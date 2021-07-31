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Олимпийский бокс, история. Жизненный путь первого советского Олимпийского чемпиона по боксу Владимира Сафронова

Создавал «Ну, погоди!» и любил танцы. Утончённая душа легенды советского бокса
Денис Дорофеев
История олимпийского чемпиона по боксу Сафронова
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Первый олимпийский чемпион по боксу из СССР Владимир Сафронов попал на Игры случайно.

Мало кто знает олимпийских первопроходцев СССР. В боксе таковым стал Владимир Сафронов, взявший золото в 1956-м году (на фото слева). Но его путь к той медали, а затем к признанию в высших творческих кругах Москвы оказался удивительным и неповторимым. Казалось, что перед ним каким-то магическим образом открывались все двери.

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Детство

Владимир Сафронов родился в 1933-м году в Бурятской республике. Изначально он занимался борьбой, но к этому виду спорта он довольно быстро остыл. Затем он полюбил бальные танцы и стал посвящать себя этому делу, но что-то не задалось и здесь.

Ну а боксёрское будущее Владимира определило одно случайное знакомство с бурятскими боксёрами в одном из детских пионерских лагерей. Проводником в мир бокса стал Александр Ринчинов, ставший для 14-летнего парня первым наставником. С тех пор Сафронов был просто одержим боксом.

Путь к олимпийскому золоту

В 17 лет Сафронов переехал в Иркутск, где поступил в художественное училище. Но занятия боксом он не забросил и занимался с не меньшим усердием, которое привело его к победам на первенстве РСФСР и ВЦСПС. Но в Советском Союзе была серьёзная конкуренция, в том числе в дивизионе, в котором дрался молодой боец (57 кг). На тот момент первым номером был Александр Засухин, серебряный призёр чемпионата Европы. А Сафронов был вторым номером, причём у него тогда был всего лишь первый разряд. Поэтому к отправке на Олимпиаду в Мельбурн готовился Засухин, но травма руки отсеяла его из олимпийской сборной. И вместо него поехал 22-летний перворазрядник. В наши дни сложно представить, чтобы на главный спортивный старт четырёхлетия отправился даже просто Мастер спорта (а не МСМК или ЗМС), но тогда были иные реалии.

Стоит напомнить, что в то время бокс был силовым видом, а техники в нём было меньше. Как правило, побеждал тот, кто бил сильнее и был выносливее. Тогда нокауты на любительском ринге были не редкостью. Сафронов, хотя и был легковесом, не то что не обладал мощным ударом, но и уступал своим оппонентам в физике. Поэтому он избрал другой путь к успеху, который на то время был прорывным: советский боец сделал ставку на скорость и работал короткими сериями, задействовав разные углы атак, чтобы не застаиваться перед соперниками.

Таким образом он легко выиграл первые два боя. В полуфинале встретил достойное сопротивление от поляка Генрика Недзведского, но советский боец смог дожать оппонента, работая в высоком темпе. А в финале его ждал экс-чемпион мира британец Томас Николс, который считался явным фаворитом встречи. Сафронов знал, как боксировать против Николса, так как он приходил смотреть бои англичанина и изучал его. И благодаря увиденному Владимир имел перед собой картину финальной схватки, которую он воплотил в жизнь и стал первым олимпийским чемпионом по боксу в истории СССР. Таким образом перворазрядник получил сразу же звание заслуженного мастера спорта. Следом за Сафроновым в Мельбурне золото завоевали Вадим Енгибарян и Геннадий Шатков.

Работа художником и мультфильм «Ну, погоди!»

Перед тем как уйти из бокса в 1963 году, Владимир пытался повторить успех 1956 года. Но ему не удалось отобраться на Олимпиаду-1960, а также не получилось выиграть чемпионат Европы или мира. За последующие шесть лет Сафронов дважды становился чемпионом СССР и один раз бронзовым призёром чемпионата Европы. После чего он уступил дорогу молодым и окончательно распрощался со спортом высших достижений. На тот момент ему было 29 лет. Не сказать, что возраст не позволял ему выступать дальше, но для любителя-легковеса ему было уже и немало.

По окончании спортивной карьеры Владимир переехал в Москву, где ему дали двухкомнатную квартиру за победу на Олимпиаде. В столице необъятной Родины Сафронов увлёкся рисованием, своим давним хобби. Это творческое направление подарило ему немало ярких знакомств: Борис Пастернак, Вячеслав Котёночкин (режиссёр легендарного мультфильма «Ну, погоди!»), Ия Саввина и Майя Булгакова, ставшая впоследствии его гражданской женой в последние годы его жизни. Сафронов помогал Котёночкину в создании некоторых эпизодов «Ну, погоди!» и часто появлялся на студии «Союзмультфильм». В общем, можно смело говорить, что Владимир Сафронов, как принято говорить в таких случаях, был человеком с утончённой душевной организацией.

Кроме работы над мультипликациями, бывший боксёр устроился редактором и художником в издательство «Физкультура и спорт». Этим его жизнь также не ограничивалась, так как он ещё избирался депутатом райсовета.

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Загадочный уход из жизни

В конце 1979 года Сафронов скончался. На тот момент ему ещё не исполнилось и 45. Причём кончина великого боксёра овеяна разными слухами. Первая — достаточно неприятная.

В один из дней Сафронов получил солидный по тем временам гонорар в 700 рублей, который решил обмыть. Соседки обнаружили его в неадекватном состоянии, предположив, что у него белая горячка, и вызвали скорую помощь. Бригада скорой вколола успокоительное. Но спустя некоторое время медики снова приехали и вкололи вторую дозу, которая привела к осложнениям. На третий приезд скорой врачи констатировали гибель из-за сердечного приступа. По сей день утверждается, что Сафронов злоупотреблял алкоголем.

Вторая версия гибели боксёра предоставлена его сестрой Еленой Остапенко. По её словам, в тот день у Сафронова очень сильно болела голова, что подтвердили его коллеги по работе — он просил у них обезболивающее. По возвращении домой у него случился инсульт, из-за чего у него парализовало язык и он не мог внятно говорить. Владимир пытался попросить помощи у соседок, но соседки приняли Сафронова за пьяного, и бригада медиков вколола две дозы успокоительного, что и привело к трагедии. В ходе разбирательств в кармане его пальто были найдены таблетки от головной боли, что подтвердило его хронические проблемы. Таким образом, Владимира Сафронова, вероятнее всего, погубила халатность врачей скорой.

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Теги Олимпиада 2020 Бокс ОИ-2020 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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