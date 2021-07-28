Давайте и дальше не замечать, что российские спортсмены выступают на Олимпиаде под непонятным флагом и без гимна.

В России требуют изгнать с Игр журналиста, разозлившего Медведева. А в чём он не прав?

Россиянин Даниил Медведев ещё не завоевал медаль Олимпиады в Токио, но уже удостоился на родине массы комплиментов и одобрительных комментариев. Превозносят Даниила не только за проявленный на корте характер, но и за резкий ответ иностранному журналисту.

И вот уже в Госдуме требуют отстранить корреспондента-провокатора от работы на Олимпиаде, а болельщики жалеют, что теннисист сдержался и не применил силу.

Но разве противозаконно спрашивать человека, выступающего без флага своей страны, о его отношении к сомнительной репутации российских спортсменов?

Не из-за этой ли репутации сборная России уже вторую Олимпиаду проводит без флага и гимна?

«Больше не хочу его видеть на своих матчах»

Скандальный эпизод произошёл после матча третьего круга мужского теннисного турнира в Токио. Россиянин Даниил Медведев в сложнейших погодных условиях выстоял в битве с Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал. После поединка Даниил подробно рассказывал журналистам, как боролся с жарой и за счёт чего смог выйти победителем.

Всё шло спокойно, пока очередь задавать вопрос на дошла до журналиста из Чили. Мужчина спросил, как Медведев относится к тому, что у российских спортсменов сложилась репутация мошенников. Даниил воспринял вопрос как провокацию.

«Впервые я не буду отвечать на вопрос журналиста. Я больше не хочу видеть его в микст-зоне на своих матчах», — вспылил россиянин.

Неприятный инцидент тут же стал достоянием российской общественности и вызвал большой резонанс. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что чилийского журналиста надо лишить права работы на Олимпийских играх.

«Медведев сделал совершенно правильно, надо поблагодарить его не только от имени российских спортсменов, но и всех спортсменов мира. Оргкомитет сделал совершенно верно, удалив этого человека. Эти моменты недопустимы, сразу надо лишать аккредитации и не допускать таких горе-корреспондентов к спортсменам. Эти товарищи дискредитируют ситуацию, такое точно не идёт на пользу соревнованиям», — сказал Свищёв «Чемпионату».

Ситуация стала скандалом из-за реакции Медведева

Правильным поведение теннисиста сочли и большинство читателей «Чемпионата». В России требуют изгнать разозлившего Медведева журналиста с Олимпиады. Даниил действительно имел право не отвечать на непонравившийся вопрос, да и столь резкая реакция сюрпризом не стала. Во-первых, он только что отыграл на дикой жаре два часа. Во-вторых, лучший теннисист России известен вспыльчивым характером и умением попадать в скандалы. Но нельзя не признать, что скандал из этой ситуации сделал именно Медведев, а точнее, российские СМИ, растиражировавшие его ответ.

Достаточно было сказать «не комментирую» или отшутиться — и никто бы и не узнал об этой неловкой ситуации. Сам чилийский репортёр, кстати, утверждает, что его неправильно поняли. Мол, он не выражал своё мнение, а лишь спрашивал, чувствует ли Даниил, что нарушения предыдущих поколений атлетов поставили клеймо на нынешних спортсменах. Но и в прозвучавшей формулировке вопрос не кажется непростительным. Да, острая тема. Возможно, на грани.

Но нельзя же вечно игнорировать тот факт, что на этой Олимпиаде (как и два года назад в Пхёнчхане, как и через год в Пекине) российские спортсмены представляют не Россию, а Олимпийский комитет России. И рядом с их именем располагается не триколор, а непонятный белый прямоугольник с факелом. И на церемонии награждения звучит не гимн, а музыка Чайковского.

Разозливший Медведева журналист лишь констатировал факт

Ситуация настолько нестандартная, что не может не вызывать у обывателей любопытства. Вот и решил чилийский журналист спросить о том, что будет действительно интересно аудитории. А мы записываем его в провокаторы и разжигатели, делая вид, что мы такие же, как все остальные. Нет, на этой Олимпиаде мы не как все.

Если возвращаться к вопросу южноамериканца, то он содержал утверждение о том, что у российских спортсменов за рубежом сложилась репутация мошенников. А что, это не так? Что, скандал после Олимпиады в Сочи не отбросил такую длинную тень, из-под которой мы никак не выберемся на солнце? Чилиец же не утверждал, что все российские спортсмены и лично Медведев — обманщики. Он лишь сказал, что предыдущие скандалы поставили на российский спорт такое клеймо. И в чём он не прав?

Да, затронутая журналистом тема касается политики, а не спорта как такового. Но само участие России под флагом ОКР и с Чайковским вместо гимна — уже политика, так что к подобным вопросам нужно быть готовым каждому российскому спортсмену. Просто момент для разговоров о репутации чилиец выбрал неудачный.