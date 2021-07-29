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Олимпиада, тяжёлая атлетика: история Пола Андерсона — американского тяжелоатлета и олимпийского чемпиона

«Он — самый сильный!» Как 158-килограммовый Пол Андерсон выиграл Олимпиаду
Ангелина Николаева
Тяжёлая атлетика: история Пола Андерсона
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Американский силач мог приподнять почти три тонны. Но в самый ответственный момент едва справился со штангой, в которой не было и 200 кг.

На фото, сделанном в 1956 году, — известный американский тяжелоатлет Пол Андерсон.

Два дня назад в Мельбурне он выиграл своё первое и единственное олимпийское золото. За его спиной стоит восхищённая его мускулатурой стюардесса. Совсем скоро на одном рейсе с одним из самых известных спортсменов того времени она отправится из Австралии в США.

Фотография была опубликована в американской газете с заголовком «Он — самый сильный!» И это не было преувеличением. На тот момент Пол Андерсон действительно был самым сильным человеком в мире. Через год после завоевания олимпийского золота он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса: Полу удалось оторвать от земли штангу, которая весила 2844 кг!

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Заболел за две недели до Олимпиады

Пол Андерсон подошёл к Олимпиаде в Мельбурне в замечательной форме, его вес на тот момент составлял около 158 кг. Тогда в его олимпийском золоте не сомневался никто.

Вместе с командой Андерсон прилетел в Австралию за 18 дней до старта своих соревнований, чтобы успеть пройти акклиматизацию. Но вскоре после прилёта он сильно заболел, у него были высокая температура и сильная лихорадка. Следующие 12 дней Пол находился под наблюдением врача, но болезнь не отступала. За это время он потерял около 13 кг, что уже было очень большой проблемой для тяжелоатлета. В некоторых источниках указано, что его вес уменьшился на 20 кг.

Фото: Getty Images

За три дня до начала соревнований врач сказал, что Андерсону противопоказаны большие нагрузки и он не допустит спортсмена в таком состоянии до соревнований. Пол попросил ещё немного времени на восстановление. Без ведома врача на протяжении нескольких дней он выпивал большую дозу жаропонижающих. Температура спала, и перед самым стартом соревнований его допустили.

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Последний рывок

Во время соревнований, которые длились достаточно долго, таблетки перестали действовать, и Пол вновь почувствовал себя плохо. Атлет держался, продолжал, пусть и с большим трудом, поднимать штангу, но по очкам уступал спортсмену из Аргентины.

Перед финальным толчком он понимал, что у него есть только три попытки для того, чтобы завоевать олимпийское золото. После первых двух штанга падала на пол — остался последний шанс. Андерсон собрал последние силы и смог поднять вес 187,5 кг. Золото Олимпиады досталось ему!

Когда уже после победы ему измерили температуру, градусник показал почти 40.

Никто не сомневался в том, что, если бы не болезнь, Андерсон мог выиграть олимпийское золото без особых усилий, установив мировой рекорд. Однако всё сложилось иначе, и эту победу Андерсона американцы называют одной из самых драматичных в истории спорта.

Отец пауэрлифтинга

Пол Андерсон любил показательные выступления и часто ездил по миру, чтобы продемонстрировать свою невероятную силу. Говорят, что в рамках своего шоу с весом 526 кг он мог присесть три раза, а полуприсед выполнял с весом 680 кг. Именно его называют «отцом пауэрлифтинга».

Пола Андерсона знали и в России. Он приезжал на соревнования в Москву, где ему удалось победить советского тяжелоатлета Алексея Медведева, подняв по сумме троеборья 518,5 кг.

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С возрастом силач сильно изменился. Ещё в детстве Андерсон перенёс серьёзную болезнь почек, но в зрелом возрасте проблема вернулась. Ему понадобилась пересадка почки, и донором стала его сестра. После операции Пола было не узнать: из-за болезни он стал весить менее 80 кг, окончательно бросил спорт и погрузился в религию, став христианским проповедником.

Андерсон скончался в 1994 году, ему был 61 год. До сих пор в Атланте проходят соревнования по тяжёлой атлетике памяти Пола Андерсона.

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