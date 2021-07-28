«А меня за что?» Как советская гимнастка стала самой красивой спортсменкой Олимпиады

Наталья Кучинская была звездой и феноменом советской спортивной гимнастики. Спортсменка сочетала в себе идеальную технику и невероятную грацию. Не влюбиться в Наталью просто было невозможно. На своей дебютной Олимпиаде 1968 года привлекательная девушка покорила сердце сына президента страны и тысяч мексиканских поклонников. Гимнастка собирала полные стадионы, а по телевидению крутили фильм в её честь.

Как Кучинская влюбляла в себя миллионы и куда она пропала после мексиканской Олимпиады?

Трёхкратная в 17 лет!

Мама Натальи была одной из основательниц ленинградской школы художественной гимнастики. Поэтому у девочки просто не было шансов не стать спортсменкой!

С ранних лет Кучинская проводила всё свободное время на тренировках. Она была настолько резвой, что мама не выдержала и перевела дочь из художественной гимнастики в спортивную. И не прогадала. Уже в 17 лет Наталья выиграла три золота чемпионата мира в Дортмунде, затмив легендарную советскую гимнастку Ларису Латынину. Кучинская уже тогда поразила всех безупречной техникой и поразительной грацией. Выступления спортсменки сравнивали с танцем. После головокружительного успеха в Германии Наталья нацелилась на мексиканскую Олимпиаду.

Кучинскую хотели принести в жертву?

За два года Кучинская стала безоговорочным лидером сборной СССР. Надежды на гимнастку были возложены колоссальные. А конкуренция в Мексике была запредельная. За победы боролась и чешка Вера Чаславска, которую горячо поддерживала публика из-за обострившихся событий Пражской весны, и спортсменки из ГДР и Венгрии. Сборную СССР встречали неприветливо.

19-летняя Кучинская с запредельным давлением не справилась. В первый же соревновательный день девушка сорвалась с брусьев, допустив детскую ошибку. Шансы на медаль в личном многоборье устремились к нулю.

Фото: РИА Новости

Наталья была разбита из-за своего результата и совершенно измученная вернулась в Олимпийскую деревню. Только гимнастка собиралась лечь спать, как в дверь постучали. На пороге стояли представители оргкомитета Игр, которые принесли удивительную новость. Кучинская избрана «невестой Мехико». Наталья очень обрадовалась, но затем ей поведали о древней легенде, согласно которой самую красивую девушку приносят в жертву богам. Гимнастка была обескуражена: «А меня за что в жертву? Я вообще из Советского Союза», — воскликнула Наталья. К счастью, в жертву девушку приносить не стали. Спортсменку сфотографировали для газетных обложек, и на следующий день пресса блистала заголовками «Русская гимнастка Наталья Кучинская — невеста Мехико». Фактически Кучинскую признали самой красивой спортсменкой Олимпийских игр – 1968.

Предложение от сына президента и невероятный подвиг

Мексиканцы были в восторге от нашей спортсменки. На выступлениях Кучинской трибуны заполнялись мужчинами, а по местному телевидению несколько раз показывали фильм «Натали», снятый после триумфа гимнастки в Дортмунде. Сын президента влюбился в советскую спортсменку и после окончания Игр сделал ей предложение! Но гордая Наталья ответила мужчине отказом.

Фото: РИА Новости

Всеобщее внимание придало Кучинской уверенности и позволило сотворить нечто невообразимое. На все последующие выступления Наталья выходила с необычайной лёгкостью и обаятельной улыбкой. Гимнастка вообще забыла, что такое ошибки.

Во второй турнирный день Кучинская безупречно исполнила упражнения на бревне и привела команду к победе. Два олимпийских золота за один день! Но настоящий спортивный подвиг Наталья совершила в многоборье. После досадной ошибки на брусьях спортсменка максимально сократила отрыв от конкуренток и дорвалась до бронзовой медали! В этот момент Мексика влюбилась в Кучинскую окончательно и бесповоротно. Но оставаться в чужой стране гимнастка не собиралась. Наталья была уверена, что в СССР её ждёт большое будущее. Но… ошибалась.

Куда пропала Кучинская?

После Олимпиады в Мехико советская гимнастика пошла по пути радикального усложнения своих программ. Изящества и утончённости Кучинской для побед оказалось недостаточно. На смену Наталье быстро пришли более молодые и способные девочки. Вскоре гимнастка завершила карьеру и начала искать свой путь вне спорта. Кучинская пробовала себя в тренерстве, в журналистике, в актёрстве, в цирковом искусстве и даже поработала в Японии. Но вскоре Наталья вышла замуж и переехала в США, где открыла свой гимнастический клуб.



«Тренирую кого ни попадя. Тут так принято — платят деньги, тренируй хоть 80-летних. Но у меня есть и дети. Неплохие. Конечно, это не большая гимнастика. Но я наконец-то успокоилась. Нашла свою семью. Теперь солидная дама. Мы дом купили. Обживаем», — рассказывала Кучинская.