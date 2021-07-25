Девочки, а можно без нервов? Российские гандболистки еле ушли от поражения в матче ОИ-2020

Женская сборная России по гандболу в первом же матче Олимпийских игр — 2020 против сборной Бразилии показала такую игру, которая тут же напомнила Игры-2016. Нервы, нервы, нервы и чудесное спасение на последних секундах. А ведь казалось, возрастного соперника можно просто перебегать. Бег был, а игры не хватало. Ну ничего, дальше будет лучше.

Первый матч на Олимпиаде – всегда нервный. Для всех. Для олимпийских чемпионок, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Для тренерского штаба, который должен заслужить доверие игроков, постоянно вспоминающих Евгения Трефилова и его мотивирующие накачки. Для комплексной научной группы, предложившей невероятную по нагрузкам подготовку.

И вроде бы по первому тайму можно было сказать – да, волнуются, но выиграют. Надо только реализацию наладить. Бегут быстро. Броски дальние есть. Позиционное нападение – ничего, но есть куда улучшать игру. Не слишком ярко играет Вяхирева? Ну так Анна чуть ли не полсезона пропустила из-за травмы, и только втягивается в турнир.

Но в целом всё ничего. Бразильянки играли здорово (для себя), а их вратарь Барбара Аренхарт – просто великолепно. И наши на фоне очень хорошей команды смотрелись, хоть и сыровато, но всё равно сильнее. Вот только во время тайм-аута на последних секундах первого тайма насторожили слова главного тренера Алексея Алексеева: «Одна бросает, остальные назад бегут, на подбор внимания не обращаем».

Это было при счёте 14:12 в нашу пользу. В концовке первого тайма. При владении мячом и собственной атаке. В итоге броска не последовало. Даже намёка. Удержали преимущество в два мяча перед перерывом, но разве для этого сборная России прилетела в Токио? Бежать назад, когда можно добиться большего преимущества?

Во втором тайме игра стала ещё более нервной. И всё потому, что наши девушки не могли реализовать стопроцентные моменты, выходы один на один, семиметровые. Ну что ещё нужно, чтобы забросить мяч? Обстучали штанги и перекладины, но мяч в ворота не шёл. Соперницы же играли так, словно проводили последний матч в карьере.

Новость по теме Тренер сборной России по гандболу остался недоволен работой судей после ничьей с Бразилией

И в концовке второго тайма, когда счёт был равный, повторилась ситуация первого. Мяч был у наших девушек, можно было разыгрывать и бросать, а вместо какой-то комбинации и броска последовали попытки индивидуальных действий и потеря. Нужно сказать спасибо Анне Сень, которая заблокировала последний бросок бразильянки и спасла сборную России от поражения – 24:24.

В игре нашей сборной полно пробелов, но давайте пока спишем всё на стартовый матч и огромное волнение. О том же самом говорили после игры Алексеев, Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина. Ничья – не поражение. И правда ведь. Дальше должно быть лучше. А дальше – матч со сборной Швеции, которая как минимум не слабее Бразилии.