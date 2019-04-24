«Мы к Олимпиаде готовимся». Зачем чемпионка России уступила Ефимовой место на ЧМ

Потому что сейчас в этом нет смысла. Ефимову и всех остальных девочка будет побеждать тогда, когда будет надо.

История с возможным участием 14-летней пловчихи Евгении Чикуновой в июльском чемпионате мира в корейском Кванджу получилась громкой. На чемпионате страны Чикунова на дистанции 200 м брассом обыграла пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову. Но главный тренер сборной Сергей Чепик заявил, что в Кванджу всё равно поедет Ефимова. «Чемпионат» разобрался, в чём же всё-таки дело.

14-летнюю чемпионку России затравили. А она всего лишь победила великую Ефимову Потому что Ефимову побеждать нельзя. Разве что под допингом. Теперь девчонку доводят, а тренеры вместо неё взяли на ЧМ… Юлию Ефимову.

Скандал раздут искусственно?

10 апреля Ефимова, действующая чемпионка мира, на чемпионате страны стала только третьей на дистанции 200 м. Три бассейна она плыла с огромным преимуществом, а затем едва нашла в себе силы финишировать и почти повисла на разделяющих дорожки канатах. Чемпионка мира стала только третьей, уступив Марии Темниковой и совсем юной Евгении Чикуновой, которая и отпраздновала победу.

Формально Ефимова не попала в состав сборной на этой дистанции, но менее чем через час после заплыва главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что Юлия будет включена в состав вместо Чикуновой, так как у 14-летней спортсменки летом два старта по своему возрасту – первенство Европы в Казани и первенство мира в Будапеште. Добавим ещё олимпийский фестиваль в Баку — получается даже три старта.



Некоторые особо горячие болельщики в соцсетях начали оскорблять юную чемпионку, обвинять в употреблении запрещённых препаратов, без которых девочка просто не смогла бы обыграть Ефимову. Странно, что насчёт Марии Темниковой, которая также опередила Юлию, вопросов практически не было.



22 апреля был объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Кванджу, в котором… значится Евгения Чикунова.



«Я не поеду. Извините, но больше ничего по этому поводу сказать не могу», — только такой комментарий удалось получить от самой спортсменки.



Но ни противоречий, ни скандала в данном случае нет.

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«Пусть хейтеры между собой общаются»

Дело в том, что решение по Чикуновой было согласовано с тандемом её личных тренеров Виттой и Анной Новожиловыми.



«Женя в любом случае не поплыла бы на взрослом чемпионате мира. Это моё решение, — сказала Новожилова «Чемпионату». – У неё действительно достаточно соревнований по своему возрасту. Но ввиду того, что на такие крупные соревнования всегда включается в заявку и резерв, она и попала в состав. Сергей Чепик согласовал включение Чикуновой в заявку со мной. Но резерв должен быть, тем более у нас в команде всего две основных брассистки. Мало ли что может случиться со спортсменками, должен быть вариант замены. Но увидеть её в Корее можно только в случае какого-то форс-мажора».



Получается, никто Женю Чикунову не обижал и даже не думал этого делать?

«Никто нашу девочку не обижал. Мы с Женей готовимся к Олимпиаде, и это не пустые слова. Она уже трижды провела сборы на «Озере Круглое» вместе с основным составом, и этого уже достаточно в её возрасте. У нас в Санкт-Петербурге таких шикарных условий для подготовки нет», — объяснила Витта Новожилова.

Тренер Чикуновой добавила также, что секунды, показанные на чемпионате России (2.22,67 – юношеский рекорд России, второй результат сезона в мире. – Прим. «Чемпионат»), нельзя считать потолком спортсменки даже на сегодняшний день. Да и гневным сообщениям в адрес юной звёздочки наставница относится спокойно.



«Это ведь дело добровольное, хочешь – читай, не хочешь – не читай. Я посоветовала ей не читать эту ерунду, и она нашему совету последовала. Никто её от соцсетей не ограждал, а на глупости Женя внимания не обращает. Пусть хейтеры между собой общаются. Но то, что такие комментарии в принципе появляются, неприятно», — резюмировала наставница Чикуновой.

«К вершине нужно идти ступенька за ступенькой»

Первый тренер спортсменки Юрий Маслов, который взял её в свою группу в шесть лет, когда Женя ещё в школу не ходила, тоже согласен с тем, что Чикуновой рано ехать на чемпионат мира.



«Я с этой девочкой восемь лет занимался и прекрасно знаю, на что она способна. С точки зрения результата она выполнила норматив международника и норматив на чемпионат мира. Но психологически к взрослому чемпионату мира она не готова, — подчеркнул Маслов. — На стартах по своему возрасту Жене нужно показать свою психологическую устойчивость и готовность. Только тогда можно ориентироваться на взрослых. Чикунова и сама понимает, что к вершине нужно идти по лестнице, ступенька за ступенькой. Она ещё ребёнок. Чтобы этот ребёнок достиг уровня сборной и остался на этом уровне достаточно долго, не нужно её вытаскивать на те соревнования, к которым она не готова».



Чикунова – действительно талант? И чего от неё ждать в будущем?

«Насчёт перспектив Жени я так скажу – она очень талантливая девочка, если всё правильно делать. Про неё писали много гадостей, что она якобы на запрещёнке сидит, вот и плывёт быстро. Никакой фармакологии за восемь лет. Никакой! Многие спортсмены выходят на такой же уровень за счёт объёмов, двукратных тренировок. А Женя у меня шесть лет плавала полтора часа в день и лишь в последний год у неё выходило по два часа в день, если не считать сборов. Вот и делайте выводы», — предложил Маслов.



Ответил он и на вопрос о том, что в истории много примеров, когда юные пловчихи добивались высочайших результатов – Кэти Ледеки, Галина Прозуменщикова, да та же Юлия Ефимова.



«Гораздо больше примеров, когда форсировали подготовку, а в итоге всё заканчивалось проблемами со здоровьем. Не нужно Женю Чикунову ни с кем сравнивать. У неё свой путь в спорте, — убеждён первый тренер спортсменки. — Сколько уже было у нас звёздочек в этом возрасте, и сколько в итоге выросли в настоящих звёзд? Зачем торопиться?»



Действительно, зачем? До Олимпиады в Токио менее полутора лет – там всё и увидим. А в Кванджу поболеем за Юлию Ефимову.