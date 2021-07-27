Байлз провалила Олимпиаду и бросила команду. И это хвалёная американская чемпионка?

Тренеры говорят о травме и психологических проблемах. Выходит, Симона не выступит и в личном турнире. Или повреждение быстро залечится?

Интересные события развернулись в преддверии финала женского командного многоборья в спортивной гимнастике. Лучшая гимнастка планеты прямо сейчас, четырёхкратная олимпийская чемпионка была убрана из состава на всех снарядах. Что же случилось?

Тренеры заявили, что у спортсменки травма ноги и её решили поберечь.

Однако уже по ходу финала появилась информация, что Байлз снялась с командного финала из-за психологических проблем, которые могли быть вызваны повреждением ноги. Такой информацией делится американская журналистка Моника Альба, ссылающаяся на слова тренеров.

Получается, что травма, даже если она и есть, не настолько серьёзна, чтобы помешать одной из лучших гимнасток планеты выйти в зал. А вот психологические трудности – другое дело.

Теперь осталось разобраться – это действительно проблемы или просто уловка от штаба.

В теории Байлз могла и не выдержать давления. С самого детства у неё синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому ей даже можно принимать психостимуляторы, в лечебных, разумеется, целях. Очевидно, их эффект проявлялся, когда Байлз штамповала победы одну за другой и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и на чемпионатах мира, и вообще везде.

Но, возможно, приём лекарств не остался без последствий. Как знать.

Очевидно, что на Играх в Токио Байлз готова не блестяще — ни физически, ни психологически, и это подтверждают и ошибки в квалификации, и слёзы девушки после неё.

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Впрочем, если же это уловка от тренерского штаба, то ситуация не выглядит лучше. Получается, к настоящему моменту Байлз провалила Олимпиаду, раз тренеры не видят в ней усиление для команды или хотят дать отдохнуть перед личными финалами. Странно, что и сама девушка не проявила лидерских качеств: бросила подруг по команде посреди жаркой финальной борьбы.

Неужели это та самая хвалёная американская чемпионка?

Есть и третий вариант. Байлз действительно получила травму ноги и не сможет выступить физически. Но тогда, выходит, она не выступит и в личных турнирах?

Или повреждение быстро залечится, когда нужно будет выступить только в коронных видах?