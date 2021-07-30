«Перед финалом начиталась гадостей». Россиянка осталась без медали Олимпиады из-за травли

Настоящей трагедией завершился финал в плавании на 200 м брассом для 16-летней россиянки Евгении Чикуновой. Всю дистанцию она держалась в числе лидеров, но в итоге на самом финише проиграла буквально касание в битве за бронзу. После заплыва юная спортсменка рыдала. И не только из-за поражения. Перед финалом её личку в соцсетях завалили оскорблениями. Женя уже проходила подобное два года назад. Да что же такое происходит?!

«Я не представляю, как Юля Ефимова выдерживала это давление, этот хейт, потому что я вчера прочитала комментарии под своими интервью. Невообразимо, что люди такое пишут. Зашла в «инстаграм» сегодня и там прочитала, что меня с грязью смешают, если не будет медали. Наверное, было не очень хорошей идеей всё это читать перед заплывом. У нас люди обесценивают труд спортсмена», — сказала Чикунова РИА Новости.

Давление и хейт помешали спортсменке показать максимум, на который она была способна. Евгения проиграла 0,04 секунды в битве за бронзу. Возможно, где-то близко к сердцу восприняла то, что написали, и немного не хватило эмоций, чтобы выплеснуть их на дорожку бассейна.

Конечно, можно сказать, что спортсмены – профессионалы, должны учиться справляться с давлением и контролировать эмоции, а также сдерживать своё желание зайти в социальные сети. Особенно во время крупных стартов. Всё правильно, да. Но это не отменяет того, что в России часто ненавидят тех, кто добивается успехов.

Печально, что Женя Чикунова, которой всего 16 лет, подвергается нападкам и оскорблениям уже третий год подряд. Всё началось 10 апреля 2019 года, когда на чемпионате России тогда ещё 14-летняя спортсменка обыграла на 200-метровке брассом всех. И Марию Темникову, и Юлию Ефимову. Она радовалась от того, что смогла сделать, а на следующий день плакала.

«После победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев. Писали, что она употребляет анаболики, другие таблетки. Всё это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику. Я могу ручаться, что за все семь лет, что я работаю с ней, у неё не было никаких препаратов», — говорил тогда воспитавший её тренер Юрий Маслов.

Наставница Витта Новожилова, которой Маслов передал спортсменку, рассказывала «Чемпионату», что советовала Жене просто не читать то, что пишут в соцсетях.

«Это ведь дело добровольное, хочешь – читай, не хочешь – не читай. Я посоветовала ей не читать эту ерунду, и она нашему совету последовала. Никто её от соцсетей не ограждал, а на глупости Женя внимания не обращает. Пусть хейтеры между собой общаются. Но то, что такие комментарии в принципе появляются, неприятно», — резюмировала тренер.

Казалось бы, за прошедшие годы Женя Чикунова своими результатами всё и всем доказала. Но нет же, её по-прежнему оскорбляют. Знаете, когда Евгения Рылова оскорбляют проигравшие соперники, это ещё как-то можно объяснить. Но когда оскорбляют свои же – этому объяснений нет и быть не может.