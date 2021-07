«Успокойтесь, я не феминистка». Как гимнастку Мельникову критиковали за надпись на майке

Российские гимнастки сенсационно одержали победу над США и впервые в истории завоевали золото в командном многоборье. Наши девушки поразили болельщиков не только филигранным исполнением сложнейших программ и потрясающей стрессоустойчивостью, но ещё и невероятным изяществом. Главной героиней турнира стала Ангелина Мельникова, которую многие называют самой красивой спортсменкой Олимпиады в Токио.

Через два дня после триумфа в командной дисциплине Ангелина смогла отличиться и в личной, завоевав бронзовую медаль в многоборье. Так кто же такая Ангелина Мельникова?

В детстве Ангелина была очень активной, поэтому родители решили отдать девочку в танцевальный кружок. Однако Мельникова удовольствия от занятий не получала. В шесть лет будущая спортсменка сменила танцы на спортивную гимнастику.

В 16 лет Ангелина дебютировала на взрослом уровне и выиграла в командном многоборье на чемпионате Европы. Юная спортсменка уже тогда показывала высокий уровень. А через пару месяцев она отправилась на Олимпиаду в Рио. Мельникова была самой молодой гимнасткой в команде.

На одной из тренировок Ангелина повредила бедро. Из-за допинговых скандалов тренеры боялись давать девушке обезболивающие. Гимнастке пришлось полностью изменить программу и выступать на морально-волевых. Тем не менее, Ангелина всё-таки смогла завоевать серебро в команде.

В июне 2017 года спортсменка разместила в своём «инстаграме» фотографию, где на ней была надета футболка с надписью Everybody Should Be Feminist («Все должны быть феминистками»). На публикацию отреагировал «твиттер» Олимпийского комитета России.

«Может, и феминистка, зато красивая и талантливая. Ангелина Мельникова шлёт солнечный привет и горячий поцелуй», — говорилось в сообщении.

На девушку, и на ОКР посыпался шквал критики, из-за чего они были вынуждены удалить свои посты. «Успокойтесь, пожалуйста, я не феминистка», — написала Ангелина.

У Мельниковой есть свой бренд гимнастических купальников. Девушка сама занимается поиском швей и продумывает дизайны для костюмов. Ангелина признаётся, что это занятие помогает ей отвлекаться от тяжёлой работы в спорте.

На Олимпиаду в Токио Мельникова уже поехала в ранге опытной гимнастки и заслуженно получила звание капитана женской сборной России. После серебряной медали на чемпионате мира — 2019 в Штутгарте она говорила, что американок обыграть невозможно. А 27 июля вместе с Владиславой Уразовой, Лилией Ахаимовой и Викторией Листуновой сделала невозможное возможным.