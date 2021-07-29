Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада 2021: онлайн-трансляция Олимпийских игр, где смотреть онлайн прямые эфиры, выступления России в Токио, 29 июля

Олимпиада-2020. Суперсенсация в гребле! Россиянки завоевали историческую медаль. LIVE
Игорь Брагин Дмитрий Росип
,
Сборная России по гребле
Комментарии
Россия ждёт медалей от пловцов и фехтовальщиц. И верит в роскошную гимнастку Мельникову! Всё самое важное и интересное — в режиме «лайв».
Олимпиада-2020. Медальный зачёт
Календарь Олимпийских игр-2020

Приветствуем всех любителей спорта и болельщиков сборной России! В четверг, 29 июля, в Токио состоится шестой медальный день Олимпиады-2020. Планируется разыграть 17 комплектов наград в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании, дзюдо, гребном слаломе, академической гребле, стрельбе и настольном теннисе. Вплотную к битве за награды подходят теннисисты. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шестого медального дня Олимпиады.

Олимпиада-2020. 29 июля. Россию ждёт ещё одно золото в спортивной гимнастике? Олимпиада-2020. 29 июля. Россию ждёт ещё одно золото в спортивной гимнастике?
Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

Российские фехтовальщицы на рапире Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал, одолев сборную Египта — 45:21. За выход в финал наши спортсменки встретятся с американками, начало — 07:55 мск.

05:53 Павел Панышев

Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле. Россиянин занял третье место в заплыве, пройдя дистанцию за 6:44.56. Победителем заплыва стал грен Нтоуском Стефанос (6:41.61). Второе место занял датчанин Нильсен Сверри (6:44.00).

И приятные новости из женской части турнира — Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле. Россиянка стала лучшей в полуфинале, показав результат 7:23.61.

05:45 Павел Панышев

Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем

Климент Колесников — с бронзой в заплыве на 100 метров вольным стилем!

Американец Кейлеб Дрессел мощно начал и выиграл заплыв с олимпийским рекордом, австралиец Кайл Челмерс стал вторым. Колесников на старте чуть отстал и боролся до последнего, но не смог догнать соперников. Климент был расстроен после финиша.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
29 июля 2021, четверг. 05:37 МСК
Окончено
1
Кейлеб Дрессел
США
47.02
2
Кайл Челмерс
Австралия
47.08
3
Климент Колесников
Россия
47.44
05:36 Павел Панышев

Китаянка Юйфэй Чжан выиграла золото в заплыве на 200 метров баттерфляем. Она установила олимпийский рекорд — 2.03,86. Второй стала американка Реган Смит, третьей — Хали Фликинджер. Светлана Чимрова боролась, но финишировала пятой.

05:24 Павел Панышев

И совсем скоро нас ждут финальные заплывы у женщин и мужчин. Будем болеть за Светлану Чимрову и
Климента Колесникова. Есть шансы на медаль!

05:23 Павел Панышев

Евгений Рылов квалифицировался в финал в заплыве 200 м на спине. Он показал лучший результат в своём полуфинале. А вот Григорий Тарасевич не сумел пробиться в финал, показав общий 12-й результат.

05:13 Павел Панышев

Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом. Он уступил 0,11 секунды бронзовому призёру финну Маттису Маттссону.

Победителем стал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38). Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01). Замкнул призовую тройку Маттссон (2:07.13).

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. Финал
29 июля 2021, четверг. 04:44 МСК
Окончено
1
Зак Стабблти-Кук
Австралия
2:06.38
2
Арно Камминга
Нидерланды
2:07.01
3
Матти Маттссон
Финляндия
2:07.13
05:07 Павел Панышев

Дмитрий Губерниев прокомментировал завоеванное серебро российской женской двойки Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле.

«Фух, аж вспотел. Я хочу сказать, что серебряная медаль Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойках без рулевого — это историческое достижение России. Проиграть новозеландкам, которые собственно по рекорду мира, по высшему мировому достижению гребут и выиграть у всех остальных, это просто невероятный успех. Вы огромные молодцы В такой конкуренции девчонки взяли и выиграли серебро. Честно, я не ожидал. Извините меня, я у ваших ног. Вы огромные молодцы. Первое женское серебро с 2000 года и наша первая медаль в академической гребле с 2004 года», — сказал Губерниев.

05:03 Павел Панышев

Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде

А у нас исторический успех в гребле! Женская двойка Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро! Россиянки показали время 6:51.45.

Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзу завоевали канадки Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Двойка. Финал А
29 июля 2021, четверг. 03:30 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
6:50.19
2
Россия
6:51.45
3
Канада
6:52.10
05:01 Павел Панышев

У России хорошие шансы на награды в командном турнире рапиристок и личном многоборье у гимнасток. Также оказаться на пьедестале могут пловцы Климент Колесников и Антон Чупков. А теннисисты Карен Хачанов, Даниил Медведев, смешанные пары Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублёв поспорят за выход в полуфинал. Также Веснина вместе с Вероникой Кудерметовой сыграет в полуфинале парного турнира.

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, по всем телеканалам. Так что смотрим и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. 29 июля. Где посмотреть, как Россия завоёвывает медали? Россия на Олимпиаде-2020. 29 июля. Где посмотреть, как Россия завоёвывает медали?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021