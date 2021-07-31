Зыкова лидировала весь финал, но упустила победу в серии выстрелов на выбывание.

Юлия с серебром. Юлия с бронзой. России для полного счастья только золота не хватило!

Сразу две россиянки попали на пьедестал в соревнованиях по стрельбе. Юлия Зыкова стала второй, Юлия Каримова третьей в стрельбе из винтовки из трёх положений.

А могло быть золото! Но всё решилось в заключительной серии выстрелов на выбывание.

Зыкова лидировала до последнего

Девушки прекрасно прошли квалификацию. Зыкова стала первой, Каримова четвёртой. Однако в финале результаты квалификации не учитывались, и борьба началась с чистого листа.

Зыкова до последнего держалась на первом месте и только в финальной серии упустила победу. После стрельбы с колена она опережала ближайшую соперницу на 0,5 очка. В стрельбе из положения лёжа вырвалась вперёд на 1,1 очка.

И только в стрельбе из положения стоя, когда началась серия выстрелов на выбывание, Зыкова растеряла преимущество и пропустила вперёд Нину Кристен из Швейцарии.

Когда остальные соперницы выбыли из борьбы, и за победу боролись только две девушки, шансов опередить Кристен у Зыковой уже не было. Перед последним выстрелом, который должен был определить судьбу золотой медали, отрыв швейцарки был слишком большим.

Каримова вырвала бронзу

Каримова начала финал чуть слабее. После стрельбы с колена она занимала только четвёртое место, Однако прекрасная стрельба Юлии из положения лёжа позволила ей подняться на третье место.

После двух серий стрельбы стоя началась борьба на выбывание. Юлия справилась с нервами и смогла сохранить третье место, однако отставание от Зыковой было уже слишком большим и побороться за второе место у Каримовой не получилось.

Это уже вторая бронзовая медаль Юлии на Олимпиаде в Токио. В паре с Сергеем Каменским она завоевала бронзу в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Для Юлии Зыковой серебро в стрельбе из трёх положений стало первой олимпийской наградой в карьере.