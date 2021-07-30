Олимпиада-2020. 31 июля. Покорится ли Великой и её команде второе золото Игр?

После семи соревновательных дней Олимпийских игр – 2020 Россия занимает четвёртое место в общекомандном медальном зачёте с 34 медалями, десять из которых – золотые.
В субботу, 31 июля на Олимпиаде-2020 будет разыгран 21 комплект наград. Российские спортсмены будут бороться за медали в фехтовании, теннисе и плавании.
В предпоследний день соревнований по фехтованию в Токио новоявленная олимпийская чемпионка София Позднякова вместе с Софьей Великой, Ольгой Никитиной и Светланой Шевелевой сразится за победу в командном турнире саблистов.
В плавании российские спортсмены будут бороться за медали в трёх финальных заплывах. Андрей Минаков выступит на 100 м баттерфляем, Анастасия Кирпичникова на 800 м вольным стилем. Также российская команда примет участие в комбинированной эстафете 4х100 м.
В теннисе пройдут сразу четыре матча за третьи места. В одном из них Елена Веснина и Вероника Кудерметова поборются за бронзу с бразильянками.
В стрельбе разыграют два комплекта медалей. В смешанном трапе выступит пара Алексей Алипов — Дарья Семьянова. В стрельбе из винтовки из трёх положений команду России представят Юлия Зыкова и Юлия Каримова, которая на Олимпиаде-2020 в паре с Сергеем Каменским уже завоевала бронзу соревнований по стрельбе из винтовки в миксте.
Командным турниром завершатся соревнования Олимпиады-2020 по дзюдо.
В прыжках на батуте выступят серебряный призёр Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков и победитель чемпионата мира — 2015 Андрей Юдин.
Впервые на Олимпийских играх зрители увидят смешанную эстафету в триатлоне. Российскую команду представят братья Полянские, Александра Разарёнова и Анастасия Горбунова.
В четвертьфинале турнира по боксу Земфира Магомедалиева, выступающая в весе до 75 кг, проведёт поединок с Радей Адосиндой Грамане из Мозамбика.
Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с чехами. Гандболистки проведут ключевой матч группового этапа с француженками. А волейболистки будут биться с американками. Также сборная по регби-7 сыграет за 5-8 места.
31 июля, суббота. День восьмой. Разыгрывается 21 комплект наград
Расписание финалов
01:30. Триатлон. Смешанная эстафета
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй.
04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине.
04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль.
05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м.
06:00. Стрельба. Трап. Микст.
06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд.
08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка
08:50. Прыжки на батуте. Мужчины.
09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А
10:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м.
10:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство.
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд.
12:00. Регби-7. Женщины.
13:00. Дзюдо. Командный микст.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м.
13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м.
13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А
Полное расписание соревнований:
01:30. Гольф. Мужчины. Раунд 3
01:30. Триатлон. Смешанная эстафета
02:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Выездка. 2-й день
02:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Выездка. 2-й день
03:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
03:00. Волейбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Доминиканская Республика — Кения
03:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Ангола – Япония
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала
03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Квалификация
03:00. Регби-7. Женщины. За 11-12 места.
03:00. Стрельба. Трап. Микст. Квалификация
03:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Квалификация
03:30. Регби-7. Женщины. За 9-10 места.
03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/8 финала
03:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 5-й тур. Китай — Новая Зеландия
03:40. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация
03:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала
03:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м. 1/4 финала
04:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. Иран — Франция
04:00. Водное поло. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Австралия — Испания
04:00. Регби-7. Женщины. За 5-8 места.
04:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/8 финала
04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 5-й тур. Япония- Испания
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Предварительные заезды
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
04:30. Регби-7. Женщины. За 5-8 места.
04:37. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал
04:46. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
05:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/8 финала
06:03. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/8 финала
05:00. Гандбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Черногория — Южная Корея
05:00. Дзюдо. Командный микст. 1/8 финала
05:00. Регби-7. Женщины. 1/2 финала.
05:05. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. США – Россия
05:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Предварительные заезды
05:11. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала
05:25. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/4 финала
05:32. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала
05:30. Регби-7. Женщины. 1/2 финала.
05:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Черногория — Казахстан
05:35. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Предварительный раунд
05:43. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
05:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 5-й тур. Аргентина – Австралия
05:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа В
05:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа В
06:00. Бейсбол. Группа A. 3-й тур. Япония — Мексика
06:00. Дзюдо. Командный микст. 1/4 финала
06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал
06:00. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация
06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место
06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал
06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. За 3-е место
06:00. Теннис. Микст. Матч за 3-е место
06:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место
06:05. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 10
06:05. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 7
06:05. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 10
06:05. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 7
06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 5-й тур. Индия – ЮАР
06:45. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 5-8 места
07:00. Дзюдо. Командный микст. Утешительный раунд
07:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 11
07:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 11
07:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 8
07:00. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Гонка 8
07:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация
07:06. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала
07:06. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала
07:39. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала
07:39. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала
07:40. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/2 финала
07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Италия — Нигерия
08:00. Водное поло. Мужчины. Группа A. 4-й тур. США – Венгрия
08:00. Дзюдо. Командный микст. 1/2 финала
08:00. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Гонка 12
08:00. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Гонка 12
08:00. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Гонка 9
08:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Россия — Франция
08:20. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Аргентина – Турция
08:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 5-6 места
08:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал
08:33. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка
08:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 7-8 места
08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/4 финала
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала
09:30. Водное поло. Мужчины. Группа B. 4-й тур. Хорватия — Сербия
09:33. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка
09:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/2 финала
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А
10.00. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. За 3-е место
10.00. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
10:15. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Бразилия — Швеция
10:25. Волейбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Сербия — Бразилия
10:30. Регби-7. Женщины. За 7-8 места.
10.45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал
11:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/8 финала
11:00. Дзюдо. Командный микст. За 3-е место
11:00. Регби-7. Женщины. За 5-6 места.
11:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Испания – Кот’д Ивуар
11:20. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Австралия — Германия
11:30. Регби-7. Женщины. Матч за 3-е место.
12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. За 3-е место
12:00. Регби-7. Женщины. Финал.
12:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Япония – Новая Зеландия
12:20. Водное поло. Мужчины. Группа A. 4-й тур. Италия — Япония
12:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. За 3-е место
12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 5-й тур. Германия — Нидерланды
13:00. Бейсбол. Группа B. 3-й тур. Южная Корея — США
13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. 1/4 финала
13:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Бразилия – Египет.
13:10. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация
13:15. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. 1/2 финала
13:30. Гандбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Венгрия — Испания
13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал
13:40. Волейбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Япония — Южная Корея
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А
13:50. Водное поло. Мужчины. Группа A. 4-й тур. ЮАР — Греция
14:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Корея – Мексика.
14:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал
14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 5-й тур. Ирландия – Великобритания
14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. 1/2 финала
15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 3-й тур. США — Чехия
15:30. Гандбол. Женщины. Группа A. 4-й тур. Норвегия – Нидерланды
15:35. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
15:45. Волейбол. Женщины. Группа B. 4-й тур. Китай – Италия
15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал
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