Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2020, скандал в плавании: Юлию Ефимову не пустили на любимую дистанцию, а её сменщица не вышла в финал

Ефимову со скандалом не пустили на любимую дистанцию на ОИ-2020. Это было огромной ошибкой
Андрей Шитихин
Юлию Ефимову не пустили на любимую дистанцию
Комментарии
Девушка, заменившая Юлию, даже не пробилась в финал. Наша опытная чемпионка наверняка выступила бы лучше.

Полуфинальный заплыв на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио дал ответ на вопрос – стоило ли допустить Юлию Ефимову на этот старт вне рамок национального отбора. Мария Темникова, которая в апреле в Казани на чемпионате России обыграла Ефимову, в полуфинале проиграла самой себе две (!) секунды и осталась без финала. Ефимова даже в сонном состоянии плывёт быстрее.

«Приехала пофоткаться». Звезду российского плавания не жалеют после поражения на Олимпиаде «Приехала пофоткаться». Звезду российского плавания не жалеют после поражения на Олимпиаде

Ну что тут скажешь? Тогда же, в апреле, главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что спортивный принцип превыше всего, и коль Ефимова проиграла отбор, то и на Олимпиаде свою любимую и самую успешную дистанцию не поплывёт. В апреле, более чем за три месяца до старта Игр-2020.

На майском чемпионате Европы в Будапеште Ефимова обыграла не только Темникову, но и победительницу отборов юную Евгению Чикунову. В июне в Барселоне Ефимова, уже подводившаяся к Олимпиаде на сотне, проплыла 200 м брассом с результатом 2.21,86. При этом, как она сама признавалась, эту дистанцию не готовила, потому что шла целенаправленная работа на сотню.

Да с этим результатом Юлия прошла бы в финал Олимпиады на третьем месте! Но когда был объявлен окончательный состав на Игры-2020 с разбивкой по дистанциям и Ефимовой не оказалось на 200 м, тот же Чепик заметил: Юле нужно было подойти к Маше и попробовать договориться. Вдумайтесь только в слова главного тренера сборной. Он не по результатам судит, а просит спортсменок договориться.

«Деньги решают всё». Юлия Ефимова недовольна организацией Олимпийских игр в Токио «Деньги решают всё». Юлия Ефимова недовольна организацией Олимпийских игр в Токио

То он говорит, что принципы отбора – превыше всего, то утверждает, что договориться можно было. Естественно, Ефимова, бронзовый призёр на 200 м в Лондоне, серебряный призёр на той же дистанции в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира ни о чём и ни с кем договариваться не стала. Нет – значит нет.

Но только представьте, например, что отбор на чемпионат мира по биатлону будет производиться на основе летнего чемпионата страны. Ну а что, был сильнее всех в августе или сентябре – будешь стартовать и в феврале-марте. И плевать на то, что в январе совсем другие расклады, и те, кто бежал летом, зимой стоят.

В плавании же это прокатывает. И ладно бы по ходу сезона Мария Темникова доказывала, что она сильнее. Так нет же! Единственный старт, место на Олимпиаде и полный провал на главном старте. Это было ожидаемо. А тренерам, вместо того чтобы советовать Ефимовой с кем-то договориться, лучше было бы попробовать поговорить с самой Юлей, а не гордо отвечать, что она, мол, в Америке живёт и мы с ней через папу общаемся. Тренеры допустили огромную ошибку. Интересно, признают это или нет?

Ведь была уже подобная ситуация перед чемпионатом мира в Кванджу! Ефимова тогда на отборе просто встала на последних 25 метрах и проиграла и Чикуновой, и Темниковой. Но всё же была включена в состав команды тренерским решением и взяла на чемпионате мира золото!

«Какие ко мне вопросы?» Юлия Ефимова конфликтует с тренером сборной на ОИ-2020 «Какие ко мне вопросы?» Юлия Ефимова конфликтует с тренером сборной на ОИ-2020

Будь подобное решение сейчас, глядишь, плыли бы в олимпийском финале две россиянки, и, чем чёрт не шутит, были бы две медали. К 16-летней Евгении Чикуновой – никаких вопросов. Она проводит лучший старт в карьере. В финал вышла со вторым временем, личным рекордом и запасом на решающий заплыв.

Поделиться
Теги Олимпиада 2020 Плавание Юлия Ефимова •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021