Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада 2020, плавание – болельщики затравили россиянку Евгению Чикунову перед финалом

«Перед финалом начиталась гадостей». Россиянка осталась без медали Олимпиады из-за травли
Андрей Шитихин
Болельщики затравили Евгению Чикунову
Комментарии
Чего добились хейтом и оскорблениями? Евгения Чикунова в итоге проиграла 0,04 секунды в битве за бронзу.

Настоящей трагедией завершился финал в плавании на 200 м брассом для 16-летней россиянки Евгении Чикуновой. Всю дистанцию она держалась в числе лидеров, но в итоге на самом финише проиграла буквально касание в битве за бронзу. После заплыва юная спортсменка рыдала. И не только из-за поражения. Перед финалом её личку в соцсетях завалили оскорблениями. Женя уже проходила подобное два года назад. Да что же такое происходит?!

«Мы к Олимпиаде готовимся». Зачем чемпионка России уступила Ефимовой место на ЧМ «Мы к Олимпиаде готовимся». Зачем чемпионка России уступила Ефимовой место на ЧМ

«Я не представляю, как Юля Ефимова выдерживала это давление, этот хейт, потому что я вчера прочитала комментарии под своими интервью. Невообразимо, что люди такое пишут. Зашла в «инстаграм» сегодня и там прочитала, что меня с грязью смешают, если не будет медали. Наверное, было не очень хорошей идеей всё это читать перед заплывом. У нас люди обесценивают труд спортсмена», — сказала Чикунова РИА Новости.

Давление и хейт помешали спортсменке показать максимум, на который она была способна. Евгения проиграла 0,04 секунды в битве за бронзу. Возможно, где-то близко к сердцу восприняла то, что написали, и немного не хватило эмоций, чтобы выплеснуть их на дорожку бассейна.

Новость по теме
14-летняя пловчиха, опередившая Ефимову на ЧР, подверглась травле в интернете

Конечно, можно сказать, что спортсмены – профессионалы, должны учиться справляться с давлением и контролировать эмоции, а также сдерживать своё желание зайти в социальные сети. Особенно во время крупных стартов. Всё правильно, да. Но это не отменяет того, что в России часто ненавидят тех, кто добивается успехов.

Печально, что Женя Чикунова, которой всего 16 лет, подвергается нападкам и оскорблениям уже третий год подряд. Всё началось 10 апреля 2019 года, когда на чемпионате России тогда ещё 14-летняя спортсменка обыграла на 200-метровке брассом всех. И Марию Темникову, и Юлию Ефимову. Она радовалась от того, что смогла сделать, а на следующий день плакала.

«После победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев. Писали, что она употребляет анаболики, другие таблетки. Всё это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику. Я могу ручаться, что за все семь лет, что я работаю с ней, у неё не было никаких препаратов», — говорил тогда воспитавший её тренер Юрий Маслов.

«Мерзкое чувство». Проигравшая американка атаковала российских медалисток Олимпиады «Мерзкое чувство». Проигравшая американка атаковала российских медалисток Олимпиады

Наставница Витта Новожилова, которой Маслов передал спортсменку, рассказывала «Чемпионату», что советовала Жене просто не читать то, что пишут в соцсетях.

«Это ведь дело добровольное, хочешь – читай, не хочешь – не читай. Я посоветовала ей не читать эту ерунду, и она нашему совету последовала. Никто её от соцсетей не ограждал, а на глупости Женя внимания не обращает. Пусть хейтеры между собой общаются. Но то, что такие комментарии в принципе появляются, неприятно», — резюмировала тренер.

Казалось бы, за прошедшие годы Женя Чикунова своими результатами всё и всем доказала. Но нет же, её по-прежнему оскорбляют. Знаете, когда Евгения Рылова оскорбляют проигравшие соперники, это ещё как-то можно объяснить. Но когда оскорбляют свои же – этому объяснений нет и быть не может.

Поделиться
Теги Олимпиада 2020 Плавание ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021