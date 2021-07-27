Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2020: мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал после провального начала группового этапа

Россия красиво разобралась с топ-сборной на ОИ. А ведь наших уже успели списать со счетов!
Андрей Буров
Мужская сборная России по баскетболу 3х3
Комментарии
В начале Олимпиады российские баскетболисты проигрывали андердогам, но в решающий момент преобразились и показали высший класс.

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила Нидерланды (21:19) в матче четвертьфинала Олимпиады в Токио.

Россия с самого начала захватила инициативу и удерживала приличный отрыв, однако в концовке голландцы приблизились, и было немного нервно. Но всё обошлось. Мужская сборная составит компанию женской в полуфинале первого в истории Олимпийских игр турнира по баскетболу 3х3.

Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто! Россию недооценивали, но наши девушки разобрали двух фаворитов Олимпиады. Это было круто!

Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров – большие молодцы. Начало группового турнира выдалось не очень удачным. Были неприятные поражения от Бельгии (16:21), Польши (16:21) и тех же Нидерландов (15:18). В какой-то момент вообще начало казаться, что Россия даже не попадёт в топ-6 группы и пролетит мимо плей-офф. Многие уже успели списать наших баскетболистов со счетов.

Однако осечки только завели российскую команду. С третьего игрового дня у наших парней появилась спортивная злость, что сразу же конвертировалось в результат на площадке. Напрямую пробиться в ½ не удалось, хотя шансы оставались до последнего матча группового этапа. Всё-таки поражения от Польши и Бельгии сказались.

«Играли всем сердцем». Россия мощно зарубилась с США на Олимпиаде в Токио! «Играли всем сердцем». Россия мощно зарубилась с США на Олимпиаде в Токио!

В любом случае российские баскетболисты показали чудеса преображения по ходу турнира в Токио. Особенно примечательным является матч со сборной Латвии (19:15). Прибалты – второй фаворит турнира после Сербии. Как минимум такой расклад рисовал официальный сайт ФИБА. Нидерланды заняли третье место в рейтинге силы от международной федерации баскетбола.

Наша команда уже разобралась с двумя из топ-3 сборных мира. Небитой осталась только Сербия, которая в последнем матче группового этапа очень легко победила Россию (21:10).

Россия добилась исторического успеха на Олимпиаде. Как же хороши наши девушки! Россия добилась исторического успеха на Олимпиаде. Как же хороши наши девушки!

Именно сербы станут соперником России в полуфинале. Будем надеяться, что повторится случай с Нидерландами – фаворит обыграл наших в группе, но затем уступил в плей-офф. Сербия выиграла все 7 матчей группы, Душан Булут очень хорош. Хотя как бы уверенная поступь не сыграла с балканцами злую шутку. Очень часто явные фавориты проигрывают в решающий момент, когда не видят должного сопротивления в малозначимых играх.

Поделиться
Теги Олимпиада 2020 Баскетбол 3x3 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: fiba.basketball

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021