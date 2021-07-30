Олимпиада-2020. 31 июля. Покорится ли Великой и её команде второе золото Игр?

После семи соревновательных дней Олимпийских игр – 2020 Россия занимает четвёртое место в общекомандном медальном зачёте с 34 медалями, десять из которых – золотые.

В субботу, 31 июля на Олимпиаде-2020 будет разыгран 21 комплект наград. Российские спортсмены будут бороться за медали в фехтовании, теннисе и плавании.

В предпоследний день соревнований по фехтованию в Токио новоявленная олимпийская чемпионка София Позднякова вместе с Софьей Великой, Ольгой Никитиной и Светланой Шевелевой сразится за победу в командном турнире саблистов.

В плавании российские спортсмены будут бороться за медали в трёх финальных заплывах. Андрей Минаков выступит на 100 м баттерфляем, Анастасия Кирпичникова на 800 м вольным стилем. Также российская команда примет участие в комбинированной эстафете 4х100 м.

В теннисе пройдут сразу четыре матча за третьи места. В одном из них Елена Веснина и Вероника Кудерметова поборются за бронзу с бразильянками.

В стрельбе разыграют два комплекта медалей. В смешанном трапе выступит пара Алексей Алипов — Дарья Семьянова. В стрельбе из винтовки из трёх положений команду России представят Юлия Зыкова и Юлия Каримова, которая на Олимпиаде-2020 в паре с Сергеем Каменским уже завоевала бронзу соревнований по стрельбе из винтовки в миксте.

Командным турниром завершатся соревнования Олимпиады-2020 по дзюдо.

В прыжках на батуте выступят серебряный призёр Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков и победитель чемпионата мира — 2015 Андрей Юдин.

Впервые на Олимпийских играх зрители увидят смешанную эстафету в триатлоне. Российскую команду представят братья Полянские, Александра Разарёнова и Анастасия Горбунова.

В четвертьфинале турнира по боксу Земфира Магомедалиева, выступающая в весе до 75 кг, проведёт поединок с Радей Адосиндой Грамане из Мозамбика.

Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с чехами. Гандболистки проведут ключевой матч группового этапа с француженками. А волейболистки будут биться с американками. Также сборная по регби-7 сыграет за 5-8 места.

31 июля, суббота. День восьмой. Разыгрывается 21 комплект наград

Расписание финалов

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине.

04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль.

05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м.

06:00. Стрельба. Трап. Микст.

06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд.

08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка

08:50. Прыжки на батуте. Мужчины.

09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А

10:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м.

10:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство.

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд.

12:00. Регби-7. Женщины.

13:00. Дзюдо. Командный микст.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м.

13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м.

13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А

Полное расписание соревнований:

01:30. Гольф. Мужчины. Раунд 3

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета

02:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Выездка. 2-й день

02:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Выездка. 2-й день

03:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

03:00. Волейбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Доминиканская Республика — Кения

03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Ангола – Япония

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Квалификация

03:00. Регби-7. Женщины. За 11-12 места.

03:00. Стрельба. Трап. Микст. Квалификация

03:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Квалификация

03:30. Регби-7. Женщины. За 9-10 места.

03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/8 финала

03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 5-й тур. Китай — Новая Зеландия

03:40. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация

03:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала

03:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. 1/4 финала

04:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Иран — Франция

04:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Австралия — Испания

04:00. Регби-7. Женщины. За 5-8 места.

04:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/8 финала

04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 5-й тур. Япония- Испания

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Предварительные заезды

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал

04:30. Регби-7. Женщины. За 5-8 места.

04:37. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал

04:46. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал

05:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/8 финала

06:03. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/8 финала

05:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Черногория — Южная Корея

05:00. Дзюдо. Командный микст. 1/8 финала

05:00. Регби-7. Женщины. 1/2 финала.

05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. США – Россия

05:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Предварительные заезды

05:11. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала

05:25. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/4 финала

05:32. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала

05:30. Регби-7. Женщины. 1/2 финала.

05:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Черногория — Казахстан

05:35. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Предварительный раунд

05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 5-й тур. Аргентина – Австралия

05:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа В

05:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа В

06:00. Бейсбол. Группа A. 3-й тур. Япония — Мексика

06:00. Дзюдо. Командный микст. 1/4 финала

06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал

06:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация

06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место

06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. За 3-е место

06:00. Теннис. Микст. Матч за 3-е место

06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место

06:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 10

06:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 7

06:05. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 10

06:05. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 7

06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 5-й тур. Индия – ЮАР

06:45. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 5-8 места

07:00. Дзюдо. Командный микст. Утешительный раунд

07:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 11

07:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 11

07:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 8

07:00. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 8

07:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация

07:06. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала

07:06. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала

07:39. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала

07:39. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала

07:40. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/2 финала

07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Италия — Нигерия

08:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 4-й тур. США – Венгрия

08:00. Дзюдо. Командный микст. 1/2 финала

08:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 12

08:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 12

08:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 9

08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция

08:20. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Аргентина – Турция

08:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 5-6 места

08:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал

08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка

08:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 7-8 места

08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/4 финала

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала

09:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Хорватия — Сербия

09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка

09:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/2 финала

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А

10.00. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. За 3-е место

10.00. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал

10:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Бразилия — Швеция

10:25. Волейбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Сербия — Бразилия

10:30. Регби-7. Женщины. За 7-8 места.

10.45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал

11:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/8 финала

11:00. Дзюдо. Командный микст. За 3-е место

11:00. Регби-7. Женщины. За 5-6 места.

11:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания – Кот’д Ивуар

11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Австралия — Германия

11:30. Регби-7. Женщины. Матч за 3-е место.

12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. За 3-е место

12:00. Регби-7. Женщины. Финал.

12:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Япония – Новая Зеландия

12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Италия — Япония

12:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 3-е место

12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 5-й тур. Германия — Нидерланды

13:00. Бейсбол. Группа B. 3-й тур. Южная Корея — США

13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. 1/4 финала

13:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Бразилия – Египет.

13:10. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация

13:15. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. 1/2 финала

13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Венгрия — Испания

13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал

13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Япония — Южная Корея

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А

13:50. Водное поло. Мужчины. Группа A. 4-й тур. ЮАР — Греция

14:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Корея – Мексика.

14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал

14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 5-й тур. Ирландия – Великобритания

14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. 1/2 финала

15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. США — Чехия

15:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Норвегия – Нидерланды

15:35. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал

15:45. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Китай – Италия

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал