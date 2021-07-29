Репортаж, сделавший Губерниева знаменитым. Сенсация от гребцов на Олимпиаде в Афинах

До Олимпиады-2004 в Афинах Дмитрий Губерниев уже работал на телевидении ведущим и комментатором. Его уже тогда можно было услышать во время трансляций лыжных гонок или биатлона. Однако настоящей звездой Губерниев проснулся 23 августа 2004 года, на следующий день после блистательного репортажа с финала четвёрок парных по академической гребле.

Вспоминаем те золотые мгновения. Естественно, с фирменными возгласами Губерниева.

«И тут я совершил преступление»

Сам Дмитрий не без удовольствия вспоминает даже о подготовке к историческому репортажу.

«Собственно, тогда я продолжал учиться в институте физкультуры. Когда уже потом готовился к репортажам, нашёл в Сходненской библиотеке учебник по гребле академической от Игоря Емчука. Мы учились по другой книге, а вот эти старые учебники были изъяты из института физкультуры. Эту книгу брали почитать один раз за всё время. И тут я совершил преступление. Прошу меня простить сотрудников Сходненской библиотеки, но ту книгу я спёр. Правда, потом я пришёл, извинился и принёс книжки взамен. Меня поругали, но мы подружились».

«Когда комментирую греблю, у меня мурашки по коже»

Дмитрий сам долгое время занимался греблей и даже выполнил норматив мастера спорта. Однако травмы и другие причины не позволили ему быть великим чемпионом. Хотя комментатор считает, что олимпийским чемпионом он всё же стал.

«Каждый раз, когда я комментирую греблю, у меня мурашки по коже бегут. Причём это касается не только академической гребли, но и гребли на байдарках и каноэ, которую я нежно люблю. Да, у меня не получилось самому стать олимпийским чемпионом, но в какой-то степени я им стал вместе с четвёркой парной на Олимпиаде в Афинах в 2004 году».

«Честно признаюсь, думал максимум о бронзе»

Российская четвёрка парная в составе Сергея Федоровцева, Игоря Кравцова, Алексея Свирина и Николая Спинёва не была фаворитом финала. Наши парни в квалификации стали вторыми в своей гонке. Но если взять время трёх полуфиналов, то результат россиян был только пятым.

Фото: olympics.com

Даже всегда оптимистичный Губерниев очень осторожно оценивал шансы сборной России.

«Честно признаюсь, перед тем репортажем я считал, что наша четвёрка способна максимум на бронзу. Я звонил в редакцию после неудачи женской команды и говорил, что у наших мужчин что-то нет финиша. Думал, что если они проиграют, то буду просто философствовать в эфире. Но понятно, что там было не до философии».

«Зря мне не дали ТЭФИ за тот репортаж»

После первого километра финала россияне были вторыми. Отрыв от четвёртого места постоянно увеличивался и постепенно приходило понимание, что как минимум бронза уже у нас в кармане. Губерниев в репортаже не один раз обращал внимание именно на отрыв от четвёртого места.

Мечтать о победе было просто страшно. Но она случилась. И это была настоящая сенсация!

«За тот репортаж мне не дали ТЭФИ, а зря, кстати, потому что репортаж был очень хороший. Наверное, справедливо сказать, что он сделал меня по-настоящему знаменитым, хотя я до этого комментировал и биатлон, и лыжный чемпионат мира, и Олимпийские игры 2002 года. Просто в тех репортажах не было ярких побед, были в основном допинговые скандалы. А тут такой грандиозный успех в гребле.

Поскольку я родом из Сходни, мне родители рассказывали про знаменитого земляка Юрия Малышева, который занимался на химкинской базе. Мы как-то туда приехали потом с отцом, но базы уже не было. Символично, что именно Юрий Малышев, олимпийский чемпион Мюнхена-1972, тренировал ту самую четвёрку, выигравшую Олимпиаду в Афинах».

«Обидно, что не воспользовались той победой»

К сожалению, тот успех не дал должного толчка к развитию гребли. Хотя кто знает, если Губерниев тогда был бы таким же популярным, как сейчас, вполне возможно, что не биатлон или лыжи были бы самым раскрученным видом спорта в России, а именно гребля.

«Обидно, что мы не воспользовались той победой, чтобы по-настоящему возродить греблю в стране. Хотя попытки делались. Большую работу сделала студенческая гребля. Александр Коновалов, бывший министр юстиции и в прошлом хороший гребец, делал очень многое. В целом подвижников у гребли много. Тот же Сергей Викторович Лавров – рафтер и слаломист, мы с ним в одной лодке гребли.

Я сейчас очень болею за Арину Федоровцеву. У Серёжи выросла отличная дочка-волейболистка, которая в юном возрасте не побоялась и заключила контракт с турецким «Фенербахче». Так что я с детства за Арину Федоровцеву, которая, к слову, в 17 лет выступит на Олимпиаде в Токио».