша команда не выглядела давным-давно. Ну разве что в четвертьфинале ЧМ-2017, когда сильно обновлённая сборная Евгения Трефилова была в пух и прах разбита командой Норвегии. Дело дошло даже до того, что легендарный тренер в тайм-ауте произнёс такие слова: «Кто хочет подраться? Добровольцы есть?»

Сейчас таких слов сказать было некому. Алексей Алексеев и его помощницы Ольга Акопян и Людмила Бодниева руководили командой каждый по-своему. И тайм-ауты проводили как-то странно, по очереди. Это что вообще такое? Кто тренирует нашу сборную, есть у неё вообще главный тренер или это просто набор специалистов с непонятными зонами ответственности?

Неудивительно, что гандболистки сборной России действовали как бог на душу положит. Ведь они слышали три разных указания. Да и на площадке лидера, который потащил бы всех за собой, не нашлось.

А Трефилов следил за матчем с трибун и молчал. Даже криков не было. Красноречивее реакции и представить сложно. Следующий матч – со сборной Венгрии.