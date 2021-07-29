Олимпиада-2020. Суперсенсация в гребле! Россиянки завоевали историческую медаль. LIVE

Приветствуем всех любителей спорта и болельщиков сборной России! В четверг, 29 июля, в Токио состоится шестой медальный день Олимпиады-2020. Планируется разыграть 17 комплектов наград в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании, дзюдо, гребном слаломе, академической гребле, стрельбе и настольном теннисе. Вплотную к битве за награды подходят теннисисты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шестого медального дня Олимпиады.
Российские фехтовальщицы на рапире Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал, одолев сборную Египта — 45:21. За выход в финал наши спортсменки встретятся с американками, начало — 07:55 мск.
Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле. Россиянин занял третье место в заплыве, пройдя дистанцию за 6:44.56. Победителем заплыва стал грен Нтоуском Стефанос (6:41.61). Второе место занял датчанин Нильсен Сверри (6:44.00).
И приятные новости из женской части турнира — Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле. Россиянка стала лучшей в полуфинале, показав результат 7:23.61.
Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
Климент Колесников — с бронзой в заплыве на 100 метров вольным стилем!
Американец Кейлеб Дрессел мощно начал и выиграл заплыв с олимпийским рекордом, австралиец Кайл Челмерс стал вторым. Колесников на старте чуть отстал и боролся до последнего, но не смог догнать соперников. Климент был расстроен после финиша.
Китаянка Юйфэй Чжан выиграла золото в заплыве на 200 метров баттерфляем. Она установила олимпийский рекорд — 2.03,86. Второй стала американка Реган Смит, третьей — Хали Фликинджер. Светлана Чимрова боролась, но финишировала пятой.
И совсем скоро нас ждут финальные заплывы у женщин и мужчин. Будем болеть за Светлану Чимрову и
Климента Колесникова. Есть шансы на медаль!
Евгений Рылов квалифицировался в финал в заплыве 200 м на спине. Он показал лучший результат в своём полуфинале. А вот Григорий Тарасевич не сумел пробиться в финал, показав общий 12-й результат.
Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом. Он уступил 0,11 секунды бронзовому призёру финну Маттису Маттссону.
Победителем стал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38). Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01). Замкнул призовую тройку Маттссон (2:07.13).
Дмитрий Губерниев прокомментировал завоеванное серебро российской женской двойки Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле.
«Фух, аж вспотел. Я хочу сказать, что серебряная медаль Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойках без рулевого — это историческое достижение России. Проиграть новозеландкам, которые собственно по рекорду мира, по высшему мировому достижению гребут и выиграть у всех остальных, это просто невероятный успех. Вы огромные молодцы В такой конкуренции девчонки взяли и выиграли серебро. Честно, я не ожидал. Извините меня, я у ваших ног. Вы огромные молодцы. Первое женское серебро с 2000 года и наша первая медаль в академической гребле с 2004 года», — сказал Губерниев.
Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде
А у нас исторический успех в гребле! Женская двойка Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро! Россиянки показали время 6:51.45.
Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзу завоевали канадки Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).
У России хорошие шансы на награды в командном турнире рапиристок и личном многоборье у гимнасток. Также оказаться на пьедестале могут пловцы Климент Колесников и Антон Чупков. А теннисисты Карен Хачанов, Даниил Медведев, смешанные пары Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублёв поспорят за выход в полуфинал. Также Веснина вместе с Вероникой Кудерметовой сыграет в полуфинале парного турнира.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим и болеем!
- 29 июля 2021
-
06:08
-
05:58
-
05:52
-
05:48
-
05:42
-
05:37
-
05:34
-
05:32
-
05:28
-
05:22
-
05:19
-
05:09
-
05:08
-
05:03
-
04:56
-
04:52
-
04:48
-
04:41
-
04:28
-
04:23
-
04:05
-
03:40
-
03:35
-
03:26
-
02:51
-
02:15
-
01:42
-
00:56
-
00:49
- 28 июля 2021
-
23:52
-
23:34
-
23:29
-
22:52
-
22:44
-
22:15