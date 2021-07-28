Россия на Олимпиаде-2020. 29 июля. Где посмотреть, как Россия завоёвывает медали?

Завтра, 29 июля, состоится шестой соревновательный день Олимпийских игр — 2020 в Токио. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим и болеем!
В четверг у российских спортсменов есть отличные шансы на медали в плавании, фехтовании и спортивной гимнастике. Женская сборная России по регби-7 начнёт Олимпиаду матчем с Кенией, а гандболистки попробуют не закончить её игрой с Венгрией. Женская сборная России по волейболу сыграет с китаянками.
29 июля, четверг. День шестой
03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A «Матч ТВ»
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А «Матч ТВ»
03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал «Матч ТВ»
04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А «Матч ТВ»
04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал «Матч ТВ»
04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал «Матч ТВ»
05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал «Матч ТВ»
05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал «Матч ТВ»
06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал «Матч ТВ»
08.30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал «Россия 1»
09:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал «Россия 1»
09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал «Матч ТВ»
10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Китай — Россия Первый канал
12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал «Россия 1»
12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал «Россия 1»
13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Кения сайт Первого канала
13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия — Россия Первый канал
13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал Первый канал
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал «Россия 1»
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал «Матч! Страна»
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