Олимпийская чемпионка из США побеждала в одной штанине. Загадочная история бегуньи Флоренс

Американская легкоатлетка установила два недостижимых рекорда и стала иконой стиля. Почему же в её достижения никто не верит?

На фото американская легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер готовится к старту забега на 200 метров на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Совсем скоро она установит непревзойдённый по сей день мировой рекорд и станет двукратной олимпийской чемпионкой.

Самая быстрая женщина в мире совершила модную революцию в спорте, обвинялась в применении допинга и умерла в 38 лет. Пытаемся разгадать загадки легендарной спортсменки.

Рекорды Флоренс не могут побить до сих пор

Флоренс Гриффит-Джойнер — поистине уникальный человек. Совершать пробежки будущая чемпионка начала уже в семь лет. Девочка часто подвергалась расизму и мечтала выбиться на вершину. Но до 1988 года Фло была просто хорошей бегуньей, не более того.

Фото: Russell Cheyne/Allsport/Getty Images

Удивительные метаморфозы начали происходить с легкоатлеткой в олимпийском сезоне — 1988. На чемпионате США в забеге на 100 метров девушка улучшила рекорд мира сразу на 0,27 секунды. А на Олимпиаде в Сеуле устроила настоящую феерию. Гриффит-Джойнер завоевала три олимпийских золота, одно из них — с мировым рекордом. Достижения Фло в беге на 100 (10,49 сек) и 200 метров (21,34 сек) держатся и по сей день. Однако великой спортсменкой американку называют редко. Слишком уж стремительно складывалась её карьера.



Прогресс, который показывала Гриффит-Джойнер, был невероятен. После серебра на Олимпиаде-1984 бегунья отказалась от ежедневных тренировок и начинала набирать форму аккурат перед стартом. И ведь выигрывала с рекордами! Вскоре пошли слухи о применении Фло стероидов. Но ни один тест этого не подтверждал.

Почему Флоренс бегала в одной штанине

Гриффит-Джойнер совершила модную революцию в спорте. Легкоатлетка экспериментировала с костюмами и создавала собственные дизайны. Обычный легкоатлетический купальник девушке наскучил. На смену ему она придумала кислотный лайкровый комбинезон с одной штаниной.



К каждому турниру Фло придумывала что-нибудь оригинальное. Бегунья выходила в блестящих трико, в кружевных лосинах и комбинезонах-скафандрах. Девушка обязательно мастерила на голове необычную причёску и оставляла распущенные пряди, что в лёгкой атлетике было не принято. Маникюр Флоренс — отдельная тема. Девушка отращивала ногти длиной в 15 сантиметров и красила их в яркие цвета. Люди недоумевали, как вообще с таким маникюром можно бегать и выигрывать. Пресса же по Гриффит-Джойнер сходила с ума. Vogue только и успевал писать о каждом шаге спортивной дивы.

Почему Флоренс сбежала из спорта после триумфа

Несмотря на оглушительный успех, карьера Флоренс продлилась недолго. После триумфальной Олимпиады девушка пропала с радаров. Возможно, это произошло из-за дисквалификации победителя на стометровке у мужчин Бена Джонсона. Канадца уличили в нарушении правил, лишили достижений, а МОК пообещал крепче взяться за допинг-контроль. Совпадение или нет, но после этого американка больше на соревнования не вернулась. Хотя на приёме у президента США замахивалась на ещё одну Олимпиаду.

Фото: Tony Duffy/Getty Images

После завершения карьеры Гриффит-Джойнер родила, прославилась как модельер, а в 38 лет… внезапно скончалась во сне. По официальной версии Фло умерла от эпилептического синдрома. По неофициальной — от остановки сердца, связанной с многолетними нагрузками из-за приёма стероидов. После смерти бегунью не смогли проверить на наличие запрещённых веществ из-за недостатка биологического материала. Но дочь Гриффит-Джойнер уверена, что её мать всю жизнь была чиста.

«Мама так вкалывала, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Печально, что люди, которые неспособны бегать так быстро, не понимают, какой огромный труд она проделала. Жаль, что её сравнивают со спортсменами, которые, даже употребляя допинг, не смогли побить её рекорды. Мама была очень дисциплинированной спортсменкой. Она успешно прошла все проверки на допинг. Мне очень хочется, чтобы люди прекратили пытаться запятнать её великие достижения. Она заслужила те мировые рекорды, которые установила», — говорила Мэри.