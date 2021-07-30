Злоба от бессилия. Проигравшие Рылову соперники стали оскорблять российского чемпиона

Так припекло от победы русского, что только о допинге и могут говорить?

Одно удовольствие смотреть, как у соперников кое-что подгорает, когда золото выигрывает российский спортсмен. Причём выигрывает за явным преимуществом, без шансов для них.

А им остаётся, разглядывая золото на шее соперника, заходиться в бессильной злобе.

В финальном заплыве на 200 метров на спине Евгений Рылов просто блистал. Несмотря на то, что заплыв, по мнению самого чемпиона, вышел не идеальным, соперники были довольно далеки от борьбы за золотую награду. Серебряный призёр отстал почти на секунду.

На первом месте – наш Рылов. На втором – американец Мёрфи. На третьем – британец Гринбанк.

И понеслось!

После завершения финала Мёрфи заявил, что борьба в заплыве на 200 метров не была чистой. Вторил ему и Гринбанк: «Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается», – передаёт его слова РИА Новости.

Нет, ну тут даже комментировать что-то сложно. Это нормально вообще?

После таких слов стоило бы этих ребят вызвать в коридор пообщаться. Но Рылов ответил спокойно: «Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею».

А интересно, готов ли Райан Мёрфи сказать про нечистую борьбу Рылову в глаза?

Да, российский спорт не может похвастать безупречной репутацией в последние годы. Но именно поэтому можно быть уверенным, что прямо сейчас наши атлеты высочайшего уровня – чистые. Их рассматривают буквально под микроскопом, тестируют с пристрастием, как никого другого.

В Токио есть спортсмены, к которым когда-то были вопросы. Ту же Ефимову можно вспомнить. Но вот обвинить Рылова в нечестности просто потому что он из России… Это диагноз, товарищи.

Ну и кстати. Пару дней назад на Олимпиаде чилийский журналист обратился к нашему теннисисту Медведеву с вопросом о репутации спортсменов из России. Не обвинял, нет. Просто спросил, как Медведев относится к тому, что на россиянах висит такой ярлык. Медведев вспыхнул. Отреагировал и МОК – журналиста за лёгкую провокацию вывели из зоны прессы.

А нет ли у МОК желания вмешаться и сейчас? И вывести Мёрфи и Гринбанка из олимпийской деревни за прямую провокацию и оскорбление обыгравшего их соперника?

Или американцам и британцам можно говорить всё, что угодно? Особенно – о России.