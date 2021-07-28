Россия на Олимпиаде-2020. 29 июля. Где посмотреть, как Россия завоёвывает медали?

В шестой соревновательный день у наших спортсменов есть все шансы на медали в фехтовании, плавании и гимнастике.

Завтра, 29 июля, состоится шестой соревновательный день Олимпийских игр — 2020 в Токио. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим и болеем!

В четверг у российских спортсменов есть отличные шансы на медали в плавании, фехтовании и спортивной гимнастике. Женская сборная России по регби-7 начнёт Олимпиаду матчем с Кенией, а гандболистки попробуют не закончить её игрой с Венгрией. Женская сборная России по волейболу сыграет с китаянками.

29 июля, четверг. День шестой

03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A «Матч ТВ»

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А «Матч ТВ»

03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал «Матч ТВ»

04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А «Матч ТВ»

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал «Матч ТВ»

04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал «Матч ТВ»

05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал «Матч ТВ»

05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал «Матч ТВ»

06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал «Матч ТВ»

08.30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал «Россия 1»

09:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал «Россия 1»

09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал «Матч ТВ»

10:25. Волейбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Китай — Россия Первый канал

12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал «Россия 1»

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал «Россия 1»

13:00. Регби-7. Женщины. Группа A. 2-й тур. Россия — Кения сайт Первого канала

13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия — Россия Первый канал

13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал Первый канал

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал «Россия 1»

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал «Матч! Страна»