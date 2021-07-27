Россия красиво разобралась с топ-сборной на ОИ. А ведь наших уже успели списать со счетов!

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила Нидерланды (21:19) в матче четвертьфинала Олимпиады в Токио.
Россия с самого начала захватила инициативу и удерживала приличный отрыв, однако в концовке голландцы приблизились, и было немного нервно. Но всё обошлось. Мужская сборная составит компанию женской в полуфинале первого в истории Олимпийских игр турнира по баскетболу 3х3.
Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров – большие молодцы. Начало группового турнира выдалось не очень удачным. Были неприятные поражения от Бельгии (16:21), Польши (16:21) и тех же Нидерландов (15:18). В какой-то момент вообще начало казаться, что Россия даже не попадёт в топ-6 группы и пролетит мимо плей-офф. Многие уже успели списать наших баскетболистов со счетов.
Однако осечки только завели российскую команду. С третьего игрового дня у наших парней появилась спортивная злость, что сразу же конвертировалось в результат на площадке. Напрямую пробиться в ½ не удалось, хотя шансы оставались до последнего матча группового этапа. Всё-таки поражения от Польши и Бельгии сказались.
В любом случае российские баскетболисты показали чудеса преображения по ходу турнира в Токио. Особенно примечательным является матч со сборной Латвии (19:15). Прибалты – второй фаворит турнира после Сербии. Как минимум такой расклад рисовал официальный сайт ФИБА. Нидерланды заняли третье место в рейтинге силы от международной федерации баскетбола.
Наша команда уже разобралась с двумя из топ-3 сборных мира. Небитой осталась только Сербия, которая в последнем матче группового этапа очень легко победила Россию (21:10).
Именно сербы станут соперником России в полуфинале. Будем надеяться, что повторится случай с Нидерландами – фаворит обыграл наших в группе, но затем уступил в плей-офф. Сербия выиграла все 7 матчей группы, Душан Булут очень хорош. Хотя как бы уверенная поступь не сыграла с балканцами злую шутку. Очень часто явные фавориты проигрывают в решающий момент, когда не видят должного сопротивления в малозначимых играх.
- 27 июля 2021
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