Из РПЛ на Олимпиаде осталось двое. Хорошие новости для «Спартака», не очень — для «Зенита»

Олимпийский турнир давно не входит в число престижных футбольных соревнований, но приезд в Японию четырёх игроков из РПЛ немного повысил интерес к просмотру. Состав сборной Аргентины пополнили Эсекьель Понсе («Спартак») и Адольфо Гайч (ЦСКА), а тренерский штаб бразильской команды включил в заявку Бруно Фукса (ЦСКА) и Малкома («Зенит»). Составить им компанию мог защитник «Спартака» Айртон, но клуб не отпустил футболиста даже на матчи отборочного турнира в январе-феврале нынешнего года.

У Понсе и Гайча ни одного результативного действия на двоих

Сегодня на Олимпиаде завершился групповой этап, а сборная Аргентины не вышла в плей-офф. Теперь «Спартак» ждёт скорейшего возвращения Понсе, а как сложится дальнейшая карьера Гайча, сказать тяжело. Форвард красно-белых провёл два матча на турнире (но в сумме нет даже и 90 минут), а футболист ЦСКА отыграл 241 минуту. Никто из них не отметился результативными действиями, а за весь турнир Аргентина забила всего два мяча. Стоило ли ездить на Олимпиаду ради таких цифр?

Возможно, присутствие Понсе помогло бы «Спартаку» избежать поражения в Казани, ведь в запасе у Витории не было чистого форварда, способного укрепить атаку. Будущее Гайча пока остаётся туманным, поскольку игрок заявлял о желании продолжить карьеру в Европе.

Малком — игрок ротации, Фукс — в глубоком запасе

Бразилия, в отличие от Аргентины, заняла первое место в группе и решила задачу по выходу в плей-офф. Таким образом, возвращение Малкома и Фукса в Россию пока откладывается. Защитник ЦСКА, отыгравший за клуб 13 минут в сезоне, не принял участия в матчах группового этапа. Малком, в свою очередь, выходил на поле в каждой игре, но делал это исключительно во втором тайме.

Отъезд Фукса в Японию нельзя назвать значимой потерей для ЦСКА, а вот отсутствие Малкома несколько ограничивает тренерский штаб «Зенита» при выборе состава. Если бразильцы доберутся до финала Олимпиады, то 24-летний форвард пропустит матчи РПЛ с «Ростовом» и «Краснодаром». Вряд ли такой сценарий порадует Сергея Семака, особенно на фоне слухов о возможном трансфере Азмуна.

Пока футболисты из РПЛ не играют весомой роли в составах олимпийских команд. Вероятно, их присутствие в клубах на старте нового розыгрыша чемпионата России было бы куда более эффективным. Впрочем, Бразилия по-прежнему бьётся за медали Олимпиады, так что у того же Малкома ещё есть шанс проявить себя.