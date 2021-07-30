Теперь и российские лучницы добились исторического прорыва на Олимпиаде. Это поразительно!

Российские спортсмены не устают творить историю на Олимпиаде. Уже и не сосчитать, сколько сенсаций наши атлеты преподнесли в Токио и сколько исторических серий прервали. И в гимнастике, и в плавании, и в теннисе, и в академической гребле. Сегодня добавился ещё один исторический прорыв — в стрельбе из лука.

Серебряный призёр командного турнира Елена Осипова добралась до финала личного первенства и взяла серебро! Это вторая медаль наших лучниц на Олимпиаде.

Такого в новейшей истории России никогда ещё не было! Поразительный результат!

Кореянки не знают поражений

Уже вторую Олимпиаду подряд наши лучницы становятся серебряными призёрами в командном турнире. И в Рио, и в Токио дорваться до золота россиянкам помешали совсем уж недосягаемые кореянки.

Представительницы Южной Кореи не знают поражений на Олимпиадах. В командном первенстве они не проигрывали с 1988 года. В личном же за 37 лет они потерпели поражение лишь однажды. У россиянок же белая полоса началась только в Рио. И то до сегодняшнего дня в личном турнире наши девушки медалей никогда не брали. Но мы верили и ждали от них сенсаций!

После прекрасного старта казалось, что наши лучницы легко дойдут до решающих стадий и все вместе будут биться за медали. Но, к сожалению, Светлана Гомбоева вылетела в 1/32 финала от представительницы Нидерландов Габриэлы Шлоссер. А опытная Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии в 1/8. Надежда оставалась только на Елену Осипову.

Был фаворит – и нет фаворита

Стартовала Осипова в 1/16 с не самой уверенной победы над немкой Мишель Кроппен — 6:4. Но после этого Елена будто разозлилась и превратилась в «железного» человека. В 1/8 за три сета лучница всего три раза пробила меньше десятки. Просто фантастический результат! У британки Пимен Брайони не было никаких шансов.

Но настоящую сенсацию Осипова сотворила в четвертьфинале. Соперницей Елены стала олимпийская чемпионка Кан Чхэ Ён. Казалось, более грозного соперника и не придумаешь. Кореянка выходила в статусе безоговорочного фаворита. Но Осипова об этом будто и не догадывалась. От недосягаемой Кан, которая уверенно вбивала стрелы в командном первенстве, не осталось и следа. Первый сет девушки сыграли вничью, а потом Елена просто разгромила кореянку. 7:1 по итогам четырёх сетов и медаль уже совсем близко!

Полуфинал стал для Елены лёгкой прогулкой. Итальянка Боари Лучилла волновалась и часто попадала в восьмёрку. Осипова же держалась хладнокровно. Россиянка уверенно выиграла все три сета и прошла в финал.

Историческое достижение

Решающий поединок Елене предстоял с двукратной олимпийской чемпионкой Ан Сан. Финал получился равным и очень нервным. Ни одна из девушек не собиралась отдавать победу. Первый сет лучницы отстреляли вничью. А во втором Ан Сан проявила себя просто безупречно — три десятки! Но Осипову не испугало даже это.

Россиянка уверенно взяла два следующих сета и уступать кореянке не собиралась. Для победы Елене хватило бы ничьей в пятом сете. Увы, удержать преимущества нашей лучнице не удалось. Судьбу олимпийского золота решил тай-брейк. Можно сказать, «золотая стрела».

Ан Сан показала безупречный выстрел в десятку, а вот у Осиповой рука задрожала — восьмёрка. А ведь золото было так близко!

И хоть обидно упускать победу, которая была на ладони, историческому прорыву нашей страны в стрельбе не порадоваться нельзя. Первая в истории России медаль в женском турнире и лучший результат наших лучников на Олимпиаде с 1980 года! Великолепно!