Ефимову со скандалом не пустили на любимую дистанцию на ОИ-2020. Это было огромной ошибкой

Полуфинальный заплыв на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио дал ответ на вопрос – стоило ли допустить Юлию Ефимову на этот старт вне рамок национального отбора. Мария Темникова, которая в апреле в Казани на чемпионате России обыграла Ефимову, в полуфинале проиграла самой себе две (!) секунды и осталась без финала. Ефимова даже в сонном состоянии плывёт быстрее.

Ну что тут скажешь? Тогда же, в апреле, главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что спортивный принцип превыше всего, и коль Ефимова проиграла отбор, то и на Олимпиаде свою любимую и самую успешную дистанцию не поплывёт. В апреле, более чем за три месяца до старта Игр-2020.

На майском чемпионате Европы в Будапеште Ефимова обыграла не только Темникову, но и победительницу отборов юную Евгению Чикунову. В июне в Барселоне Ефимова, уже подводившаяся к Олимпиаде на сотне, проплыла 200 м брассом с результатом 2.21,86. При этом, как она сама признавалась, эту дистанцию не готовила, потому что шла целенаправленная работа на сотню.

Да с этим результатом Юлия прошла бы в финал Олимпиады на третьем месте! Но когда был объявлен окончательный состав на Игры-2020 с разбивкой по дистанциям и Ефимовой не оказалось на 200 м, тот же Чепик заметил: Юле нужно было подойти к Маше и попробовать договориться. Вдумайтесь только в слова главного тренера сборной. Он не по результатам судит, а просит спортсменок договориться.

То он говорит, что принципы отбора – превыше всего, то утверждает, что договориться можно было. Естественно, Ефимова, бронзовый призёр на 200 м в Лондоне, серебряный призёр на той же дистанции в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира ни о чём и ни с кем договариваться не стала. Нет – значит нет.

Но только представьте, например, что отбор на чемпионат мира по биатлону будет производиться на основе летнего чемпионата страны. Ну а что, был сильнее всех в августе или сентябре – будешь стартовать и в феврале-марте. И плевать на то, что в январе совсем другие расклады, и те, кто бежал летом, зимой стоят.

В плавании же это прокатывает. И ладно бы по ходу сезона Мария Темникова доказывала, что она сильнее. Так нет же! Единственный старт, место на Олимпиаде и полный провал на главном старте. Это было ожидаемо. А тренерам, вместо того чтобы советовать Ефимовой с кем-то договориться, лучше было бы попробовать поговорить с самой Юлей, а не гордо отвечать, что она, мол, в Америке живёт и мы с ней через папу общаемся. Тренеры допустили огромную ошибку. Интересно, признают это или нет?

Ведь была уже подобная ситуация перед чемпионатом мира в Кванджу! Ефимова тогда на отборе просто встала на последних 25 метрах и проиграла и Чикуновой, и Темниковой. Но всё же была включена в состав команды тренерским решением и взяла на чемпионате мира золото!

Будь подобное решение сейчас, глядишь, плыли бы в олимпийском финале две россиянки, и, чем чёрт не шутит, были бы две медали. К 16-летней Евгении Чикуновой – никаких вопросов. Она проводит лучший старт в карьере. В финал вышла со вторым временем, личным рекордом и запасом на решающий заплыв.