Босиком выиграл олимпийский марафон и был приговорён к смертной казни. Первый во всём

На фото эфиопский марафонец Абебе Бикила сразу после своего золотого финиша на Олимпиаде-1964 в Токио.

Только что он стал первым в истории двукратным чемпионом Олимпийских игр в двух марафонах подряд. Ему вновь удалось стать лучшим на планете с новым мировым рекордом.



К уже известному на весь мир спортсмену и новоиспечённому победителю Олимпиады в Токио подбегает толпа репортёров. В этот момент все взгляды с трибун направлены только на него. Бикила вновь всех удивил — в этом марафоне, как и четыре года назад, победы от него не ждали.

Случайное попадание на Олимпиаду

Удивительная история эфиопского легкоатлета началась ещё в 1960 году. Тогда он практически случайно попал в основной состав олимпийской команды. Тренеры делали ставку на других спортсменов. Однако перед Олимпиадой в Риме один из эфиопских марафонцев слёг с воспалением лёгких, второй лидер команды простудился перед самым вылетом в Италию.

Фото: Keystone/Getty Images

Тогда скандинавский тренер Онни Нисканен, специально приглашённый в Эфиопию для подготовки атлетов, отправил в Рим запасных — Абебе Вакжиру и Абебе Бикилу.



В день олимпийского марафона эфиопские спортсмены удивили других марафонцев, болельщиков и журналистов ещё до старта забега. Оба спортсмена из Эфиопии собирались бежать дистанцию в 42 километра 195 метров… Босиком!

Босоногий чемпион

Позже Вакжиру вспоминал, что соперники в открытую смеялись над ними и в определённый момент он и Бикила были вынуждены спрятаться в палатке для спортсменов. Уже через несколько часов насмешки тех же людей сменились восторженными возгласами.



Ходят слухи, что Абебе Бикила бежал босиком, потому что удобных кроссовок подходящего размера от спонсоров ему не досталось. Так как на Олимпийские игры он попал в последний момент.



Однако тренер Онни Нисканен рассказывал, что бежали босиком они намеренно. При подготовке к марафону специально измерялась скорость спортсменов в кроссовках и без. Оказалось, что без кроссовок Бикила и Вакжиру преодолевают дистанцию быстрее.

Босым спортсменам помогло и то, что марафон проходил в вечернее время, и раскалённого от солнца асфальта им можно было не бояться.



За километр до финиша Бикила совершил рывок, он обогнал эфиопа Ради Бен-Абдесселама. Далеко позади остался и фаворит забега, советский легкоатлет Сергей Попов.



Абебе Бикила финишировал первым, с новым мировым рекордом. Также он стал первым темнокожим африканским атлетом, которому удалось завоевать олимпийское золото.

Фото: Keystone/Getty Images

Приговорён к смертной казни

В Эфиопию он вернулся национальным героем. Император вручил ему звание капрала и подарил дом.



Вскоре в Эфиопии начался военный переворот. Бикила в нём не участвовал, но, когда всё закончилось, его имя оказалось в списке мятежников. Олимпийский чемпион был приговорён к смертной казни, но погибнуть ему было не суждено — миру предстояло увидеть ещё одну феноменальную олимпийскую победу Бикилы. Абебе помиловали.

Второе олимпийское золото

В 1964 году Бикила отправился на Олимпийские игры в Токио. В этот раз уже известного и успешного спортсмена также не считали фаворитом. И это неудивительно — за 40 дней до старта ему вырезали аппендицит.



Однако в Токио Бикила вновь победил, улучшив свой результат прошлой Олимпиады на три минуты. И, как видно по фотографии, в этот раз «босоногий герой» бежал в кроссовках.



Выиграть ещё одно золото Игр Абебе помешала травма колена, из-за которой он сошёл с дистанции во время марафонского забега на Олимпиаде-1968 в Мехико.



Победы Бикилы стали толчком для развития бега на длинные дистанции в Африке. Абебе показал, что заниматься этим видом спорта можно без дорогостоящего оборудования и экипировки. Совсем скоро в Африке начали открываться спортивные школы, многие воспитанники которых спустя время становились чемпионами главных международных стартов.